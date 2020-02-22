«Верните долг немедленно»: какие права есть у коллекторов

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Число жалоб на действия коллекторов в Томской области выросло в 2,4 раза, сообщает пресс-служба судебных приставов по региону.

Так из 380 обращений, принятых к рассмотрению, почти 60% (225) приходится на действия лиц, не включенных в государственный реестр (микрофинансовые и микрокредитные организации, банки, иные лица). Больше половины обращений (156, или 41%) поступило от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников.

По результатам рассмотрения обращений выявлено 14 административных правонарушений.10 организаций привлечены к административной ответственности на общую сумму 700 тыс рублей.

На что коллекторы имеют право?

Согласно статье 4 Закона № 230-ФЗ коллекторы могут встречаться с должником, а также звонить и писать ему с момента образования просрочки по займу или кредиту. Разрешается отправка сообщений — телеграфных, текстовых, голосовых, а также почтовых отправлений. Однако количество звонков строго ограничено. Так можно:

звонить не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;

отправлять текстовые и голосовые сообщения не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц;

непосредственно взаимодействовать с заявителем с ограничением не более одного раза в неделю: в будни с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00.

Звонки, которые раздаются в неурочное время, неправомерны.

Все другие способы взаимодействия, например общение коллектора с родственниками должника, возможны только с письменного согласия последнего, причем такое согласие может быть отозвано должником в любой момент.

Имеют ли право коллекторы приходить домой?

Да, закон позволяет личные встречи по месту жительства, которые должны происходить не чаще 1 раза в неделю. При этом, лицо, действующее от имени коллекторского агентства, должно сообщить имя и наименование кредитора. В противном случае гражданин вправе отказаться от общения с ним. Недопустимо действовать анонимно, а также скрывать регистрационный номер коллекторского агентства.

Какое время коллекторы могут осуществлять взаимодействие с должником?

Не менее 4 месяцев с момента образования задолженности, после истечения этого периода должник может написать письменный отказ от взаимодействия.

Имеют ли право коллекторы звонить родственникам должника или другим людям?

В случае, если должник скрывается, коллекторы имеют право звонить контактным лицам, телефоны которых фиксируются в кредитном договоре, а также поручителям по кредиту. При этом, закон напоминает о недопустимости совершения каких-либо действий, унижающих достоинство как самого должника, так и членов его семьи.

Коллекторы не имеют права взаимодействовать с третьими лицами. Исключением является ситуация, когда в кредитном договоре указано контактное лицо, с которым можно связаться в случае, если должник недоступен, если этот человек указан поручителем или наследником человека, имевшего долг.

Если вам позвонили по любому, в том числе и чужому, кредиту, необходимо уточнить, нет ли долгов у вас лично, не выступали ли вы поручителем либо созаемщиком. Возможно, в документах вас назвали контактным лицом со стороны должника. Также возможен вариант, что вы приобрели сим-карту, ранее принадлежавшую должнику. В любом случае стоит спокойно поговорить с коллектором, который обязан представиться и сообщить вам о причине звонка.

Куда жаловаться на действия коллекторов?