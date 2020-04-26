Взаперти с опасностью

Мария Скрябина:

Это явление было хорошо описано профессором психологии Юлией Гиппенрейтер. Как «Кувшин гнева». Вот у меня здесь бокальчик с водичкой стоит — сосуд, внутри него лежат наши желания, потребности физиологические, эмоциональные, их очень много. Естественно, обладатель высокого интеллекта жаждет разного. Не только есть и пить, но и отдыхать, и побыть одному, и пообщаться, прокоммуницировать, и творчество какое-то, и в тишине сделать свои какие-то по работе дела. То есть потребностей много, и они лежат на дне этого сосуда. Если потребности наши не удовлетворяются — мы это профессиональным языком называем «фрустрация», — мы переходим на следующий уровень.



Сначала мы расстраиваемся (показывает примерно ¼ бокала). Грусть – это что такое? Это выброс кортизола уже произошел, ритм сердца меняется, наше тело, как маяк, показывает – происходит у тебя что-то не то! Мы сначала грустим и пытаемся из состояния дискомфорта перейти в комфорт, найти какие-то решения. Если решения не находятся, и наши потребности, которые лежат на дне — в отдыхе, в сне, в творчестве, в спокойствии, — по-прежнему не удовлетворяются, мы переходим с грусти на следующий уровень (показывает середину бокала) — это уже гнев. Гнев — это до определенного момента вполне нормальная психологическая реакция, то есть кортизол перешел в адреналин и мы уже начинаем кипеть. У нас учащается ЧСС (частота сердечных сокращений), поднимается давление, мышцы в тонус приходят. Мы уже готовы действовать более решительно. Это тоже эволюционный механизм самосохранения.



Но если ничего по-прежнему не меняется, то есть мы никуда не можем убежать из этой ситуации — из квартиры от детей — тогда что происходит? Из кувшина начинает — «горшочек, вари!» — очень сильно выливаться. И тут три варианта.



Либо аутоагрессия, то есть человек может заболеть даже, потому что гормоны стресса очень влияют. Нервно-гормональная система очень связана с аутоиммунной. Может заболеть, и необязательно психическим заболеванием, то есть это необязательно эмоциональное выгорание и депрессия. Это могут быть боли в спине, головные боли от напряжения, потому что тело все в тонусе.



Либо человек начинает срываться на других, потому что уже все: гнев, адреналин из ушей начинает идти. И третий вариант – это апатия. И тут уже — какой психотип.



Поэтому, к сожалению, здесь нужно прийти — почему я так долго говорила об этом — к дну сосуда (показывает, как опускается уровень в бокале) и понять, что не так, в чем дискомфорт, чего я хочу, чего мне не хватает. Прямо выписать. На профессиональном языке это звучит: «Какие ваши потребности?» Но это сложно для простого человека. Какие мои потребности, какие они бывают? Самый простой вопрос, который мы задаем в кабинете: чего бы вам хотелось сейчас? И когда человек начинает: хочу гулять, чтобы меня оставили в покое, хочу работать спокойно. Вот, в принципе, эти потребности все обнаружились. А дальше уже надо понять, как мы в этих условиях реализовать. Естественно, на 100%, наверное, не всегда получится. Но хотя бы на 60%, и тогда уже немножко будет агрессия уходить.



