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«Что касается взыскания, то понятно, что там большая часть клиентов — это те, кто попали в какую-то сложную ситуацию, — говорит Алиса Сафронова. — Здесь как раз психологические навыки помогают выслушать человека, найти к нему подход. И предложить несколько вариантов решения проблемы. Все-таки взыскание — несмотря на то, что звучит несколько грубо — это решение проблемы. И наша задача — помочь клиенту войти в график, чтобы в дальнейшем для него не было никаких последствий.



Предлагаем частями вносить оплату, воспользоваться кредитными каникулами, рефинансированием, реструктуризацией. Это когда, например, у человека ежемесячный платеж 6 тысяч рублей, а мы ему предлагаем платить по 3 тысячи, но срок кредита становится больше.



Клиент выходит из неприятной ситуации с приятными впечатлениями о нашем банке. Управление впечатлениями и настроением клиентов — наша «горячая линия» — именно этим и занимается, чтобы люди оставались довольны. Звонит раздраженный человек — у него карточка в банкомате застряла. Наша задача — помочь ему максимально быстро. Подсказать, как скоро приедет инкассация. Каким другим способом он может получить денежные средства… И когда люди чувствуют, что мы искренне, не для галочки, заботимся об их комфорте, их настроение и отношение к нам тоже меняется».