В Томске пройдет ярмарка-раздача бездомных кошек

29 и 30 января в Томске пройдет благотворительная выставка-раздача кошек. Если вы давно мечтали завести пушистого друга или подругу – время пришло.
На ярмарке будут присутствовать около 40 питомцев: котики и кошечки от 1,5 месяцев до 4 лет. Все животные здоровы и обработаны от паразитов, взрослые — стерилизованы и кастрированы. Тем, кто возьмет домой котенка, будет доступна скидка на стерилизацию в ветклинике.
Питомцы отдаются только в квартиры, без самовыгула. При передаче кота составляется договор, поэтому захватите с собой паспорт. Если настроены точно взять питомца, приходите сразу с переноской.
— За время новогодних каникул мы с волонтерами нашли больше 20-ти животных. Так часто бывает: на Новый год подарили котенка или взрослого котика, но что-то не сложилось. И люди выбрасывают животных на улицу. Пятерых нам спасти не удалось, но большинство из найденышей будут присутствовать на этой выставке в надежде, что их заберут домой.
Если вы не можете взять питомца, но хотите помочь бездомным животным и поддержать волонтеров, которые содержат их за свой счет, приходите на ярмарку. Там можно будет приобрести работы томских мастеров: картины, сувениры, полезные мелочи. Все вырученные средства пойдут на помощь частному кошачьему приюту «Мягкие лапки».
Маленькие томичи могут поучаствовать в конкурсе рисунков «Мой питомец». Творческие работы принимаются по адресу: ул. Крылова, 4/1 (3 этаж) с 24 по 29 января с 10 до 17 часов. Итоги конкурса будут подведены 30 января в 15:00. Победителей ждут ценные призы.
На ярмарке каждый найдет себе занятие по душе: художник и детский психолог Елена Зварыгина проведет мастер-класс по рисованию для детей и взрослых. Начало – в 16:30 29 января. А 30-го числа в 13:00 экоактивисты расскажут всем желающим о тонкостях раздельного сбора мусора.
Будет и развлекательная программа: в субботу в 14 часов начнется показательное выступление Казачьего клуба по фланкировке и рубке шашкой. Желающие могут попробовать свои силы в этом искусстве. А в воскресенье в 15:30 на ярмарке будут читать стихи русских поэтов.
Если вы занимаетесь каким-то видом творчества и у вас есть работы, которые можно принести на ярмарку в качестве лота, волонтеры будут благодарны. По всем вопросам звонить организатору Ларисе Прохоровой: 89138616797.
Выставка будет работать 29 и 30 января с 12 до 19 часов по адресу: ул. Крылова, 4/1 (Томское отделение КПРФ). При себе иметь средства индивидуальной защиты.