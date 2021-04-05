Время менять окна. Регион ДСК запускает акцию «Дерево по цене ниже пластика»

Затеяли ремонт, строительство дома или просто поняли, что вам нужен новый взгляд на мир — через новое окно? Обратите внимание на акцию от Регион ДСК . До конца весны компания предлагает деревянные евроокна по цене ниже пластиковых.

Деревянные окна универсальны. Они могут вписаться практически в любой интерьер — от классики до этники. При этом сделают его изысканнее — деревянные рамы и створки зачастую смотрятся респектабельней, чем пластиковые. Благодаря особенностям материала их можно покрасить (а потом при необходимости — перекрасить) в любой оттенок, что особенно ценно в случае с частными домами и коттеджами.





Кроме того, дерево экологичнее пластика. Считается, что деревянные рамы «дышат», так же, как стены в деревянных срубах, и способны создавать оптимальный микроклимат в помещении. Ну и, конечно, деревянные окна сберегают тепло не хуже пластиковых — используемые в них стеклопакеты также могут быть и двух-, и трехкамерными.





По функционалу окна из дерева от пластиковых не отличаются — режим проветривания, микропроветривания, блокировки от детей — все зависит от установленной на них фурнитуры. Ее выбор, так же, как и размер и конфигурация оконного профиля, зависит от предпочтений заказчика.





И еще один, пожалуй, самый большой плюс — деревянные окна долговечные. Профиль из хорошо просушенной древесины не деформируется со временем и в среднем способен прослужить около 40 лет. А из некоторых сортов древесины — еще дольше. Так, профили из сосны при бережном отношении можно эксплуатировать до 60 лет.