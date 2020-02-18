За какое время можно накопить на иномарку в Томске
Узнали, какие автомобили с пробегом пользуются популярностью среди россиян, и посчитали, за какое время можно накопить на подержанный Ford Focus в Томске.
В середине 2019 года аналитическое агентство «Автостат» провело исследование ‒ какие машины с пробегом пользуются популярностью среди автолюбителей.
Первое место занял автомобиль Ford Focus ‒ за полгода перепродали более 11 000 экземпляров. На втором месте Lada 2114 ‒ более 10 000 перепродаж. Третья позиция у Hyundai Solaris ‒ продано более 9500 экземпляров.
Эксперты ГородРабот.ру выяснили ‒ сколько времени понадобится томским специалистам, чтобы накопить на самый популярный автомобиль с пробегом.
Самые востребованные профессии в Томске
Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 7500 вакансий в Томске. Средняя зарплата по городу ‒ 36 100 рублей.
Самые востребованные специалисты в феврале 2020 года:
● Менеджер ‒ средняя зарплата в Томске 30 300 рублей.
● Водитель ‒ 54 400 рублей.
● Врач ‒ 39 800 рублей.
● Инженер ‒ 41 500 рублей.
● Продавец ‒ 22 300 рублей.
● Менеджер по продажам ‒ 32 400 рублей.
● Консультант ‒ 23 400 рублей.
● Программист ‒ 62 700 рублей.
Сколько стоит жизнь в Томске
В среднем взрослый житель Томска тратит около 9000 рублей на продукты и предметы первой необходимости на одного человека.
В коммунальные платежи входит плата за воду, газ, электричество, отопление, вывоз мусора и капитальный ремонт ‒ всего около 3500 рублей за проживание в однокомнатной квартире.
Еще около 1500 рублей россияне отдают за интернет и мобильную связь. На проезд в среднем уходит 2200 рублей в месяц.
Итого: взрослый человек тратит на жизнь в Томске 16 200 рублей в месяц.
Кто быстрее всех накопит на Ford Focus 2010 года выпуска
Ford Focus 2010 года выпуска в Томске со средним пробегом около 112 000 км стоит 380 000 рублей.
Эксперты ГородРабот.ру посчитали, сколько представители самых востребованных профессий в Томске будут копить на этот автомобиль.
Быстрее всех на машину накопит программист ‒ ему придется откладывать всего 8 месяцев. Следом идет водитель ‒ копить нужно около 10 месяцев. Инженеру понадобится около 15 месяцев, врачу ‒ 1 год и 4 месяца, менеджеру по продажам ‒ 2 года, менеджеру ‒ 2 года и 2 месяца.
А вот продавцу и консультанту придется жить в режиме жесткой экономии 5 лет, чтобы купить Ford Focus и не брать кредит.
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