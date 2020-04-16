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16 апреля,
2020
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В Томске начал работу сервис доставки продуктов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 16 апреля томичи могут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом до двери. В нашем городе начал работать СберМаркет. Этот сервис доставки продуктов знают в 56 городах России, включая все миллионники. 

В Томске начал работу сервис доставки продуктов

Первое время СберМаркет в Томске будет доставлять заказы из торговой сети МЕТРО, причем для совершения покупок не потребуется карта клиента. Позднее сервис подключит и другие магазины города. Покупателю доступен весь ассортимент магазина.

В Томске начал работу сервис доставки продуктов

Как оформить заказ

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Сборщики сервиса упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный временной интервал с 9:00 до 23:00 часов.


Стоимость услуги — 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.


Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

В Томске начал работу сервис доставки продуктов

Сегодня СберМаркет — это важнейший социальный сервис для населения. Мы помогаем обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, когда людям лучше оставаться дома, — говорит генеральный директор СберМаркет Асан Курмангужин. — Наша работа сейчас важна, как никогда, и поэтому в апреле мы будем масштабно развивать бизнес: увеличивать команду сборщиков и курьеров, выходить в новые города России, развивать сотрудничество с продуктовыми ритейлерами. 

Оставайтесь дома и будьте здоровы!


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