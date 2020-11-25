Добрые новости
25 ноября,
2020
2
фото
Полезно

За хлебом и симкой: томичи всё чаще выбирают оператора в магазине у дома

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

МегаФон в Томской области в три раза расширил список мест несетевой розницы, где жители региона могут приобрести сим-карту с функцией самостоятельной регистрации. Такой сервис актуален в период самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми при регистрации в мобильной сети оператора. 

За хлебом и симкой: томичи всё чаще выбирают оператора в магазине у дома

Продажи в магазинах у дома возможны в 40 населенных пунктах региона, в том числе в Томске, Северске, Асино, Колпашево, Зырянском, Мельниково, Кожевниково, Парабели. К крупным розничным сетям, где и ранее можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил еще 250 небольших торговых точек и магазинов.


Приобретение сим-карты в несетевой рознице не требует паспорта. Активировать покупку можно в удобное время через приложение МегаФона. После внесения необходимых личных данных и верификации фото в паспорте электронный договор будет заполнен автоматически. Также для регистрации доступны персональные данные с портала «Госуслуги». При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора или перейти со своим номером в сеть МегаФона.

За хлебом и симкой: томичи всё чаще выбирают оператора в магазине у дома

Продажи сим-карт МегаФона в магазинах у дома стартовали в период пандемии, став одним из самых безопасных и удобных способов: время на оформление услуги сократилось вдвое, исчезла потребность лишний раз посещать крупные торговые центры, — отметил директор МегаФона в Томской области Андрей Ким. — Такой формат стал популярен у жителей нашего региона. Спрос на сим-карты с саморегистрацией в Томской области вырос в 3 раза летом и осенью.

Сим-карты с саморегистрацией можно приобрести и онлайн в интернет-магазине МегаФона.


Новости компаний.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.