Звонок от «службы безопасности» банка — одна из наиболее распространенных схем мошенничества. Мошенник звонит с номера, похожего на номер банка, и сообщает о «подозрительной операции» или «сбое системы». После этого мошенник просит назвать данные карты, CVV/CVC-код, код из SMS или пароль от банковского приложения.

Если вам звонят «сотрудники полиции или прокуратуры», то в этом случае чаще всего предлагают перевести деньги на «специальный счет», чтобы обеспечить их безопасность.

Специалисты рекомендуют не совершать никаких операций по инструкции звонящего, а прекратить разговор и самому обратиться в банк по официальному номеру телефона, указанному на карте.

« Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли. Не совершайте никаких операций по инструкции звонящего » , — говорится в рекомендациях ОНФ.

Когда совершается мощенничество под видом интернет-магазина, то зачастую «продавец» говорит о значительной скидке, воспользоваться которой можно только после предоплаты. Получив деньги, он исчезает и не выходит на связь.

«Читайте отзывы об интернет-магазине, прежде чем совершить покупку. Переводите предоплату только проверенным интернет-магазинам. При покупке через торговую платформу переписывайтесь и оплачивайте покупки только через функционал этой платформы. Не переходите по просьбе продавца в другие мессенджеры, а также по направленным от него ссылкам на страницы совершения платежа. По возможности переводите оплату в момент получения товара», — советуют эксперты.

Ранее Банк России предложил подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.