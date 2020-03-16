В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»

Если вы любите котиков и не можете наблюдать без улыбки, как они катают мячик, то это шоу для вас. 50 усатых-полосатых артистов из столицы ходят по сверкающему шару, приносят палочку, на «отлично» выполняют «змейку» и умеют много чего еще. В Томск «Московский театр Владимира Куклачева» везет премьеру – спектакль «Щелкунчик и кошки».

Это будет драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и кошечки. Много кошечек. Впервые в постановке по сказке Гофмана на музыку Петра Чайковского все главные роли исполняют хвостатые артисты.

Вы побываете в доме советника Штальбаума, в котором встретятся Маша и Щелкунчик. Увидите захватывающий бой Мышиного короля и кошек. Они же приведут вас в сладкий город Конфитюрбург, – рассказывает Владимир Куклачев. – В истории искусства такого сочетания жанров и стольких трюков еще никогда не было. Я и мой продюсер поставили перед собой цель сделать спектакль, интересный для всех членов семьи. Надеюсь, нам это удалось.

Поставил историю Валерий Меркулов – опытный режиссер из Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац. В спектакле вместе с кошками играют профессиональные артисты, обладатели не одного «Золотого клоуна» – награды Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.





Самое мимимишное шоу марта пройдет во время школьных каникул в концертном зале Центра культуры ТГУ, 21 марта. Начало – в 12:00 и в 15:00. Дети до трех лет – на руки без билета (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении).