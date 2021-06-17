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Как начать новую жизнь
с банком Хоум Кредит
Как начать новую жизнь
с банком Хоум Кредит
Истории людей, которые круто изменили свою жизнь.
И не пожалели
И не пожалели
Нужна работа? Причем такая, чтобы и зарабатывать прилично, и чувствовать себя на рабочем месте комфортно? Обратите внимание на контактный центр банка Хоум Кредит. Это один из трех КЦ банка в стране, которые занимаются дистанционным обслуживанием клиентов. Здесь можно согласовать удобный график работы — очный или удаленный, полный или частичный, дневной или ночной; иметь стабильный заработок и полный соцпакет, включая ДМС; и даже получить бесплатное место для ребенка в детсаду Винни-Пух. А еще здесь созданы условия для личностного роста — так что каждый может шагать вверх по карьерной лестнице с той скоростью, какую выберет. В том числе, и новички без опыта работы и профильного образования.
Вот несколько историй людей, которые пришли в Хому (так сотрудники называют банк между собой), остались и не пожалели.
Абсолютная победительница
В 12 лет она мечтала об олимпийских медалях. И у нее на это были все основания — в 2012 году Оксана Ламбрехт стала абсолютной победительницей Томской области по художественной гимнастике.
В сети появлялись посвященные ей группы, поклонники выкладывали видеоролики с ее выступлениями. Но, собрав знатную коллекцию медалей и кубков, объездив несколько стран и десятки городов России, 15-летняя мастер спорта карьеру решила завершить.
Оксана Ламбрехт
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«Чтобы спорт стал профессией, в моем случае надо было поступить на спортфак, выучиться на тренера, научиться работать с детьми и устроиться в спортивную школу — в Томске она одна, — говорит Оксана Ламбрехт. — Можно было свое дело открыть — если постараться и сильно захотеть. Что касается спорта высших достижений, то стать олимпийской чемпионкой девочке из Томска тоже вполне реально — есть пример Маргариты Алийчук из Северска. Можно пробиться куда угодно: мы ездим на соревнования, нас замечают тренеры из других городов, передают друг другу информацию, приглашают на более престижные турниры, снова замечают, приглашают… Но, если честно, мне не очень хотелось связывать всю свою жизнь с гимнастикой. Меня в секцию привела в 5 лет бабушка. Я не возражала, было интересно. Однако 10 лет, потраченных на гимнастику, хватило, чтобы устать от этого. Не так, что больше «не хочу-не буду», а захотелось чего-то другого».
Сейчас Оксана Ламбрехт учится в ТУСУРе на экономическом. Перед этим получила диплом банковской школы. В колл-центр Хоум Кредит банка дипломированный специалист банковского дела пришла прошлым летом. И осталась. Рабочее место в виде отдельной переговорной кабинки, отсутствие очного контакта с клиентами показались ей именно тем, с чего нужно начать знакомство с профессией. Меньше чем за год выросла от оператора до старшего менеджера.
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«Позже мне хотелось бы стать лидером команды, подняться еще выше — мне нравится эта компания, и думаю, что я здесь надолго, — говорит Оксана Ламбрехт. — Здесь я стала более открытой. Ловлю себя на том, что хочу каждому человеку, который встречается мне на пути, говорить «Здравствуйте!», на прощание — «Я желаю вам хорошего дня, всего вам доброго!». Для многих это пока не очень привычно… Но я думаю, что мы своей работой понемногу раскрепостим людей. Тем более что наша миссия — помогать людям реализовывать их планы. Для которых, как правило, нужны деньги — построить дачу, купить машину. Мы помогаем желаниям исполняться!».
Сфера «человек-человек»
Алисе Сафроновой 29. Она закончила СибГМУ по специальности «клинический психолог» — говорит, всегда была интересна сфера «человек-человек». По окончании вуза осталась там в качестве преподавателя — по совместительству. Основной работой с 2016 года стал банк Хоум Кредит.
Алиса Сафронова с коллегами
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«Контактный центр существовал к тому моменту уже три года и зарекомендовал себя как ответственный работодатель, — говорит Алиса Сафронова. — Я знала, что здесь полный соцпакет. Что здесь можно стабильно и достойно зарабатывать. Для выпускника — это очень крутая возможность. Поскольку молодые специалисты без опыта работы менее востребованы. По своей специальности им нужно пройти разные этапы развития — и это более длительный период, нежели в банке Хоум Кредит».
За 5+ лет Алиса поработала во всех подразделениях КЦ — и в отделе взыскания, и в управлении впечатлениями и настроением клиентов (есть и такое!), сейчас работает в управлении продаж. Выросла до ведущего лидера команды — то есть, до руководителя, за которым закреплена группа из 30 человек. Алиса сама подбирает в свою команду людей при трудоустройстве, обучает и включает в работу. И на каждом этапе ее навыки клинического психолога оказывались очень кстати.
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«Что касается взыскания, то понятно, что там большая часть клиентов — это те, кто попали в какую-то сложную ситуацию, — говорит Алиса Сафронова. — Здесь как раз психологические навыки помогают выслушать человека, найти к нему подход. И предложить несколько вариантов решения проблемы. Все-таки взыскание — несмотря на то, что звучит несколько грубо — это решение проблемы. И наша задача — помочь клиенту войти в график, чтобы в дальнейшем для него не было никаких последствий.
Предлагаем частями вносить оплату, воспользоваться кредитными каникулами, рефинансированием, реструктуризацией. Это когда, например, у человека ежемесячный платеж 6 тысяч рублей, а мы ему предлагаем платить по 3 тысячи, но срок кредита становится больше.
Клиент выходит из неприятной ситуации с приятными впечатлениями о нашем банке. Управление впечатлениями и настроением клиентов — наша «горячая линия» — именно этим и занимается, чтобы люди оставались довольны. Звонит раздраженный человек — у него карточка в банкомате застряла. Наша задача — помочь ему максимально быстро. Подсказать, как скоро приедет инкассация. Каким другим способом он может получить денежные средства… И когда люди чувствуют, что мы искренне, не для галочки, заботимся об их комфорте, их настроение и отношение к нам тоже меняется».
Предлагаем частями вносить оплату, воспользоваться кредитными каникулами, рефинансированием, реструктуризацией. Это когда, например, у человека ежемесячный платеж 6 тысяч рублей, а мы ему предлагаем платить по 3 тысячи, но срок кредита становится больше.
Клиент выходит из неприятной ситуации с приятными впечатлениями о нашем банке. Управление впечатлениями и настроением клиентов — наша «горячая линия» — именно этим и занимается, чтобы люди оставались довольны. Звонит раздраженный человек — у него карточка в банкомате застряла. Наша задача — помочь ему максимально быстро. Подсказать, как скоро приедет инкассация. Каким другим способом он может получить денежные средства… И когда люди чувствуют, что мы искренне, не для галочки, заботимся об их комфорте, их настроение и отношение к нам тоже меняется».
По словам Алисы, ее сотрудники любят повторять: «Хоум лучше всех на свете, это знают даже дети». Удобный график, стабильный доход, карьерный рост, неформальная корпоративная культура. Единственный, пожалуй, повод для дискомфорта — то, что работа с людьми требует больших эмоциональных энергозатрат. Но психолог Алиса Сафронова знает, как научить своих коллег минимизировать их.
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«Мы можем воспринимать спонтанный негатив незнакомых людей как отношение к себе, а можем воспринимать как ситуацию, — говорит Алиса Сафронова. — Чаще всего, сама по себе ситуация нейтральная, а эмоциональную нагрузку придаем ей мы. И если это понимать, то работать с людьми и вообще жить становится легче... У нас все ребята проходят обучающие программы. Знают технику влияния голосом, типы личности людей — они реально здесь все профессионалы!».
Game of Homes
Еще два перспективных сотрудника КЦ — Леонид Дамбиев и Наталья Картофелева — также учились в «меде». Наталья — по полной: 9 лет, включая интернатуру. Но начав работать по профессии акушером-гинекологом, поняла, что это — не ее призвание.
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«Поступить в медицинский — это была нереализованная мечта моих родителей, — говорит тренер в отделе HR Наталья Картофелева. — И лучше поздно понять, что это — «не твое», чем всю жизнь заниматься тем, что не приносит радость. В контактном центре Хоум Кредит банка я оказалась по совету подруги в 2017-м. Она с таким восторгом говорила об этой компании, что решила увидеть все своими глазами. Когда пришла сюда впервые, у меня возникло ощущение, что меня уже все знают и все со мной дружат. Меня приняли как в семью. Поэтому уже четвертый год я в прямом смысле бегу на работу каждый день. И не знаю усталости».
Леонид Дамбиев
У лидера команды из группы индивидуальных решений Леонида Дамбиева период самоопределения был короче. Поступать в СибГМУ он приехал из Бурятии, учился на педиатра, но не доучился. Вел праздники и корпоративы. А потом решил откликнуться на вакансию КЦ. Пришел на собеседование. И понял — вот она, работа мечты.
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«Это был Хеллоуин, захожу — а тут все ребята в костюмах: кто-то Джокер, кто-то Харли Квинн, кто-то Росомаха, — говорит Леонид Дамбиев. — Я понял, что хочу работать здесь. И работаю с 2016 года. Ни разу не разочаровался. Наша работа обеспечивает стабильность. То есть, возможность иметь дом, содержать семью, ездить в отпуск. Кстати, у нас есть традиция ездить в отпуск всей командой — до пандемии ездили на Алтай, в Шерегеш, в Киреевск...»
Здоровый корпоративный дух поддерживают разными способами. В том числе, и корпоративной игрой Game of Homes. Участники — то есть, сотрудники банка — зарабатывают в ней «золото», выполняя корпоративные задания.
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«Каждый сотрудник в начале рабочего дня может дать себе «обещание» на день, — говорит директор Сибирского регионального представительства банка Хоум Кредит Дмитрий Власкин. — Например, что он оформит сегодня 20 кредитов. Или 20 клиентов, которым он позвонил, своевременно кредиты оплатят. Или оценят его сервис самой высокой оценкой. В конце дня подводится итог — выполнил не выполнил обещание. Если выполнил,человеку начисляется внутриигровая валюта, «драконье стекло» или очки опыта. — «хомячки». Один «хомяк» — один рубль. Валюту можно копить и тратить на реальные покупки в «Железном банке» - футболки, флешки, телефоны, камеры гоу-про».
Сейчас в КЦ работают почти 800 человек. Для удобства работы и управления коллектив поделен на 30 команд из 20-30 человек. У каждой команды свой лидер, свое название, часто с юмором («Мама думает, что я коллектор. Но это не так» — это из отдела взыскания) и — тематическое оформление. Чтобы даже новеньким было проще запомнить, что на первом этаже занимаются взысканиями, на третьем — управлением впечатлениями и настроением посередке — продажами. Рассказывают людям об инструментах, которые в некоторых ситуациях могут сделать их жизнь немного легче — кредитах наличными и картах: «Мы работаем для того, чтобы наши клиенты не откладывали свои мечты на завтра!» — так звучит один из девизов КЦ.
Ольга Капелюшник
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«Например, у нас есть карта «Свобода», — говорит руководитель HR-отдела Ольга Капелюшник. — Она дает клиенту возможность не оформлять кредит на какие-то потребительские нужды, а просто купить в магазине товар в рассрочку. Без оформления дополнительных бумаг, просто рассчитавшись нашей картой. А потом человек эту сумму частями возвращает, без процентов. Или дебетовая карта «Польза» — карта с кэшбэком за любые покупкиС такой картой удобно оплачивать повседневные траты и даже путешествовать, потому что она помогает экономить существенные суммы».
Если вам интересно стать частью большой компании — банка Хоум Кредит, то записаться на собеседование можно по телефону 8-909-549-5614. Также информацию о работе в контактном центре можно узнать по адресу: mmikheenko_tsk@homecredit.ru