За какое время можно накопить на иномарку в Томске

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Узнали, какие автомобили с пробегом пользуются популярностью среди россиян, и посчитали, за какое время можно накопить на подержанный Ford Focus в Томске.

В середине 2019 года аналитическое агентство «Автостат» провело исследование ‒ какие машины с пробегом пользуются популярностью среди автолюбителей.

Первое место занял автомобиль Ford Focus ‒ за полгода перепродали более 11 000 экземпляров. На втором месте Lada 2114 ‒ более 10 000 перепродаж. Третья позиция у Hyundai Solaris ‒ продано более 9500 экземпляров.

Эксперты ГородРабот.ру выяснили ‒ сколько времени понадобится томским специалистам, чтобы накопить на самый популярный автомобиль с пробегом.

Самые востребованные профессии в Томске

Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 7500 вакансий в Томске. Средняя зарплата по городу ‒ 36 100 рублей.

Самые востребованные специалисты в феврале 2020 года: ● Менеджер ‒ средняя зарплата в Томске 30 300 рублей. ● Водитель ‒ 54 400 рублей. ● Врач ‒ 39 800 рублей. ● Инженер ‒ 41 500 рублей. ● Продавец ‒ 22 300 рублей. ● Менеджер по продажам ‒ 32 400 рублей. ● Консультант ‒ 23 400 рублей. ● Программист ‒ 62 700 рублей.

Сколько стоит жизнь в Томске

В среднем взрослый житель Томска тратит около 9000 рублей на продукты и предметы первой необходимости на одного человека.

В коммунальные платежи входит плата за воду, газ, электричество, отопление, вывоз мусора и капитальный ремонт ‒ всего около 3500 рублей за проживание в однокомнатной квартире.

Еще около 1500 рублей россияне отдают за интернет и мобильную связь. На проезд в среднем уходит 2200 рублей в месяц.

Итого: взрослый человек тратит на жизнь в Томске 16 200 рублей в месяц.

Кто быстрее всех накопит на Ford Focus 2010 года выпуска