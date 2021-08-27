В Томске открыта первая зарядная станция для электромобилей

«Томскэнергосбыт» установил в Томске первую зарядную станцию для электромобилей, сообщает пресс-служба компании. Это сделано в рамках реализации проекта по развитию инфраструктуры для электромобилей, производитель ЭЗС — томский разработчик зарядных станций «Чарджлинк».

Пилотная электрозарядная станция установлена на парковке торгового центра «МебельПарк гипер» (улица Пушкина, 59/1), въезд на парковку и услуги зарядки для владельцев электрокаров — бесплатны.