Вечная молодость и пышная грудь, навечно «поднятые» веки и минус 10 литров жира: что правда, а что вымысел

С одной стороны, современная пластическая хирургия способна серьезно преобразить внешность человека, избавить его от врожденного или приобретенного дефекта, комплексов, приблизить к мечте. С другой стороны, вокруг этой области медицины сохраняется огромное количество мифов и заблуждений. Разобраться в некоторых из них помогла Ирина Владимировна Шмарина — опытный и известный в Новосибирске пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, настаивающая на том, что в первую очередь она врач, а главное в деле любого врача — принцип «не навреди».

И резать, и колоть

— С помощью современной пластической хирургии можно изменить практически любой недостаток. А бывает, что пациент хочет глобально измениться, считает, что у него все не так и непременно все надо переделать: и нос, и уши, форму груди и пропорции тела? — Такого пациента на оперативное вмешательство лучше не брать. Потому что мы можем его поменять, он потратит кучу денег, а жизнь его не изменится, ведь его проблемы связаны не с внешностью (как он думает). И тогда неизбежен синдром повышенного ожидания: он ожидал, что после операции в его жизни все поменяется, а ничего не изменилось. Правильнее будет направить такого человека за психологической помощью к специалистам, которые поменяли бы его внутренний мир — и тогда он по-другому посмотрит на себя. — А если у человека есть определенное эстетическое представление о внешности, о том, какая она должна быть, и для него это объективно? — Мы на консультациях и пытаемся разобрать все эти вопросы с пациентом. Выслушать его очень важно: что он хочет поменять и что стремится путем этого оперативного вмешательства получить. И посмотреть, можно ли ему в этом помочь, даст ли ему оперативное вмешательство то, что он хочет получить в результате. Бывает, человек хочет добиться того, что в силу анатомии просто невозможно или возможно, но не так, как он себе это представляет.

Возьмем, например, блефаропластику: есть мешки, есть лишняя кожа под нижними веками и есть «гусиные лапки». Пациент хочет убрать и мешки, и кожу, и чтобы «гусиных лапок» не было. Но, к сожалению, этого невозможно сделать с помощью блефаропластики — она способна удалить избыток кожи, параорбитальные жировые грыжи, скорректировать носослезную борозду, молярную область подтянуть. А на «гусиные лапки» она никак не влияет, при улыбке маленькие морщинки останутся. От них помогут другие методы эстетической медицины, например инъекции диспорта. Поэтому мы стараемся работать с участием косметологов. Пластическая хирургия делает свое дело, косметология — свое. Работа в унисон позволяет добиваться прекрасных результатов. Пластические хирурги занимаются исправлением возрастных, анатомических, органических, полученных после травм дефектов, а косметологи занимаются качеством кожи. Если мы получим отличный результат после блефаропластики или круговой подтяжки лица, а кожей заниматься не будем, пациент не будет хорошо выглядеть. После круговой подтяжки, например, формируется сухость кожи, ее истончение – при улыбке будет множество морщин, если не делать ту же мезотерапию, не колоть диспорт и не выполнять уходовые процедуры. — Как долго сохраняется эффект от блефаропластики? Сделал, и навсегда или на какой-то срок? — Все зависит от образа жизни пациента: как он будет себя вести в послеоперационный период, будет ли посещать косметолога или заниматься домашним уходом для сохранения качества кожи, есть у него или отсутствуют вредные привычки, стрессовые факторы — очень много причин, которые влияют на результат. Одному человеку хватит на 20 лет, а второму можно и через два года повторно делать. При выписке наш пациент получает подробнейшие рекомендации, что он должен делать, чтобы восстановиться, как себя вести в раннем и позднем послеоперационном периоде и как можно дольше сохранить желаемый результат операции.

Вся правда про липосакцию

— Получается, нет волшебной таблетки, чтобы раз — и ты молодой? — Надо подходить к проблеме со всех сторон. И объективно определять, что мы можем дать пациенту, чтобы не было завышенных ожиданий и разочарований. Многие думают, что пришли на липосакцию с весом в 130 кг, а выйти должны с 80 кг. Пациентов с ожирением, с метаболическим синдромом (комплекс нарушений обмена веществ, при котором повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа) не стоит брать. Сначала с ними должны поработать гастроэнтерологи, диетологи — скорректировать пищевое поведение, снизить вес, наладить обмен веществ, решить проблемы со здоровьем, а затем, после стабилизации веса, пластические хирурги делают свою работу – иссекают то, что провисло, убирают кожно-жировой фартук (абдоминопластика), «жировые ловушки» с помощью липосакции.

— «Жировые ловушки»? — Когда пациент настроил свое пищевое поведение, снизил вес, но осталась какая-то локальная проблема — гипертрофированная жировая ткань в области живота, боков, «галифе» — мы их называем «жировыми ловушками». Вот худеет, худеет женщина, уже 50 кг весит, а все равно есть места, с которыми никак не может справиться — тогда мы эти локальные проблемы убираем. — Сколько жира можно максимально убрать за одну операцию? — В литературе вы можете увидеть разные данные. Если говорить о реальной практике, от трех до пяти литров можно убрать без вреда для здоровья. И не потому что нам жалко убрать побольше, а потому что мы учитываем прежде всего кровоточивость и возможную кровопотерю. Потому что главное кредо не только пластической хирургии, но и всей хирургии, всей медицины — не навреди. Допустимая кровопотеря — 300-500 мл, не больше. Если этого придерживаться, ничего страшного не происходит. — А если не придерживаться, чем это чревато? — Если откачать не пять, а 10 литров? Кровопотерей литр-полтора и реанимацией, выход из которой не такой простой, ведь у пациента снижается уровень гемоглобина, дает сбой иммунная система. Бактерии рядом находятся — это может привести к сепсису. И не только. На практике мы делаем операцию, и в процессе смотрим: 3-5 л откачали — кровопотери нет, еще можем откачать. Решение принимается в режиме реального времени, ориентируемся на кровопотерю и по ходу решаем. Но, как правило, убираем не более пяти литров — по всем канонам это считается безопасным для пациента. И пяти литров достаточно, чтобы человек сразу увидел разницу. Если, конечно, он весит 130 кг, он не увидит разницы, а если 80-90 кг, разумеется, он увидит изменения, если ему обработать две-три зоны до того состояния, которое он хочет. — И что же дальше? — Он увидел эффект, у него появилась мысль, что надо идти дальше, и многие (процентов 80 таких пациентов) потом идут к диетологу, гастроэнтерологу, начинают заниматься спортом. Для них эта операция становится отправной точкой — мы дали возможность человеку выглядеть лучше, а дальше он идет сам. И когда такое сочетание случается, это здорово!

Липофилинг — средство коррекции

— Сегодня все популярнее становится липофилинг: действительно ли с его помощью можно накачать ягодицы, грудь, сделать «кубики пресса» на животе, или это все из разряда мифологии? — Липофилинг корректирует какие-то небольшие дефекты. Допустим, сделали секторальную резекцию молочной железы, осталась ямка. Без труда туда можно закачать собственную жировую ткань и выровнять структуру груди. Увеличить с помощью липофилинга молочную железу тоже можно — в какой-то определенной зоне (немного верх подкачать, немного низ). Но увеличить ее на два-три размера за одну операцию не получится. Потребуется несколько этапов. Кроме того, надо знать, что после того как вы сделали липофилинг, получили какой-то результат, пройдет время, жировая ткань даст усадку, процентов 30-40 от первоначального объема. Поэтому чаще всего действуем так: закачали, прижилось, через несколько месяцев повторили. Прижилось — еще через несколько месяцев повторили. И так достигаем желаемого объема. Кубики и молочную железу в один этап не сделаешь, а в несколько — да. Но, и грудь из нуля до 4-го размера увеличить путем липофилинга не получится, да и бессмысленно это делать: несколько операций, несколько наркозов — зачем? Когда можно поставить имплантаты и за одну операцию получить желаемый объем. А вот в качестве средства коррекции липофилинг — отличное средство.

Лопаются ли имплантаты в груди?

— Сегодня в интернете бурно обсуждается история Леры Кудрявцевой, имплантаты которой (по ее заявлению) лопнули, и силикон годами подтекал в грудь. А также ее призывы ко всем, у кого стоят имплантаты, их срочно доставать, а к тем, кто собирался их ставить, — отказаться от этой идеи или как минимум серьезно подумать, стоит ли, ведь врачи замалчивают, что имплантаты лопаются и никакие они не пожизненные… — Чтобы серьезно отвечать на этот вопрос, надо посмотреть историю болезни Леры Кудрявцевой: какой имплантат ставили, какую методику имплантации применяли, и главное, клинику, когда все это началось, как протекало? Потому что иногда пациенты могут говорить все что угодно, и для пиара в том числе. А СМИ способны раздуть любую «горячую» историю до безумного состояния, не приглашая к разбирательству ни экспертов, никого, кто компетентен в вопросе. Хоть один медицинский документ показали во всей этой истории? УЗИ, анализы, заключения врачей? Есть объективные данные? Или только слова? Сегодня все имплантаты серьезных производителей идут с сертификатом качества и пожизненной гарантией. Конструктив имплантатов таков, что силикон остается внутри капсулы, даже если имплантат разрывается, подвергшись механическому давлению, повреждению — силикон вытекает в капсулу, не в грудь. Подтекание в какие-то области молочной железы при современных имплантатах нереально, но не знаю, какой имплантат ей ставили 15 лет назад. Более того, я никогда не поверю, если человек говорит: мне сделали операцию, было все хорошо и потом ни с того ни с сего имплантат разорвался. И особенно что он потихоньку подтекал четыре-пять лет. Если силикон протекал, наверняка были клинические проявления, свищ должен быть, а где свищ, там и инфицирование, а где инфицирование, там температура 39 и все возможные последствия сепсиса. Годами эта проблема не может себя никак не проявлять. А если проявляет, удивительно четыре-пять лет ходить и ничего не предпринимать. Значит, человек или чего-то недоговаривает, или просто обманывает. — Но вообще может имплантат лопнуть? — Может, но для этого нужна причина: автомобильная авария, падение во время катания на горных лыжах, сильный удар — травма данной области. Просто так на ровном месте не разорвется, нужен механический фактор. В моей практики была ситуация, когда мы пациентке меняли имплантаты. У нее после протезирования молочной железы двое или трое родов было, после грубой манипуляции при массаже молочной железы после последних родов она отметила деформацию в одной молочной железе. Когда мы меняли имплантаты, увидели, что в одной молочной железе имплантат перевернулся, а в другой случится интракапсулярный разрыв – он разорвался, но силикон оказался в пределах капсулы. Мы просто заменили имплантаты. Других случаев я не припомню.

Получить, что хотел, и остаться здоровым

— Есть какой-то возрастной потолок, до которого вы берете пациентов на операции по омоложению? — К любому виду оперативного вмешательства, в том числе и пластике, есть противопоказания. Прежде всего, это хронические заболевания в стадии обострения, например гипертоническая болезнь, перенесенные инфаркты и инсульты. Поэтому правильнее сказать, что ограничением выступает не возраст, а состояние здоровья. Бывает, что молодым отказываем, а бывает, что берем на операцию и после 85 лет. Я в первую очередь врач, хирург общего профиля, пластической хирургией я занялась как одним из методов общей хирургии и поэтому всегда решаю вопрос с точки зрения здоровья пациента и того, как он потом будет жить. У нас, пластических хирургов, на операционный стол ложится, в общем-то, здоровый человек — он оперируется по относительным медицинским показаниям, не потому что у него заболевание, требующее лечения или угрожающее жизни. Относительные показания — не совсем медицинские, порой субъективные. Человек с мешками под глазами может жить и прекрасно физически себя чувствовать, это не будет влиять на его здоровье, будет влиять лишь на качество его жизни. И этот здоровый человек, ложась на операционный стол, должен и встать с него здоровым, да еще и красивым, довольным своим внешним видом. Поэтому беря пациента на операцию, мы рассчитываем все факторы: состояние здоровья, риски операции, тщательно изучаем анализы, выбираем анестезиологическую схему, потому что главное, повторюсь, чтобы человек получил то, что хотел, да еще и остался здоровым.