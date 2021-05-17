В Томске открыли летний городской IT-лагерь для детей от 7 до 14 лет
Ваш ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами? А, может, мечтает стать блогером, дизайнером или программистом? Дайте шанс окунуться в мир IT-технологий, на практике познакомиться со всеми его возможностями и создать свои уникальные онлайн-проекты.
Хотите, чтобы лето прошло для вашего ребенка увлекательно и с пользой? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а сам научился их создавать? А ещё чтобы узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и создавать собственные фильмы? Тогда летние компьютерные каникулы от Академии «ШАГ» — это именно то, что нужно. Преподаватели Компьютерной Академии разработали интереснейший курс для детей от 7 до 14 лет.
Занятия во время компьютерных каникул будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей Академии — специалистов-практиков из IT-индустрии. Уроки рассчитаны на любой уровень подготовки детей в возрасте 7–14 лет. Будет интересно и новичкам, и ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером.
Программа каникул направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, алгоритмического мышления и проектного подхода.
Новый IT-лагерь понравится ребенку и будет ему полезен, если он:
● знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым;
● мечтает собрать и обучить своего боевого робота;
● не выпускает из рук смартфон;
● хочет создавать свои игры и виртуальные миры.
За две недели в летнем IT-лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Свои самые смелые проекты они реализуют под руководством опытных тренеров и преподавателей Компьютерной Академии «ШАГ».
В программе лагеря:
⦁ программирование и создание компьютерных игр;
⦁ робототехника;
⦁ game-дизайн;
⦁ 3D-моделирование и 3D-печать;
⦁ фото- и видеолаборатория;
⦁ виртуальная реальность;
⦁ школа блогера;
⦁ анимация и мультипликация;
⦁ школа развития — ораторское искусство.
Преподаватели Академии — эксперты в своей сфере и профессиональные педагоги с многолетним опытом. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.
В летнем IT-лагере полного дня занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Даты смен:
- 1 смена: с 7 по 18 июня
- 2 смена: с 5 по 16 июля
- 3 смена: с 2 по 13 августа
В летнем IT-лагере неполного дня занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, вы можете выбрать утреннее время с 9:00 до 13:00 или дневное время с 14:00 до 18:00.
Даты смен:
- 1 смена: с 14 по 27 июня
- 2 смена: с 28 июня по 9 июля
- 3 смена: с 12 по 23 июля
- 4 смена: с 26 июля по 6 августа
- 5 смена: с 9 по 20 августа
Успейте купить путевку в лагерь по старой цене. С 20 мая 2021 года цены повышаются. Количество мест ограничено. Узнать подробности можно на сайте Академии или по телефону 8 (3822) 99 52 88.
Томск, пр. Ленина, 133А, левое крыло;
телефон: 8 (3822) 99 52 88;
WhatsАpp на номере +79528903844;
сайт: tom.itstep.org
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