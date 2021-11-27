Фастфуд, энергетики и инсулинорезистентность: как питаться студенту, чтобы сберечь здоровье смолоду?

Практически на 70% здоровье человека определяется тем, какой образ жизни он ведет и как питается. Именно эти факторы оказывают прямое влияние на развитие многих заболеваний. Особенно — в молодом возрасте. Зачастую с началом студенческой поры юноши и девушки полностью изменяют режим питания, количество сна уменьшается, нагрузка на организм и частота стресса увеличиваются. Здоровым из студенчества выходит не каждый. Как питаться студенту, чтобы это было недорого и полезно? Чем в этом могут помочь родители? Почему опасны фастфуд и энергетические напитки? И что делать, если чувствуешь зависимость от вредной еды? Эти вопросы мы задали врачу-диетологу высшей категории Наталии Пилипенко.

Автор: из архива Наталии Пилипенко

Что относится к фастфуду?

Фастфуд (с английского — fast «быстрый» и food «пища») — не просто картофель фри и бургеры, как принято считать. Сюда же относятся все продукты быстрого приготовления и массового промышленного производства с высокой степенью обработки. Например, каши быстрого приготовления, пицца и суши, азиатская лапша, а также все магазинные мясные заготовки вроде пельменей, мантов и котлет.

— У ребенка или подростка, употребляющего фастфуд хотя бы один раз в неделю, калорийность рациона повышается на 300 ккал. У студентов, которые едят фастфуд гораздо чаще, — минимум на три тысячи ккал. Ко мне на приемы регулярно приходят студенты или молодые люди, которые совсем недавно вышли из студенчества. Многие из них питались продуктами быстрого приготовления, не понимая, что это фастфуд, а в это время риск развития серьезных заболеваний рос, — рассказывает Наталия Пилипенко.

Все продукты, относящиеся к фастфуду, содержат трансжиры и фталаты. Это вещества, которые обладают канцерогенным действием, приводящим к преждевременному старению и быстрому набору веса. Поэтому могут возникать проблемы — сначала инсулинорезистентность, потом сахарный диабет второго типа.

Что тогда можно есть?

Предположим, что студент — это человек до 25 лет. Его костный возраст еще не закрыт, а все анаболические процессы, отвечающие за рост, развитие и деление каждой клетки, активны. Студенты больше, чем другие возрастные категории, подвержены стрессам, их мыслительные процессы работают активнее, умственная нагрузка выше. Поэтому важно наличие яиц, молочных продуктов, рыбы и мяса, круп. Оптимальнее всего это варить, тушить и готовить на пару. Также не стоит забывать о фруктах и овощах.

— На завтрак можно отварить яйцо или приготовить омлет. Сюда же добавляем 5% творог со сметаной и фрукт. Получится отличный полезный белковый завтрак с необходимым количеством углеводов. Если вам некогда и вы опаздываете, можно съесть бутерброд. Но не с сосисками или ветчиной, а с отварной курицей и зеленью. Такой бутерброд даже можно взять с собой на учебу как перекус, — говорит Наталия.

Также на перекус отлично подойдут фрукты, сухофрукты, орехи и, если нет сахарного диабета или инсулинорезистентности, протеиновые батончики.

— Очень рекомендую хотя бы раз в день есть какую-то горячую пищу. Если есть возможность, ходить на обед, например, в столовую. Сейчас ассортимент там позволяет питаться правильно: горячие супы, рыба с овощами, котлеты, цельное мясо, компот и чай. Полноценный здоровый недорогий обед — не проблема, — уверяет Пилипенко.

Все мы были когда-то студентами, а потому понимаем, что неправильное питание — практически неизбежно. В таком случае Наталья Пилипенко советует совмещать фастфуд с овощами и зеленью — клетчаткой, которая хоть каким-то образом будет способствовать пищеварению. Так как фастфуд — это очень мощная нагрузка на печень и поджелудочную железу, приводящая к износу ферментов.

Чем в плане питания могут помочь родители своим детям-студентам?

— Мой сын — студент, ему 21 год, — говорит на своем примере Наталия Пилипенко. — Если ребенок живет в семье, помочь очень просто. Мама готовит ребенку горячий завтрак, чтобы запустить мыслительный процесс и метаболические процессы. Следит за его обедом, кладет что-то с собой, готовит ужин. Если же ребенок уехал и живет где-то в общежитии, уже сложнее, но решаемо. Самое главное — родители могут передавать своему студенту деньги, чтобы ему хватало на правильное и хорошее питание. А если родители из деревни, то могут передавать натуральные продукты — творог, сметану, молоко, яйцо, овощи или даже домашние полуфабрикаты.

Пищевое поведение вырабатывается как навык. Поэтому, если в семье не было культуры питания или если студент хочет привести в порядок свое здоровье, он может сам для себя развить эту культуру — начать правильно питаться и выстраивать свой рацион.

Если человек питается неправильно, но у него ничего не болит, значит — повезло, здоров?

— Я не видела ни одного здорового студента. Гастрит — точно. Если после студенчества пищевое поведение выравнивается, то про него можно забыть. Хуже другое — инсулинорезистентность и сахарный диабет. К этому может привести бесконтрольное питание углеводистой пищей и злоупотребление сладкими газированными напитками. Если все-таки в молодом возрасте возникла инсулинорезистентность, то риск развития сахарного диабета очень высок.

Может быть и такое, что молодой человек питается неправильно, но его все равно ничего не беспокоит. Можно подумать, что повезло, что здоров. Однако это не всегда так. Признаком какого-то заболевания может быть даже зависимость, например, от бургеров или сладких газированных напитков. В таком случае, инсулин уже точно в раздрае, а глюкоза скачет.



— Также зависимость вызывают энергетические напитки. В период с 23 часов до часу ночи у человека вырабатываются все анаболические гормоны, которые стимулируют обмен веществ, способствуют росту и отвечают за состояние. Поэтому, если у человека нарушена фаза сна, его состояние будет разбитое и нервозное. Чтобы прийти в норму, человек выпьет энергетик. Он, в свою очередь, очень сильно простимулирует деятельность мозга и центральной нервной системы. Вроде бы все хорошо. Но после сильной стимуляции всегда начинается истощение, которое снова вызывает разбитость, вялость, нарушение памяти и нервозность, тремор, сухость во рту и проблемы со сном. Замкнутый круг, — объясняет Наталия.

Еще хуже то, что часто энергетик смешивают с алкоголем. Так как это «страшное зелье» может вызвать мощный сосудистый шок, является атакой на поджелудочную и даже может ее растворить. Таких пациентов Наталья Пилипенко лично видела в реанимации: — Поэтому я всегда говорю своему сыну: «Хочешь кофе? Выпей. Хочешь спать? Спи. Но не надо стимулировать себя энергетиками». Кофе лучше. Так как энергетик сначала очень мощно стимулирует, а потом очень мощно тормозит.

Что делать?

Наталия Пилипенко просит родителей внимательнее следить за питанием своих детей, даже если они уже студенты, и вовремя обращаться за медицинский помощью.