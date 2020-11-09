Высокооплачиваемая профессия с нуля: где в Томске получают IT-специальности
Сегодня профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным. А ещё это возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам.
Компьютерная Академия «ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов и компьютерных дизайнеров. Думаете, учиться поздно или освоить новую профессию вам не по силам? Компьютерная академия «ШАГ» обучает с нуля, независимо от возраста и образования.
Студенты могут выбрать одну из образовательных программ:
Компьютерная Академия «ШАГ» — это 98 филиалов в 21 стране мира.
Программа создана практикующими специалистами из профильной индустрии (программисты, системные администраторы, web-разработчики, фотографы, дизайнеры) по современным международным стандартами и построена в первую очередь на практических занятиях. Студентам расскажут то, о чём не написано в учебниках.
Методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники «ШАГа» могли достойно показать себя перед работодателем.
IT-программы Компьютерной Академии «ШАГ» — одни из самых актуальных на сегодняшнем рынке.
Все студенты обеспечиваются современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже тогда, когда по каким-либо причинам нельзя посетить занятие.
В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний: Microsoft, Cisco, Autodesk, — благодаря чему можно получить международные сертификаты уже в процессе обучения. Каждый успешный студент курса получает диплом международного образца. Выпускники академии «ШАГ» работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazon и многих других.
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Компьютерная Академия «ШАГ»
г. Томск, пр. Ленина, 133а, 3-й этаж, левое крыло
тел.: (3822) 99-52-88; +7 952 890-38-44, WhatsApp
tom.itstep.org
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