В Томске будут готовить программистов с нуля

Профессия в сфере IT дает возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату мирового уровня. Студенты академии «Шаг» востребованы по всему миру, каждый из них однажды принял решение поменять свое будущее. Обучиться за короткий срок профессии, которая востребована на рынке труда, желают многие.

Профессия в сфере IT дает возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату мирового уровня. Студенты академии «Шаг» востребованы по всему миру, каждый из них однажды принял решение поменять свое будущее. Обучиться за короткий срок профессии, которая востребована на рынке труда, желают многие.

Компьютерная академия «Шаг» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. Главной особенностью академии является то, что обучение ведется независимо от возраста и базового образования — специалистов готовят с нуля. Есть возможность обучаться как очно в академии, так и онлайн из любой точки мира.

Академия «Шаг» работает в 22 странах мира, поэтому качество и подход соответствует статусу крупнейшего международного учебного центра.

В январе при малой академии заработает зимний IT – лагерь в Томске. Для тех, кто не сможет посещать занятия очно, есть зимний IT – лагерь онлайн. Юные любители современных технологий могут проводить время у компьютера, совмещая приятное с полезным.

Для абитуриентов старше 15 лет с февраля в академии стартует новый годичный курс «Разработка и продвижение web-проектов». Если нет возможности посещать академию очно, можно обучаться онлайн. Пройдя данный курс, можно научиться создавать сайты при помощи CMS, верстать web-страницы с использованием технологий HTML5/CSS3+JavaScript, заниматься web-разработкой на PHP/MySQL, применять принципы SEO в продвижении сайта, программировать с использованием языка программирования JavaScript и библиотеки jQuery, а также получить другие полезные навыки.

Подробности можно узнать на сайте академии.