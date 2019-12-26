Зачем надо оформлять ОСАГО?

С помощью ОСАГО можно существенно снизить риски денежных потерь в случае ДТП. Страховка даст возможность не платить за нанесенный в ходе аварии ущерб.





У любого водителя на сегодняшний день должен быть оформлен действующий полис ОСАГО. В противном случае считается, что он нарушает законодательство РФ. Да и в случае ДТП платить за весь ущерб ему придется из своего кармана.





Сегодня оформить ОСАГО можно в любой страховой компании. Разберемся подробнее, что представляет собой данный тип страхования.