Вышивка. Советы начинающим

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Поклонники вышивки знают, что сейчас покупать все необходимые элементы по отдельности совершенно не обязательно, ведь можно приобрести готовые наборы для вышивания согласно своим предпочтениям и по доступной цене. На онлайн-прилавках интернет-магазинов представлено большое количество специализированной продукции для начинающих и рукодельниц с опытом.

Основные техники вышивки

Вышивка снова в тренде, к тому же данное хобби поможет создать уют в доме и пополнить гардероб стильными вещами с оригинальными орнаментами, изготовленными своими руками. А разнообразие вариантов позволит выбрать желаемую технику исполнения:

крестом — традиционный вариант, который характеризуется простотой и оперативностью выполнения;

гладь — считается самой живописной и эффектной. Рисунок получится достаточно объемным и очень красивым;

с использованием лент — данный тип можно отнести к современным видам вышивания;

ассизи — в данном случае швы гольбейн сочетаются с крестиком и выполняются с применением нитей в одном цвете;

по-бразильски — экзотическая техника представляет собой объемные рисунки на полотнах, которые создаются из специализированных скрученных нитей.

Преимущества готовых наборов для вышивки