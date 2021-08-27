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В Томске открыта первая зарядная станция для электромобилей

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«Томскэнергосбыт» установил в Томске первую зарядную станцию для электромобилей, сообщает пресс-служба компании. Это сделано в рамках реализации проекта по развитию инфраструктуры для электромобилей, производитель ЭЗС — томский разработчик зарядных станций «Чарджлинк».

Пилотная электрозарядная станция установлена на парковке торгового центра «МебельПарк гипер» (улица Пушкина, 59/1), въезд на парковку и услуги зарядки для владельцев электрокаров — бесплатны.

«Будущее за новыми технологиями, которые способны снизить негативные нагрузки на экологию. По оценке экспертов, количество автовладельцев, которые делают выбор в пользу экологически чистого транспорта неуклонно растёт, а это требует развития зарядной инфраструктуры. По информации «Томского центра ресурсосбережения и энергоэффективности» на данный момент в городе свыше 300 автомобилей, которые пользуются чистым топливом – электроэнергией, — отмечает заместитель генерального директора по развитию и маркетингу «Томскэнергосбыт» Александр Братухин. — Важный аспект, мы устанавливаем зарядные станции томского производства. И это принципиальный выбор нашей компании, проект в котором соединились томская наука, производство и бизнес для развития новой «зеленой» инфраструктуры».

Зарядная станция позволяет заряжаться одновременно двум автомобилям любых моделей.

«Я сам езжу на электромобиле, и могу сказать, что использование такого транспорта обходится владельцу заметно дешевле. Стоимость километра пробега дешевле в среднем в 5-6 раз в сравнении с автомобилем, который заправляется бензином. Очевидная экономия и при этом никакого ущерба для окружающей среды», — отмечает директор «Чарджлинка» Семён Шкарупо.

До конца 2021 года «Томскэнергосбыт» намерен установить «быструю» станцию зарядки в городе. Место под будущую ЭЗС будет определено после изучения основных точек притяжения и консультаций с местным сообществом электромобилистов.

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