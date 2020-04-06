«В Томске уже четыре смерти?»: как не дать себя обмануть фейковой рассылке

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В Томске очередная массовая фейк-рассылка, посвященная коронавирусу. В рассылаемом сообщении говорится, что в Томске уже четыре человека умерли от COVID-19. Это сообщение уже опровергалось, однако многие верят и начинают паниковать.

Как распознать фейк-рассылку и где проверить информацию? Об этом в материале ТВ2.

Какие еще были фейки?

Эта история — не первый фейк вокруг коронавируса. С ростом больных коронавирусной инфекцией, возрасталоти число фейков. Ниже только некоторые из них: 1. Город (города) будут опылять в ночи с вертолетов санитайзером. Закройте двери и не выходите на улицу. 2. Войска готовятся войти в города для карантина (для убедительности прикладываются фото с передислокацией на учения или подготовки к параду). 3. Москву (или другие города) вот-вот (в следующие дни) закроют на полный карантин. 4. По квартирам ходят люди в защитных костюмах и под предлогом обработки помещений обворовывают квартиры. 5. Из городов фурами вывозят трупы (в деле якобы замешаны фуры «Магнита», «Дикси», «Пятерочки», даже машины «Сбербанка»). 6. Продуктов не хватит на всех, срочно покупайте гречку. 7. В стране (городе) уже тысячи зараженных, а погибших тайно сжигают. 8. Водка лечит от коронавируса. 9. ООН введет карантинные войска в РФ при уровне заболевших в 10 тысяч человек, поэтому власть скрывает реальное количество. 10. Полиция устраивает рейды по ТРЦ и штрафует подростков, которые нарушают условия самоизоляции.

Как понять, что новость фейк?

Есть признаки фейковой информации, которые видны невооруженным глазом. Если сообщение изобилует фразами «СРОЧНО!!! Передайте всем своим близким!!! Сделайте максимальный репост! Разошли тому, кому можешь!» — скорее всего, сообщение — фальшивка.

Часто в тексте источник информации анонимный . Обычно, информацию сообщает знакомый знакомого, который почти всегда имеет доступ к каким-то внутренним сведениям. Такого рода сообщения часто начинаются словами: «У меня есть друг в полиции, он сказал, что…», «У мужа сестра работает в банке, их предупредили, что…», «Учительница 2Б попросила всем сообщить...».

Еще один признак фейка — призыв максимального репоста.

«Очень прошу вас тоже распространить информацию максимально, раз наше правительство не хочет информировать нас об этом, значит будем мы друг друга информировать о просочившейся информации», — идеальная формулировка ложного сообщения. Прежде чем сделать это, подумайте, не будет ли это вашим вкладом в панику.

Также обращайте внимание на мелочи. В текстах подобных сообщений часто встречаются официальные должности, упоминаются фамилии, адреса. Не ленитесь и погуглите, есть ли это в вашем городе. Например, очень популярна рассылка про мальчика Глеба из четвертого подъезда дома номер 5 по улице Заречной, который потерял маму. При этом в Томске по этому адресу многоквартирного дома нет.

Как проверить информацию?

Взять за правило не верить сразу тому, что распространяется не по официальным каналам информации. Мыслить критически. Внимательно изучить полученную информацию на предмет нестыковок, а фотографии – на предмет монтажа. Например, зайти в поисковую систему «Google картинки», загрузить нужный снимок или ролик. Если это фейк, и материал уже когда-то кем-то публиковался, система сразу его распознает. Погуглить. Очень часто информация, присылаемая вам в сообщении, уже «засветилась» в другом регионе. Знать, как выглядят сайты, заслуживающие доверия. На официальных сайтах всегда есть «выходные данные», то есть информация о редакции, о компании и контакты. Также на серьезных ресурсах никогда не будет материалов с заголовком «ШОК! Вы не поверите» и рекламных баннеров с народными средствами, рецептами похудения с содой и так далее. Аудиосообщениям не верить вообще, если они не сделаны людьми, которых вы знаете лично.

Где брать достоверную информацию о коронавирусе?