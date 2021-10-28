В Томской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников. Ответы на частые вопросы

С 15 октября в Томской области для более 30 категорий граждан введена обязательная вакцинация. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, к концу года на томских предприятиях должно быть не менее 80% сотрудников, которые вакцинировались от ковида. Если показатель будет ниже, то работодателя могут ждать проверки и штрафы.

Что нужно сделать прямо сейчас?

До 29 октября, согласно постановлению Главного санитарного врача по Томской области, руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны предоставить списки сотрудников, подлежащих вакцинации. Списки нужно отправить, в медучреждение по месту расположения организации. А также заполнить следующую форму на сайте Роспотребнадзора. До 31 декабря 2021 года работодатель также должен будет заполнить и вторую форму. Ознакомиться с постановлением можно на сайте Роспотребнадзора по Томской области по ссылке.

Что за списки такие?

В списках должно быть указано наименование предприятия, контактные данные ответственного лица и количество сотрудников, подлежащих вакцинации или желающих ее осуществить. То есть, необходимо указывать тех, кто не прививался совсем и тех, кто переболел или прививался больше полугода назад. Если в коллективе таких сотрудников наберется больше 30, то можно сделать коллективную заявку на вакцинацию.

И куда их направлять?

Направить списки нужно в ту медорганизацию, которая территориально относится к вашему предприятию. Можно отправить на электронную почту в приемную главного врача, а можно лично принести списки в приемную главного врача медицинской организации по месту расположения вашего предприятия, попросив сотрудника приемной или канцелярии поставить отметку о регистрации на копии документа.

С чего должен начать работодатель?

Работодатель на основании постановления главного санитарного врача Томской области должен издать внутренний указ и ознакомить с этим приказом всех работников. Ознакомить, желательно, под подпись. Содержание приказа может варьироваться. Работодатель может указать в общих чертах его цель или обозначить список сотрудников, которым подлежит вакцинироваться.

Я сотрудник и не хочу вакцинироваться. Что мне делать?

Если работник не хочет прививаться, он должен написать письменный отказ. Однако в этом случае после 31 декабря 2021 года работодатель будет обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы.

А если у меня медотвод?

Если у вас есть медотвод от прививки, то он должен быть подтвержден официальным документом. То есть, вы должны получить справку с подписью врача и печатью медицинской организации. В противном случае, вам также может грозить отстранение без сохранения зарплаты. «Медотвод бывает двух видов. Временный, когда человек перенес острое заболевание или травму либо обострение хронического заболевания. Медотвод оформляется лечащим врачом медицинской организации, где вы проходите лечение с данным заболеванием или травмой, он дается на определенный срок – это две-четыре недели от момента выздоровления», – объяснила замначальника облдепартамента здравоохранения Наталия Метелева. Однако медотвод может быть и абсолютный. Он выдается, если у пациента есть документально подтвержденные противопоказания к вакцинации. Например, аллергия на компонент вакцины. Но и в этом случае нужно обязательно получить справку. «Только такая справка может быть принята работодателем для отсрочки или полного освобождения от вакцинации», – отметила заместитель начальника облдепартамента здравоохранения.

Вообще-то есть медицинская тайна!

Есть. Если вы отказываетесь предоставлять работодателю данные о вакцинации, ссылаясь на медицинскую тайну, то должен быть составлен официальный акт. В таком случае, при проверке работодатель сможет подтвердить, что у него нет необходимой информации.

А будут проверки?

Будут. При этом, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, в случае нарушений работодателю может грозить штраф: ♦для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, ♦для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Такая же ответственность грозит в случае, если работодатель в срок до 29 октября не предоставил в медорганизации информацию о количестве вакцинированных и количестве сотрудников, подлежащих вакцинации.

Я ИПшник. Что делать мне?

Если вы ИПшник и уже вакцинированы, то необходимо сообщить в приемную главного врача медорганизации информацию, что вы единственный сотрудник и прошли вакцинацию.

А если у меня все сотрудники вакцинированы?