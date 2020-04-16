В Томске начал работу сервис доставки продуктов

С 16 апреля томичи могут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом до двери. В нашем городе начал работать СберМаркет. Этот сервис доставки продуктов знают в 56 городах России, включая все миллионники.

Первое время СберМаркет в Томске будет доставлять заказы из торговой сети МЕТРО, причем для совершения покупок не потребуется карта клиента. Позднее сервис подключит и другие магазины города. Покупателю доступен весь ассортимент магазина.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Сборщики сервиса упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный временной интервал с 9:00 до 23:00 часов.





Стоимость услуги — 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.





Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.