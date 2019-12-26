Зачем надо оформлять ОСАГО?
С помощью ОСАГО можно существенно снизить риски денежных потерь в случае ДТП. Страховка даст возможность не платить за нанесенный в ходе аварии ущерб.
У любого водителя на сегодняшний день должен быть оформлен действующий полис ОСАГО. В противном случае считается, что он нарушает законодательство РФ. Да и в случае ДТП платить за весь ущерб ему придется из своего кармана.
Сегодня оформить ОСАГО можно в любой страховой компании. Разберемся подробнее, что представляет собой данный тип страхования.
Важно! В ОСАГО не входит защита имущества и жизни пострадавших в ходе ДТП лиц.
Риски, которые покрывает ОСАГО, включают в себя следующее:
- Когда машина разбита по вине другого водителя, страховая компания в обязательном порядке оплатит ее ремонт. Однако максимальная сумма покрытия составляет 400 000 рублей. Если стоимость ремонта превышает эту сумму, то у владельца авто есть право потребовать от виновника аварии оплатить разницу между страховым покрытием и общей стоимостью ремонта.
- Когда сам водитель становится виновником ДТП, его страховая компания оплатит ущерб, который он нанес имуществу той стороны, которая пострадала от его действий в ДТП. Однако ремонт машины он будет делать за свои деньги. Поэтому лучше сразу же оформлять и КАСКО.
- Если в ДТП виновны оба водителя, то выплату получат обе стороны. Как правило, ущерб делится 50 на 50. Иногда могут возникнуть спорные случаи. В такой ситуации степень вины каждого водителя определяется с помощью судебного разбирательства.
Оформить ОСАГО теперь можно и в режиме онлайн. Для этого требуется зайти на сайт страховщика, выбрать услугу «оформить ОСАГО», ввести необходимые данные, проверить их и оплатить полис. Кстати, сейчас все компании предлагают предварительный расчет стоимости. Поэтому человек не будет удивлен итоговой цене, он заранее будет примерно понимать, сколько придется заплатить.
Кстати, если у автовладельца есть желание полностью избавиться от риска денежных потерь, то ему следует в дополнение к ОСАГО оформить еще и ДоСАГО. Это добровольное страхование, но его оформление даст возможность получать покрытие до 30 000 000 рублей. Такая сумма точно покроет любой ремонт.
Никто не настаивает на оформлении этого полиса, но о его преимуществах все же следует знать каждому автовладельцу, ведь ситуации в жизни бывают разные. Особенно актуально это сейчас, потому что на дорогах появилось огромное количество дорогих машин. Между прочим, при наличии полиса ДоСАГО, если собственная машина пострадала по вине ее владельца, на ремонт не придется тратить свои деньги.
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