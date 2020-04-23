Всероссийская акция «Библионочь» пройдет онлайн

Всероссийская акция «Библионочь» в 2020 году пройдет в новом формате. Сотни тысяч людей со всей страны, которые в конце апреля обычно собирались в библиотеках, в этот раз приглашают присоединиться к акции онлайн. Тема 2020 года – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Читайте наш обзор и выбирайте, куда отправиться, не выходя из дома.

«Библионочь» в Научной библиотеке ТГУ пройдет в пятницу, 24 апреля. Участников акции ждут «Легенды и были Научки»: экскурсии, мастер-классы и квиз в онлайн-формате.





В 19:00 начнется видеоэкскурсия «Научка и пустота», ее участники прогуляются по пустым залам библиотеки, послушают тишину и узнают, как книжная витрина стала Царской, где хранилась шляпа Горького, почему женщин не брали в библиотекари, зачем ректору нужен был револьвер и есть ли в Научке привидения.





В 19:20 – прямой эфир из Музея книги. Заведующий отделом рукописей и книжных памятников Кирилл Конев расскажет легендарные истории из жизни редких книг. Прямой эфир в Инстаграме – по ссылке.





А в 20:20 сотрудники Научки проведут три мастер-класса по реставрации книг, созданию классического японского переплета и реализации своих желаний. Мастер-классы будут проходить параллельно, на платформе Zoom. Для участия нужно скачать и установить Zoom.





В 21:00 начнется квиз «Легенды и были Научки». Знатоки и просто любители Научной библиотеки ТГУ блеснут эрудицией. Принять участие можно с любого устройства, где есть интернет. Победителям – пригласительные на персональные экскурсии в Музей книги и книгохранилище.





Ссылки для подключения появятся в пятницу, 24 апреля, на сайте Научной библиотеки и в группах НБ в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.





Когда: 24 апреля в 19:00-22:00

Где: Научная библиотека ТГУ онлайн