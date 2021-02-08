В Томске будут готовить программистов с нуля

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Профессия в сфере IT дает возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату мирового уровня. Студенты академии «Шаг» востребованы по всему миру, каждый из них однажды принял решение поменять свое будущее. Обучиться за короткий срок профессии, которая востребована на рынке труда, желают многие.

Компьютерная академия «Шаг» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. Главной особенностью Академии является то, что обучение ведется независимо от возраста и базового образования — специалистов готовят с нуля.

Академия «Шаг» работает в 21 стране мира, поэтому качество и подход соответствует статусу крупнейшего международного учебного центра.

В марте при малой академии заработает весенний IT – лагерь для детей, а летом есть возможность уехать в лагерь в Сочи. Юные любители современных технологий могут проводить время у компьютера, совмещая приятное с полезным. Для абитуриентов старше 15 лет с января в академии стартует новый годичный курс «Разработка и продвижение web-проектов».

Пройдя данный курс, можно научиться создавать сайты при помощи CMS, верстать web-страницы с использованием технологий HTML5/CSS3+JavaScript, заниматься web-разработкой на PHP/MySQL, применять принципы SEO в продвижении сайта, программировать с использованием языка программирования JavaScript и библиотеки jQuery и многому другому.

Подробности можно узнать на сайте академии или придя на мастер-класс 13 февраля в 12:00.

Для тех, кто хочет получить профессиональное компьютерное образование, переквалифицироваться или же углубить свои знания в IT, есть программа, рассчитанная на 2,5 года обучения. Она разработана практикующими специалистами в соответствии с современными международными стандартами. Главный принцип программы: максимум практики, минимум теории.

Этот курс включает в себя три направления:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн;

сети и кибербезопасность.

В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. По окончании обучения каждый студент получает диплом международного образца.

Выпускники «Шага» работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazon и многих других.

Обучение строится в большей степени на практических задачах — все 100 % времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели учебного заведения — профессионалы из IT-индустрии, передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Все обучающиеся обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видео уроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда слушатель курса по каким-либо причинам не смог посетить занятия.