Всероссийская акция «Библионочь» пройдет онлайн
Всероссийская акция «Библионочь» в 2020 году пройдет в новом формате. Сотни тысяч людей со всей страны, которые в конце апреля обычно собирались в библиотеках, в этот раз приглашают присоединиться к акции онлайн. Тема 2020 года – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Читайте наш обзор и выбирайте, куда отправиться, не выходя из дома.
«Библионочь» в Научке
«Библионочь» в Научной библиотеке ТГУ пройдет в пятницу, 24 апреля. Участников акции ждут «Легенды и были Научки»: экскурсии, мастер-классы и квиз в онлайн-формате.
В 19:00 начнется видеоэкскурсия «Научка и пустота», ее участники прогуляются по пустым залам библиотеки, послушают тишину и узнают, как книжная витрина стала Царской, где хранилась шляпа Горького, почему женщин не брали в библиотекари, зачем ректору нужен был револьвер и есть ли в Научке привидения.
В 19:20 – прямой эфир из Музея книги. Заведующий отделом рукописей и книжных памятников Кирилл Конев расскажет легендарные истории из жизни редких книг. Прямой эфир в Инстаграме – по ссылке.
А в 20:20 сотрудники Научки проведут три мастер-класса по реставрации книг, созданию классического японского переплета и реализации своих желаний. Мастер-классы будут проходить параллельно, на платформе Zoom. Для участия нужно скачать и установить Zoom.
В 21:00 начнется квиз «Легенды и были Научки». Знатоки и просто любители Научной библиотеки ТГУ блеснут эрудицией. Принять участие можно с любого устройства, где есть интернет. Победителям – пригласительные на персональные экскурсии в Музей книги и книгохранилище.
Ссылки для подключения появятся в пятницу, 24 апреля, на сайте Научной библиотеки и в группах НБ в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
Когда: 24 апреля в 19:00-22:00
Где: Научная библиотека ТГУ онлайн
«Библионочь» в НТБ ТПУ
Гости «Библионочи» ТПУ будут соревноваться в знаниях на викторинах, составят памятный список книг, посвященных Победе, примут участие в фотоконкурсе #времячитать на странице НТБ в сети Инстаграм, посетят студию пикториальных фотографий и загадают заветные желания.
Во время виртуальных прогулок по площадкам «Библионочи» НТБ можно будет встретить творческие объединения МКЦ ТПУ, посмотреть номера школы танцев «Импульс» и послушать песни фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».
Самые активные участники по традиции получат подарки от Научно-технической библиотеки ТПУ. Чтобы принять участие, заходите на страницу «Библионочи» в группе НТБ ВКонтакте.
Когда: 24 апреля в 20:00
Где: НТБ ТПУ онлайн
Акция в библиотеках Томска
Муниципальные библиотеки Томска присоединятся к всероссийской акции 25 апреля. Для своих друзей и гостей они подготовили виртуальные викторины, интересные презентации и мастер-классы.
Весь день 25 апреля библиотеки «Сибирская» и «Фрегат» будут проводить онлайн-викторину «Томск в судьбе героев». Участникам надо будет ответить на 14 вопросов. Темы: подвиги томичей, за которые они получили звание Героев Советского Союза, памятные места Томска, которые связаны с войной. Викторина будет доступна на официальном сайте МИБС, на сайте «Томский литературный калейдоскоп» и на платформе LearningApps.
В 16:00 библиотека «Русь» приглашает всех желающих на мастер-класс «Красная гвоздика – символ Победы». Мастер-класс будет проходить в аккаунте библиотеки в Instagram и на официальном сайте МИБС.
В 17:00 библиотека «Дом семьи» в прямом эфире проведет мастер-класс «Помним! Гордимся! Чтим!». Участники вместе с библиотекарем будут оформлять портреты своих героев с помощью цветного картона и георгиевской ленты.
В 18.00 библиотека «Фламинго» приглашает на мастер-класс по изготовлению тематической открытки в виде фронтового треугольника «Полевая почта». Также в шесть часов вечера здесь пройдет викторина «Музыка Победы» по старым военным песням.
Когда: 25 апреля
Где: библиотеки Томска онлайн
Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды
25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» стартует всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. Известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны будут читать строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны. Затем эстафету передадут зрителям.
Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого нужно записать на видео, как вы читаете отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании ролика или в комментариях расскажите, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые запоминающиеся видео окажутся на странице акции.
Подробно о правилах участия — здесь. А на портале культура.рф можно вспомнить известные стихотворения, книги, фильмы, спектакли и песни о войне.
Когда: 25 апреля в 16:00
Где: в Сети
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