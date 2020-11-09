Высокооплачиваемая профессия с нуля: где в Томске получают IT-специальности

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Сегодня профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным. А ещё это возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам.



Фото: День открытых дверей в Компьютерной Академии «ШАГ» пройдет 14 ноября в 12:00

Компьютерная Академия «ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов и компьютерных дизайнеров. Думаете, учиться поздно или освоить новую профессию вам не по силам? Компьютерная академия «ШАГ» обучает с нуля, независимо от возраста и образования.



Студенты могут выбрать одну из образовательных программ:

Компьютерная Академия «ШАГ» — это 98 филиалов в 21 стране мира.

Программа создана практикующими специалистами из профильной индустрии (программисты, системные администраторы, web-разработчики, фотографы, дизайнеры) по современным международным стандартами и построена в первую очередь на практических занятиях. Студентам расскажут то, о чём не написано в учебниках.

Методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники «ШАГа» могли достойно показать себя перед работодателем.

IT-программы Компьютерной Академии «ШАГ» — одни из самых актуальных на сегодняшнем рынке.

Фото: Студенты академии востребованы по всему миру, каждый из них однажды принял решение поменять свое будущее.