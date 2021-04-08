Зачем нужна «дачная амнистия»

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Есть темы, которыми не интересуются, пока это не коснется лично. Например, когда дело доходит до продажи недвижимого имущества или вступления в наследство, дарения, вдруг выясняется, что техническая документация оказывается не в порядке. А точнее, сведения, содержащиеся в Государственном кадастре недвижимости, не соответствуют сведениям ЕГРП, и тогда у собственника, настоящего или будущего, начинает болеть голова.

О вопросах, которые возникают во время регистрации недвижимости и земельных участков, мы поговорили со специалистом по кадастру и вопросам землеустройства Ириной Вернигоровой. Она – создатель и руководитель Центра содействия населению по жилищным и земельным вопросам. И первая тема, которую мы рассмотрим, – дачная амнистия.

Что такое дачная амнистия?

Дачная амнистия – это условное название федерального закона, который позволяет в упрощенном порядке приватизировать садовые и жилые дома, расположенные на земельных участках, на которые зарегистрировано право собственности, либо на праве аренды.

Суть амнистии в том, что собственнику не нужно уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства. Зарегистрировать свои права на эту собственность можно в упрощенном порядке. Такие условия будут действовать до 2026 года. После отмены дачной амнистии те, кто начал строительство, не получив на него разрешение, будут доказывать свои права на объект недвижимости в судебном порядке. А это дорогое удовольствие.

Для того чтобы пойти в суд, собственник, помимо технической документации на дом, должен иметь еще ряд технических заключений, таких как: оценка несущих конструкций зданий и сооружений, заключение санэпидемстанции и пожарных, плюс оплатить услуги юриста, – поясняет Ирина Вернигорова. – В итоге, чтобы узаконить незаконное строение, собственнику требуется год-полтора по времени. Сумма по нашему городу выходит в среднем около 100-150 тысяч за все.

Что будет, если не зарегистрировать собственность?

Если вы откажетесь регистрировать право собственности на объект недвижимости, участок у вас не отберут. Однако, принимая такое решение, собственник лишается некоторых преимуществ:

юридически оформленный дом на земельном участке можно продать дороже. Если участок значится юридически, а дом на нем нет, то этот участок в разы падает в цене;

зарегистрированный дом на участке под ИЖС можно продать под материнский капитал или ипотеку, а это значит, больше потенциальных покупателей;

в зарегистрированном доме, который располагается в садоводческих товариществах с категорией земель – земли населенного пункта, можно прописаться. Этой возможностью часто пользуются люди, которым дом в городе не по карману;

есть вероятность получить штраф за незаконное строение;

контроль за недвижимостью постепенно усиливается, – говорит Ирина. – Первые ласточки уже появились: контролеры стали запускать квадрокоптеры, которые облетают окрестности. Собственник земельного участка получает предписание о том, что на его участке есть строения, подлежащие государственной регистрации права собственности. Ему рекомендуют: «узаконьте». Сначала это предупреждение, затем штрафные санкции. Если амнистия закончится, а человек так и не узаконил постройки, то он должен будет идти в администрацию спрашивать разрешения. Администрация задним числом разрешение на строительство не выдает. Получается, собственник вынужден обращаться в суд, а это долго и дорого.

строения, не имеющие регистрацию права собственности, законно не застраховать. Однако, как показывает практика, «страхуют»! НО!!! В случае наступления страхового случая собственник должен будет предоставить документ на право собственности. А если его юридически не существует, следовательно, и страхового случая тоже.

Что делать, если на вашем участке...

нет построек, просто земля

Любой земельный участок обязательно подлежит государственной регистрации права, даже если на него у собственника на руках Государственный акт, свидетельство на собственность, выписка из похозяйственной книги, то есть документы, которые выдавали в 90-е годы.

Кроме того, у земельного участка должны быть установлены границы на местности – это одна из уникальных характеристик объекта недвижимости. После геодезической съемки на местности кадастровый инженер готовит межевой план, заказывает сведения, подписывается акт согласования со смежными земельными участками и собственник обращается в МФЦ с заявлением «об учете изменения границ земельного участка».

недострой

Недостроенный объект подлежит регистрации права как незавершенный строительством объект. Но так как «амнистию» продлили на пять лет, можно успеть его достроить и зарегистрировать право собственности уже на достроенный дом.

старый домик, баня, душ, теплица

Зарегистрированным объектом недвижимости может быть только капитальная постройка – та, у которой есть фундамент. Если на вашем садовом участке стоят старая баня и летний душ, их не нужно регистрировать. А маленький фанерный домик иногда, в случае продажи, проще демонтировать.

хороший садовый или жилой дом

Требует регистрации права собственности. Сначала кадастровый инженер произведет необходимые замеры всех объектов, подлежащих регистрации, составит технический план. В него входит декларация, составленная и подписанная собственником земельного участка. Все данные будут записаны на диск, который нужно отнести в МФЦ. Оплатить государственную пошлину, ее размер зависит от вида разрешенного использования земельного участка. Финалом работ является выписка из ЕГРН.

Могу ли я сам подготовить все документы?

Отнести документы в МФЦ и подать заявление – да. Но сделать техническую документацию на объект недвижимости может только кадастровый инженер со специальным аттестатом в лицензионной программе.

«Подводные камни» дачной амнистии

Как и в любой другой сфере, в вопросах регистрации недвижимости и кадастрового учета множество нюансов. К примеру, в процессе регистрации права собственности много значит ряд характеристик, имеющихся у объектов недвижимости, год постройки дома и наличие рядом охранных зон. Нередко встречаются противоречия данных в старых и новых документах, которые требуют индивидуального подхода и уточнения, – рассказывает Ирина Вернигорова, которая в свое время работала в Ростехинвентаризации и Кадастровой палате. Опыт и знания позволяют действовать и направлять собственников кротчайшими путями и получать положительные результаты.

Возьмем, к примеру, задачу: установить границы у земельного участка. Для этого недостаточно просто выехать на место и подать данные. Мы должны предоставить картматериал и документы, подтверждающие появление и образование этого земельного участка. Хранится это все в архивах. И ходить искать обычно должен сам собственник. Наша организация не мучает людей и не отправляет их на поиски. Мы сами взаимодействуем с органами местных управлений и государственными архивами.

За подготовкой технической документации земельных участков (межевого плана, технического плана), жилых и дачных домов, работ по землеустройству можете обратиться в Центр содействия населению. Записаться на прием к руководителю Центра можно по телефону: 22-51-57 или в аккаунте Инстаграм.​