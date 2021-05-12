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12 мая,
2021
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Вышивка. Советы начинающим

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Поклонники вышивки знают, что сейчас покупать все необходимые элементы по отдельности совершенно не обязательно, ведь можно приобрести готовые наборы для вышивания согласно своим предпочтениям и по доступной цене. На онлайн-прилавках интернет-магазинов представлено большое количество специализированной продукции для начинающих и рукодельниц с опытом.

Вышивка. Советы начинающим

Основные техники вышивки

Вышивка снова в тренде, к тому же данное хобби поможет создать уют в доме и пополнить гардероб стильными вещами с оригинальными орнаментами, изготовленными своими руками. А разнообразие вариантов позволит выбрать желаемую технику исполнения:


  • крестом — традиционный вариант, который характеризуется простотой и оперативностью выполнения;

  • гладь — считается самой живописной и эффектной. Рисунок получится достаточно объемным и очень красивым;

  • с использованием лент — данный тип можно отнести к современным видам вышивания;

  • ассизи — в данном случае швы гольбейн сочетаются с крестиком и выполняются с применением нитей в одном цвете;

  • по-бразильски — экзотическая техника представляет собой объемные рисунки на полотнах, которые создаются из специализированных скрученных нитей.   

Вышивка. Советы начинающим

Преимущества готовых наборов для вышивки

Готовые комплекты отличаются многочисленными преимуществами:


  • идеально подходят начинающим и профессиональным мастерицам;

  • позволяют подобрать схему согласно навыкам рукодельницы;

  • состоят из самых необходимых элементов и отличаются наличием дополнительных деталей (удобными органайзерами, подробными инструкциями);

  • разнообразие сюжетов позволит подобрать идеальную схему для создания красивого подарка или украшения для дома.


В ассортименте производителей присутствуют бюджетные и дорогостоящие наборы с самыми разнообразными сюжетами. Выбор не ограничивает рукодельниц и дает возможность выбрать оптимальный вариант согласно уровню своего мастерства.


Статья создана по материалам маркетплейса Сатом.ру.


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