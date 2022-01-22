В Томске пройдет ярмарка-раздача бездомных кошек

29 и 30 января в Томске пройдет благотворительная выставка-раздача кошек. Если вы давно мечтали завести пушистого друга или подругу – время пришло. На ярмарке будут присутствовать около 40 питомцев: котики и кошечки от 1,5 месяцев до 4 лет. Все животные здоровы и обработаны от паразитов, взрослые — стерилизованы и кастрированы. Тем, кто возьмет домой котенка, будет доступна скидка на стерилизацию в ветклинике. Питомцы отдаются только в квартиры, без самовыгула. При передаче кота составляется договор, поэтому захватите с собой паспорт. Если настроены точно взять питомца, приходите сразу с переноской.

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— За время новогодних каникул мы с волонтерами нашли больше 20-ти животных. Так часто бывает: на Новый год подарили котенка или взрослого котика, но что-то не сложилось. И люди выбрасывают животных на улицу. Пятерых нам спасти не удалось, но большинство из найденышей будут присутствовать на этой выставке в надежде, что их заберут домой. Лариса Прохорова, зооволонтер

Если вы не можете взять питомца, но хотите помочь бездомным животным и поддержать волонтеров, которые содержат их за свой счет, приходите на ярмарку. Там можно будет приобрести работы томских мастеров: картины, сувениры, полезные мелочи. Все вырученные средства пойдут на помощь частному кошачьему приюту «Мягкие лапки». Маленькие томичи могут поучаствовать в конкурсе рисунков «Мой питомец». Творческие работы принимаются по адресу: ул. Крылова, 4/1 (3 этаж) с 24 по 29 января с 10 до 17 часов. Итоги конкурса будут подведены 30 января в 15:00. Победителей ждут ценные призы.