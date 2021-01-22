Задержали на митинге. Что делать?

Полезно

После задержания Алексея Навального соратники политика анонсировали массовые акции протеста 23 января. Томский штаб Навального также пообещал провести шествие в этот день. И хотя областная администрация не согласовала мероприятие, активисты собираются его провести. Во встречу, посвященную шествию в «ВК», вступили две тысячи пользователей. Определенно какое-то количество жителей нашего города намерено участвовать в акции, несмотря на предостережение местных властей. Вместе с ОВД-инфо и томской Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) напоминаем, как избежать лишних проблем при возможном задержании.

Задержание

Полицейские могут задержать участников несанкционированного шествия по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». За участие в несанкционированной акции предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

​ Снимайте задержание на видео и просите контакты у свидетелей — закон этого не запрещает. Сразу же сообщите о случившемся родственникам, друзьям или правозащитникам. В последнем вам поможет @OvdInfoBot в Telegram, на него нужно подписаться. Постарайтесь узнать ФИО, должность и номер жетона задержавшего вас. По закону сотрудник должен представиться.

Внутри автозака можно проверить его заполненность: никто не должен стоять, число людей должно равняться числу сидячих мест. Но помните: в автозаке вы наименее защищены. Ведите себя спокойно и не конфликтуйте с полицейскими ни в момент задержания, ни после.

Если вас или других участников мероприятия бьют, не обостряйте ситуацию и попытайтесь снять происходящее на фото или видео. После того, как вас выпустят, сразу же идите в медучреждение: врач окажет вам помощь, поставит диагноз и засвидетельствует травмы. Без этого на противоправные действия пожаловаться будет нельзя. Подробнее о том, как вести себя при стоклновении с полицейским насилием, читайте в этой статье.

В отделении

В большинстве случаев срок административного задержания равен трем часам и исчисляется с момента попадания в отдел полиции. Задерживать до 48 часов можно по арестным статьям или в случае, если у вас нет при себе документа, удостоверяющего личность. Задерживать вас на более долгий срок без решения суда полицейские не имеют права.







Попав в отделение, требуйте внести фамилии всех задержанных в книгу учета. Это нужно для того, чтобы отметить время задержания. Обычно полицейские не оформляют протокол доставления в отделение, а делают запись в протоколе задержания. Встречаются единые протоколы с данными сразу и о задержании, и о доставлении. Проверьте указанное в протоколе время и попросите исправить, если оно неправильное.

Вы можете не сообщать полиции место своей работы и учебы, сославшись на статью 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». В ином случае полицейские могут оповестить вашего работодателя или главу учебного заведения.

Задержанные имеют право пользоваться услугами защитника. Требуйте, чтобы его пустили. От государственного защитника нужно отказываться — зачастую полицейские приглашают дружественных им юристов, которые могут подставить вас своими советами.

Полицейские могут настаивать на дактилоскопии – снятии отпечатков пальцев. Не соглашайтесь на процедуру, если вашу личность уже установили. В этом случае снимать отпечатки можно только при уголовных обвинениях или после решения суда об административном аресте.

От вас могут потребовать написать объяснительную, но законных оснований для ее составления нет. Вы можете отказаться от дачи объяснений, сославшись на статью 51, или описать свою версию событий.

Если вы сомневаетесь в том, не сделаете ли хуже своими пояснениями, или если вы не успели посоветоваться с защитником, то лучше сообщить только данные паспорта и воспользоваться 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Досмотр и изъятие вещей

Досмотреть вас может только полицейский одного с вами пола в присутствии двух понятых того же пола. Запись о досмотре делается в протоколе о доставлении или в протоколе о задержании, либо составляется отдельный протокол.

Если у вас забирают вещи, требуйте оформить протокол изъятия и присутствия двух понятых. Следите, чтобы процесс был подробно описан в протоколе. Если понятных не найти, полицейские могут записать изъятие на видео.

Забрать у вас могут только относящиеся к предполагаемому правонарушению вещи: плакаты, листовки и тому подобное. На выходе из отдела вам должны все вернуть. В случае, если вам вернут не все вещи, можно прямо в отделении подать заявление о краже.

Протокол

Если на вас составляют протокол административного правонарушения, будьте очень внимательны и ни в коем случае не подписывайте пустые листы бумаги.

Посмотрите, какие дата и место совершения правонарушения указаны в части «Обстоятельства совершения административного правонарушения». Если они указаны неверно, напишите об этом в объяснениях. Если вам не разъяснили 51-ю статью Конституции РФ, не подписывайте соответствующую графу.



В графе «Объяснение привлекаемого» следует описать свою версию случившегося. Если вы волнуетесь и не можете сформулировать свои мысли, от заполнения графы можно отказаться. Объяснения, данные без адвоката или защитника, можно изменить. Если полицейские не пускают к вам адвоката или нарушают ваши права как-то иначе, об этом также следует написать. Требуйте заполнить пустые места протоколов прочерками во всю длину, либо сделайте это сами, заштрихуйте пространство.

Требуйте свою копию протокола перед тем, как его подписать. Можете подписать протокол с пометкой «копию не получил». Когда вам выдадут копию протокола, подписывайте сам протокол, ставьте дату и время. Если полицейский не выполнил ваше требование и не заполнил пустые места, напишите об этом в протоколе перед тем, как подписать.

Ставить подпись нужно лишь в том случае, если вам разъяснили права и обязанности и выдали копию протокола. Если вам не разъяснили права и обязанности, в объяснении можно об этом написать или отказаться от подписи протокола. В таком случае полицейские укажут это в протоколе при двух понятых.

Камера для административно задержанных и спецприемник

Если полицейские решал поместить вас в камеру для административно задержанных (КАЗ), они должны внести в протокол о задержании данные о ваших болезнях. В КАЗ нельзя помещать людей с тяжелыми заболеваниями и травмами. Закон также запрещает помещать туда задержанных с сахарным диабетом. Проблемы со здоровьем можно подтвердить справкой или заключением врача. Если у вас их нет, требуйте вызвать в отделение скорую помощь. Задержанным на 48 часов должны предоставить еду, воду, спальное место и 15 минут звонков на каждый день.



Задержанных более чем на 48 часов помещают в спецприемник, но только по решению суда. В камерах спецприемника мужчин, женщин и подростков нужно держать в отдельно. Также нельзя сажать в одну камеру здоровых и людей с инфекционными заболеваниями. Задержанных с диагнозом «сахарный диабет» в спецприемник помещать нельзя.

Фото: Самараддин Раджабов