Время менять окна. Регион ДСК запускает акцию «Дерево по цене ниже пластика»
Затеяли ремонт, строительство дома или просто поняли, что вам нужен новый взгляд на мир — через новое окно? Обратите внимание на акцию от Регион ДСК. До конца весны компания предлагает деревянные евроокна по цене ниже пластиковых.
Чем хороши деревянные окна
Деревянные окна универсальны. Они могут вписаться практически в любой интерьер — от классики до этники. При этом сделают его изысканнее — деревянные рамы и створки зачастую смотрятся респектабельней, чем пластиковые. Благодаря особенностям материала их можно покрасить (а потом при необходимости — перекрасить) в любой оттенок, что особенно ценно в случае с частными домами и коттеджами.
Кроме того, дерево экологичнее пластика. Считается, что деревянные рамы «дышат», так же, как стены в деревянных срубах, и способны создавать оптимальный микроклимат в помещении. Ну и, конечно, деревянные окна сберегают тепло не хуже пластиковых — используемые в них стеклопакеты также могут быть и двух-, и трехкамерными.
По функционалу окна из дерева от пластиковых не отличаются — режим проветривания, микропроветривания, блокировки от детей — все зависит от установленной на них фурнитуры. Ее выбор, так же, как и размер и конфигурация оконного профиля, зависит от предпочтений заказчика.
И еще один, пожалуй, самый большой плюс — деревянные окна долговечные. Профиль из хорошо просушенной древесины не деформируется со временем и в среднем способен прослужить около 40 лет. А из некоторых сортов древесины — еще дольше. Так, профили из сосны при бережном отношении можно эксплуатировать до 60 лет.
Преимущества деревянных окон от Регион ДСК
Регион ДСК работает на томском рынке с 1994 года и стал одной из первых компаний, специализирующихся на выпуске стеклопакетов для пластиковых окон. Со временем мощности компании разрослись — появились производства пластиковых и алюминиевых конструкций. А недавно Регион ДСК запустил «полноцикловое» производство деревянных окон. Это значит, что все этапы изготовления проходят на собственной площадке и находятся под постоянным контролем: от сушки закупленной древесины в сушильной камере (итоговая влажность должна быть в пределах 8-10%) до обработки произведенного из нее евробруса, раскраивания его на детали и финальной сборки окна.
В качестве сырья для деревянных окон Регион ДСК использует древесину хвойных пород — сосну. Заготовки пропитываются специальным составом с защитой от ультрафиолетовых лучей (чтобы профили не выцветали), а также от гниения, плесени, насекомых и от дождя (чтобы сам защитный состав не вымывался). Гарантия от изготовителя — 25 лет.
Собственное производство позволяет чутко реагировать на спрос, оперативно изготавливая профили нужной конфигурации в нужном количестве. А перенос производственных процессов на одну площадку и сокращение издержек — в том числе, на транспортных расходах — дает возможность компании снизить на готовую продукцию цены. И если обычно деревянные евроокна значительно дороже пластиковых, то этой весной у всех желающих будет возможность их приобрести дешевле окон из ПВХ.
Акция «Деревянное евроокно по цене ниже пластикового» продлится до 31 мая 2021 года. Воспользоваться скидкой и узнать подробнее об условиях акции можно по телефону: 8 (3822) 909851.
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