Добрые новости
21 января,
2021
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В Томске появилась КиберШкола для цифрового образования детей от 6 до 14 лет

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Каждый ребенок может научиться создавать сайты, мобильные приложения, работать с искусственным интеллектом и виртуальной реальностью, разбираться с 3D-моделированием и цепочками баз данных. Это утверждает команда создателей проекта KIBERone из Екатеринбурга, который недавно получил признание на международном уровне. 

В Томске появилась КиберШкола для цифрового образования детей от 6 до 14 лет
Фото: KIBERone

KIBERone — крупнейший международный проект в сфере цифрового образования детей от 6 до 14 лет, работающий в 20 странах мира и 150 городах. Здесь ребенок может изучить самые трендовые направления в сфере цифровых технологий:


Мир меняется, и, возможно, уже завтра люди будут жить рядом с роботами-андроидами, не отличимыми от людей, — говорят создатели KIBERone. — Еще есть время и возможность научить ребенка понимать и писать код, на основе которого работает искусственный интеллект.


В Томске появилась КиберШкола для цифрового образования детей от 6 до 14 лет
Фото: KIBERone

В сентябре 2020 проект KIBERone был признан мировым лидером в сфере цифрового образования детей, по версии Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО в рамках международного конкурса WSIS-2020.


В конкурсе участвовали около 1000 проектов со всего мира в 18 категориях, и KIBERone стал победителем в категории «Образование». В первый раз за всю историю конкурса проект из России получил высшую награду в этой номинации. Церемония награждения прошла в сентябре с участием основателя KIBERone Ольги Апальковой:



Для того чтобы дать детям лучшее цифровое образование, мы изучили программы по всему миру и теперь с уверенностью можем сказать, что даем цифровое образование будущего. Прием заявок на поступление в кибершколу уже открыт во всех странах.

Международная школа цифровых технологий KIBERone приглашает детей на пробный урок в Томске. На занятии ребенок создаст свой мультфильм и сможет программировать героев игры Minecraft. 


Получить приглашение можно на сайте tomsk.kiber-one.com или записаться на удобное время по телефону +7 (3822) 48-13-37

А здесь можно посмотреть список модулей в программе

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