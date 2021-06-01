В Томске открыли набор в IT-лагерь для детей

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Если ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами или мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, стоит дать ему шанс окунуться в мир IT-технологий, на практике познакомиться с его возможностями и создать свои уникальные IT-проекты. И все это можно успеть без отрыва от школы, во время летних каникул в лагере компьютерной академии «Шаг».

Фото: Компьютерная академия «ШАГ»

Никаких скучных уроков. Каникулы в компьютерной академии «Шаг» — это полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями.

Хочется, чтобы это лето было для ребенка увлекательным и полезным? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать сам? А еще чтобы узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и делать собственные фильмы? Тогда летние компьютерные каникулы от академии «ШАГ» — это именно то, что нужно. Преподаватели разработали интереснейший курс для детей от 7 до 14 лет.

Занятия во время компьютерных каникул будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей академии — специалистов-практиков из IT-индустрии.

Фото: Компьютерная академия «Шаг»

Мастер-классы рассчитаны на любой уровень подготовки детей в возрасте от 7 до 19 лет (для подростков 14–19 лет открыт набор на специальную программу Bootcamp — профориентация в сфере IT). Программы будут интересны и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.

Программа каникул направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, алгоритмического мышления и проектного подхода.

Новый IT-лагерь понравится ребенку и будет ему полезен, если он:

⦁ знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым; ⦁ мечтает собрать и обучить своего боевого робота; ⦁ не выпускает из рук смартфон; ⦁ хочет создавать свои игры и виртуальные миры.

За две недели в летнем IT-лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей компьютерной академии «Шаг».

Фото: Компьютерная академия «Шаг»

В программе:

⦁ программирование и создание компьютерных игр; ⦁ робототехника; ⦁ game-дизайн; ⦁ 3D-моделирование и 3D-печать; ⦁ фото- и видеолаборатория; ⦁ виртуальная реальность; ⦁ школа блогера; ⦁ анимация и мультипликация; ⦁ школа развития — ораторское искусство; ⦁ экскурсии и интересные мероприятия.

Преподаватели академии — не просто эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги с многолетним опытом. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.

В летнем IT-лагере полного дня занятия проходят ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Возраст детей: 7−14 лет. Смену можно выбрать в июне, июле или августе.

В летнем IT-лагере неполного дня занятия проходят ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 или с 14.00 до 18.00. Возраст детей: 7−14 лет. Смену можно выбрать в июне, июле или августе.

В Bootcamp для подростков 14–19 лет занятия проходят ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:50.

Количество мест в сменах строго ограничено.

Запишите ребенка на новую смену лагеря в компьютерную академию «Шаг»!

Узнать подробности можно на сайте компании или по телефону: +7 3822 99-52-88.

19 июня в академии пройдет день открытых дверей: дети смогут посетить бесплатный мастер-класс по теме «Создание компьютерных игр», а для родителей пройдет специальная презентация об образовании для детей в сфере IT. На мероприятие можно записаться через форму на сайте.

