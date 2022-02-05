За квартиру, фитнес и лекарства. Что такое налоговый вычет и как его оформить

Каждый третий россиянин не обращается за социальной поддержкой, потому что не догадывается о существовании льгот, вычетов и других подобных мер. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Росгосстраха». Между тем, налоговый вычет является одной из наиболее распространенных форм поддержки. В частности, оформить его можно и за покупку жилья, и за оплату учебы ребенку. Как именно это сделать, и кто может на него претендовать — в материале ТВ2.

Что такое налоговый вычет?

Каждый работающий человек выплачивает налог в 13% процентов в бюджет государства. Налоговый вычет — это сумма, которая вычитается из общего дохода, облагаемого НДФЛ, и именно с этой суммы можно вернуть или не платить 13%. При этом надо понимать, что вычет не положен тем, кто не платит НДФЛ. То есть, его не могут получить безработные и индивидуальные предприниматели, которые освобождены от уплаты налогов благодаря специальным налоговым режимам.

Когда лучше всего обращаться за вычетом?

Подать заявление на получение вычета можно в течение всего года. Главное — иметь при себе информацию о ваших доходах. При этом, каждый работодатель обязан до 1 марта отчитаться о доходах своих сотрудников. Поэтому с 1 марта все соответствующие графы будут заполнены автоматически. Если же хотите подать документ на вычет раньше, то нужно будет заполнять их вручную. Для этого вам нужно обратиться в бухгалтерию организации за справкой 2-НДФЛ.

Какие бывают вычеты?

В общей сложности налоговые вычеты разделены на пять больших групп. Первая группа — стандартные. Так, граждане некоторых категорий могут получить налоговый вычет на 3 000 или на 500 рублей каждый месяц. В список включены ветераны Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие. Полный перечень представлен в первом пункте статьи 218

Вторая группа — имущественные. Один из наиболее популярных вычетов. Его можно оформить при покупке жилья, строительстве дома, погашении процентов по ипотечному кредиту, выкупе у вас имущества для муниципальных и госнужд. При покупке или строительстве жилья максимальная сумма, с которой будет исчисляться налоговый вычет, составляет 2 миллиона рублей. То есть, человек может вернуть 13% от этой суммы — 260 тысяч рублей. Плюс уплата процентов по кредиту. На этот раз максимальная сумма по кредиту составляет 3 миллиона рублей. Человеку можно вернуть 390 тысяч. Подавать документы на имущественный вычет можно несколько лет подряд, пока не выберете всю сумму.

В 2021 году россиянам упростили получение налогового вычета за покупку жилья. Теперь получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Необходимые для заявления данные налоговый орган разместит в том же личном кабинете налогоплательщика.



Заявление через личный кабинет проверяется до одного месяца. Деньги обещают вернуть в срок до 15 дней вместо 30.

Третья группа — социальные. Это траты на обучение, лечение, благотворительность. С 2022 года к этой категории добавились траты на занятия спортом в фитнес-залах. Получить вычет по этой категории вы сможете только в 2023 году. Итак. Можно оформить налоговый вычет за покупку лекарств и лечение в платных клиниках. Главное, приложить чеки, направление от врача на лекарства, а также договор с частной медицинской организацией. Кроме того, за ряд дорогостоящих операций НДФЛ возвращается в полном объеме.

Налоговый вычет на обучение можно оформить не только на ребенка, но и на себя. Если вы обучались в авто-школе или посещали какие-нибудь платные образовательные курсы. Если речь идет о детях, то можно компенсировать траты на обучение в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования. Главное, чтобы ребенку было меньше 24 лет, а у учреждения была государственная лицензия. Максимальный совокупный размер налоговых вычетов, относящихся к категории социальных, — 120 тысяч рублей. То есть, вы сможете вернуть 15,6 тысяч рублей. Исключение: отдельно делается дополнительный вычет на обучение детей — за каждого ребенка от уплаты налога освобождаются 50 тысяч (возврат — 7,5 тысяч).

Еще одна группа вычетов — инвестиционные. Такой налоговый вычет можно получить: на доход от продажи ценных бумаг, если они были в собственности более трех лет, на сумму не более 3 миллионов;

на сумму средств, внесённых на индивидуальный инвестиционный счет в течение трех лет, но не более чем на 400 000 в год;

на доход от сделок с ценными бумагами, совершённых на индивидуальном инвестиционном счёте в течение трех лет.

С 2022 года можно оформить налоговый вычет по вкладам. Согласно закону о налогообложении процентов по банковским вкладам, налоговый вычет рассчитывается как произведение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 1 января, и фиксированной суммы в ₽1 млн. Так, за доход, полученный по вкладам по итогам 2021 года, налоговый вычет составит 42,5 тысячи рублей — эта сумма освобождена от 13%. Налоговый вычет по вкладам за 2022 год составит 85 тысяч, так как ключевая ставка на 1 января 2022 года составляла 8,5%.

Последняя группа вычетов — профессиональные. Их могут получить: индивидуальные предприниматели, находящиеся на общем налоговом режиме;

нотариусы, адвокаты и другие лица с частной практикой;

граждане, оказывающие услуги по договору гражданско‑правового характера;

авторы и изобретатели.

Профессиональный налоговый вычет может быть равен сумме расходов. Таким образом, можно будет полностью не уплачивать НДФЛ. Если расходы не подтверждены документально, то можно будет оформить вычет, составляющий 20–40% от дохода.

Как оформить налоговый вычет?

Рассмотрим, как подать налоговый вычет на сайте ФНС. Зайти туда можно тремя способами. Самый простой из них — через портал Госуслуги. Кроме того, можно завести отдельный личный кабинет налогоплательщика — для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и попросить логин и пароль. Третий способ — через электронную подпись. Получить ее можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Но это очень сложно и долго, поэтому лучше всего воспользоваться первыми двумя.

Впрочем, электронная подпись нам еще понадобится. Чтобы ее получить, перейдите на страницу своего профиля. Для этого нужно нажать по фамилии/имени.

Затем пролистайте профиль до вкладки «Получить ЭП». Затем нужно выбрать, где именно вы хотите эту подпись хранить: у себя на носителе или в системе ФНС. Если ранее вы уже получали электронную подпись, то здесь ее можно и зарегистрировать.

Проверьте правильность ваших данных, придумайте пароль и отправьте заявку. Обычно оформление электронной подписи занимает несколько дней. По итогам оформления у вас в кабинете должно появиться вот такое поле.

Когда подпись получена, переходим к декларации. Для этого идем во вкладку «Жизненные ситуации», где выбираем пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ».

На первой странице вы должны выбрать год, за который заполняете декларацию. А также указать, какую по счету декларацию вы подаете в текущем году. Если не первую, то нужно указать порядковый номер.

Далее — доходы. Если ваш работодатель успел предоставить нужные сведения в ФНС, то графы будут заполнены автоматически. Если нет, то либо ждите 1 марта, либо вбивайте вручную информацию, полученную из справки 2-НДФЛ. Для этого нужно выбрать графу «Добавить источник дохода».

Следующий шаг — выбрать нужный вычет. Одновременно можно выбрать несколько категорий. Однако помните: что больше, чем вы заплатили в виде налога на доходы физических лиц, вам все равно не вернут.

Дальше формы заполнения декларации незначительно, но отличаются. Общее то, что на следующем шаге нужно конкретизировать ваши траты. Например, если вы выбираете социальный вычет, необходимо вписать, сколько именно вы потратили на себя или на детей.

При оформлении имущественного вычета нужно конкретизировать расходы по ипотеке: общую величину кредита или сумму уплаченных кредитов. При оформлении стандартного вычета указать, на кого именно он оформляется — на вас или на вашего ребенка — и за сколько именно месяцев вы планируете получить сумму.

Следующий шаг — один из самых приятных. Здесь нужно указать реквизиты, на которые вам должны вернуть деньги. При этом данный шаг при заполнении можно и пропустить. В этом случае указанная сумма после завершения проверок отразится в графе «Мои налоги»/«Переплата». И уже тогда вам будет нужно написать заявление о зачислении средств на карту.

Затем нужно прикрепить файлы, подтверждающие ваши траты. Например, договор купли-продажи, если вы оформляете имущественный вычет. Или договор оказания платных лечебных услуг или услуг в сфере образования, если ваш вычет социальный. Портал сам предлагает список документов, которые ведомство хотело бы получить. При этом бумаги должны быть в формате JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF и весить не более 10 МБ каждая. Максимальный размер всех прикрепленных файлов не должен превышать 20 МБ.

Когда документы будут прикреплены, нужно ввести пароль от электронной подписи (да, мы вернулись к первым шагам). После этого декларация автоматически будет направлена в налоговую.