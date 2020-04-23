Добрые новости
23 апреля,
2020
4
фото
Полезно

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет онлайн

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Всероссийская акция «Библионочь» в 2020 году пройдет в новом формате. Сотни тысяч людей со всей страны, которые в конце апреля обычно собирались в библиотеках, в этот раз приглашают присоединиться к акции онлайн. Тема 2020 года – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Читайте наш обзор и выбирайте, куда отправиться, не выходя из дома.

«Библионочь» в Научке 

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет онлайн
Фото: из официальной группы НБ ТГУ vkontakte

«Библионочь» в Научной библиотеке ТГУ пройдет в пятницу, 24 апреля. Участников акции ждут «Легенды и были Научки»: экскурсии, мастер-классы и квиз в онлайн-формате.


В 19:00 начнется видеоэкскурсия «Научка и пустота», ее участники прогуляются по пустым залам библиотеки, послушают тишину и узнают, как книжная витрина стала Царской, где хранилась шляпа Горького, почему женщин не брали в библиотекари, зачем ректору нужен был револьвер и есть ли в Научке привидения.


В 19:20 – прямой эфир из Музея книги. Заведующий отделом рукописей и книжных памятников Кирилл Конев расскажет легендарные истории из жизни редких книг. Прямой эфир в Инстаграме – по ссылке.


А в 20:20 сотрудники Научки проведут три мастер-класса по реставрации книг, созданию классического японского переплета и реализации своих желаний. Мастер-классы будут проходить параллельно, на платформе Zoom. Для участия нужно скачать и установить Zoom. 


В 21:00 начнется квиз «Легенды и были Научки». Знатоки и просто любители Научной библиотеки ТГУ блеснут эрудицией. Принять участие можно с любого устройства, где есть интернет. Победителям – пригласительные на персональные экскурсии в Музей книги и книгохранилище.


Ссылки для подключения появятся в пятницу, 24 апреля, на сайте Научной библиотеки и в группах НБ в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.


Когда: 24 апреля в 19:00-22:00

Где: Научная библиотека ТГУ онлайн

«Библионочь» в НТБ ТПУ

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет онлайн
Фото: из официальной группы НТБ ТПУ vkontakte

Гости «Библионочи» ТПУ будут соревноваться в знаниях на викторинах, составят памятный список книг, посвященных Победе, примут участие в фотоконкурсе #времячитать на странице НТБ в сети Инстаграм, посетят студию пикториальных фотографий и загадают заветные желания. 

Во время виртуальных прогулок по площадкам «Библионочи» НТБ можно будет встретить творческие объединения МКЦ ТПУ, посмотреть номера школы танцев «Импульс» и послушать песни фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».


Самые активные участники по традиции получат подарки от Научно-технической библиотеки ТПУ. Чтобы принять участие, заходите на страницу «Библионочи» в группе НТБ ВКонтакте


Когда: 24 апреля в 20:00

Где: НТБ ТПУ онлайн

Акция в библиотеках Томска

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет онлайн
Фото: из официальной группы библиотеки "Дом семьи" vkontakte

Муниципальные библиотеки Томска присоединятся к всероссийской акции 25 апреля. Для своих друзей и гостей они подготовили виртуальные викторины, интересные презентации и мастер-классы.


Весь день 25 апреля  библиотеки «Сибирская» и «Фрегат» будут проводить онлайн-викторину «Томск в судьбе героев». Участникам надо будет ответить на 14 вопросов. Темы: подвиги томичей, за которые они получили звание Героев Советского Союза, памятные места Томска, которые связаны с войной. ​Викторина будет доступна на официальном сайте МИБС, на сайте «Томский литературный калейдоскоп» и на​ платформе LearningApps.


 В 16:00 библиотека «Русь» приглашает всех желающих на мастер-класс «Красная гвоздика – символ Победы». Мастер-класс будет проходить в аккаунте библиотеки в Instagram  и на официальном сайте МИБС.


В 17:00  библиотека «Дом семьи» в прямом эфире проведет мастер-класс «Помним! Гордимся! Чтим!». Участники вместе с библиотекарем будут оформлять портреты своих героев с помощью цветного картона и георгиевской ленты. 


В 18.00 библиотека «Фламинго» приглашает на мастер-класс по изготовлению тематической открытки в виде фронтового треугольника «Полевая почта». Также в шесть часов вечера здесь пройдет викторина «Музыка Победы» по старым военным песням. 


Когда: 25 апреля 

Где: библиотеки Томска онлайн

Всероссийский онлайн-марафон  #75словПобеды

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет онлайн

25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» стартует всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. Известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны будут читать строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны. Затем эстафету передадут зрителям.


Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого нужно записать на видео, как вы читаете отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании ролика или в комментариях расскажите, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые запоминающиеся видео окажутся на странице акции.


Подробно о правилах участия — здесь. А на портале культура.рф можно вспомнить известные стихотворения, книги, фильмы, спектакли и песни о войне.


Когда: 25 апреля в 16:00

​Где: в Сети

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.