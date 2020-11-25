За хлебом и симкой: томичи всё чаще выбирают оператора в магазине у дома

МегаФон в Томской области в три раза расширил список мест несетевой розницы, где жители региона могут приобрести сим-карту с функцией самостоятельной регистрации. Такой сервис актуален в период самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми при регистрации в мобильной сети оператора.

Продажи в магазинах у дома возможны в 40 населенных пунктах региона, в том числе в Томске, Северске, Асино, Колпашево, Зырянском, Мельниково, Кожевниково, Парабели. К крупным розничным сетям, где и ранее можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил еще 250 небольших торговых точек и магазинов.





Приобретение сим-карты в несетевой рознице не требует паспорта. Активировать покупку можно в удобное время через приложение МегаФона. После внесения необходимых личных данных и верификации фото в паспорте электронный договор будет заполнен автоматически. Также для регистрации доступны персональные данные с портала «Госуслуги». При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора или перейти со своим номером в сеть МегаФона.