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09 ноября,
2020
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Высокооплачиваемая профессия с нуля: где в Томске получают IT-специальности

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сегодня профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным. А ещё это возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам.

Высокооплачиваемая профессия с нуля: где в Томске получают IT-специальности
Фото: День открытых дверей в Компьютерной Академии «ШАГ» пройдет 14 ноября в 12:00

Компьютерная Академия «ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов и компьютерных дизайнеров. Думаете, учиться поздно или освоить новую профессию вам не по силам? Компьютерная академия «ШАГ» обучает с нуля, независимо от возраста и образования.

Студенты могут выбрать одну из образовательных программ:

·         разработка программного обеспечения;

Высокооплачиваемая профессия с нуля: где в Томске получают IT-специальности

·         компьютерная графика и дизайн.

Высокооплачиваемая профессия с нуля: где в Томске получают IT-специальности

Компьютерная Академия «ШАГ» — это 98 филиалов в 21 стране мира.


Программа создана практикующими специалистами из профильной индустрии (программисты, системные администраторы, web-разработчики, фотографы, дизайнеры) по современным международным стандартами и построена в первую очередь на практических занятиях. Студентам расскажут то, о чём не написано в учебниках.


Методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники «ШАГа» могли достойно показать себя перед работодателем.


IT-программы Компьютерной Академии «ШАГ» — одни из самых актуальных на сегодняшнем рынке.

Высокооплачиваемая профессия с нуля: где в Томске получают IT-специальности
Фото: Студенты академии востребованы по всему миру, каждый из них однажды принял решение поменять свое будущее.

Все студенты обеспечиваются современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже тогда, когда по каким-либо причинам нельзя посетить занятие.


В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний: Microsoft, Cisco, Autodesk, — благодаря чему можно получить международные сертификаты уже в процессе обучения. Каждый успешный студент курса получает диплом международного образца. Выпускники академии «ШАГ» работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazon и многих других.


Записывайтесь на новый поток обучения в Компьютерную Академию «ШАГ»!


Познакомиться с Академией и узнать подробные условия обучения можно во время дня открытых дверей, который пройдет 14 ноября в 12:00. Здесь вас ждут экскурсия по Академии, Мастер-класс «Как стать Web–разработчиком», демонстрация работ студентов, индивидуальные консультации и презентация программ. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.



Компьютерная Академия «ШАГ»
г. Томск, пр. Ленина, 133а, 3-й этаж, левое крыло
тел.: (3822) 99-52-88; +7 952 890-38-44, WhatsApp
tom.itstep.org



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