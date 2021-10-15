«Ваших вещей в самолете нет»: что делать, если авиакомпания потеряла ваш багаж

Около 60 пассажиров рейса Ларнака-Новосибирск, остались без своего багажа. Томичка Екатерина Семенова, летевшая этим рейсом, рассказала ТВ2, что пассажиры провели в аэропорту около 3,5 часов, заполняя документы об утере вещей, за это время никто из представителей авиакомпании с ними не связался.

Автор: Екатерина Семенова

По словам пассажиров, через полчаса после прилета к ним подошла сотрудница аэропорта, которая сказала, что «прилетел какой-то важный рейс и поэтому все грузчики заняты». Примерно спустя час людям объявили, что их багажа в самолете нет. «Нам сказали заполнить таможенную декларацию, написать, что именно было в чемоданах, сколько это весит в граммах, сколько это стоит в рублях. Таможенники сказали, что у них в первый раз такое количество утерянного багажа», — рассказала Екатерина Семенова. Вышли из аэропорта пассажиры только в 20:00 (самолет прилетел в 16:30). Некоторые из них остались без теплых вещей. Вернуть вещи обещают в течение месяца. При заполнении документов всех попросили указать адрес, чтобы доставить багаж на дом. Изучив опыт практикующих юристов, советы Роспотребнадзора и закон «О защите прав потребителей», рассказываем главное, что нужно знать об обязанностях авиакомпании и ваших правах при утере багажа.

Что делать, если ваш багаж потеряли

Найти в аэропорту стойку утери багажа, написать заявление об утере багажа (это можно сделать в течение полугода, а при международных перелетах срок увеличивается до 18 месяцев). Также нужно заполнить специальный акт — Property Irregularity Report — он используется в международной системе поиска багажа. Если за 21 день авиакомпания не найдет багаж, вам обязаны выплатить его стоимость. Важно указывать объявленную ценность багажа — если этого не сделать, авиакомпания, не сумев найти ваш багаж, будет иметь возможность выплатить по 600 рублей за килограмм его веса вместо реальной стоимости вещей. Это касается внутренних рейсов, на внешних максимальная компенсация составляет 1000 так называемых специальных прав заимствования (примерно 101 тысяча рублей по нынешнему курсу). Есть другой вариант — багаж можно застраховать, но перед этим стоит сравнить цены на объявление ценности и страховку. В случае, если багаж найдут, но повредят при перевозке, авиакомпания должна либо возместить стоимость испорченных вещей, либо, если не удается установить их цену, компенсировать указанную вами сумму (но не больше 11 тысяч рублей). Пока багаж считается задержанным, а не утерянным (то есть, 21 день с момента несвоевременной доставки), вы можете направить претензию в адрес авиакомпании. Ее должны рассмотреть в течение 10 дней с момента получения.

Какую компенсацию можно требовать с авиакомпании

Все зависит от длительности задержки, ваших затрат на вещи первой необходимости и того, во сколько вы оцениваете нанесенный задержкой багажа моральный ущерб. За каждый час опоздания авиакомпания выплачивает 25 рублей (600 рублей в сутки). В претензии можно также указать стоимость вещей первой необходимости, которые пришлось купить вместо оставшихся в чемодане, например, лекарств или теплых вещей — только не забудьте сохранить чеки на них. Некоторые компании гарантируют компенсацию стоимости вещей первой необходимости вне зависимости от того, подали ли вы претензию. Что касается морального ущерба, авиакомпания, скорее всего, откажется его выплачивать. Даже если вы обратитесь в суд, вам с большой вероятностью откажут в компенсации нравственных страданий либо снизят сумму до нескольких тысяч, т.к. доказать моральный вред от задержки багажа практически невозможно. Если компания не выполнит требования, указанные в претензии, вы можете подать в суд (кстати, по закону потребитель не платит госпошлину за подачу иска). Тогда с перевозчика можно будет взыскать в том числе неустойку: за каждый день вам полагается 3% от стоимости провоза багажа, если он не прописан отдельно — 3% от стоимости билета. При этом неустойка не может быть больше стоимости билета, а ее начисление стартует после истечения 10-дневного срока рассмотрения претензии.

Что, если нет возможности приехать за багажом самостоятельно

Вы и не обязаны этого делать. Авиакомпания должна отправить задержанный багаж на любой указанный клиентом адрес. Но на практике так бывает не всегда — перевозчик может отказаться везти багаж вам домой, и его придется забирать в аэропорту. Это еще один повод пожаловаться в суд на нарушение компанией потребительского законодательства.

Как избежать потери багажа в аэропорту