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16 марта,
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В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Если вы любите котиков и не можете наблюдать без улыбки, как они катают мячик, то это шоу для вас. 50 усатых-полосатых артистов из столицы ходят по сверкающему шару, приносят палочку, на «отлично» выполняют «змейку» и умеют много чего еще. В Томск «Московский театр Владимира Куклачева» везет премьеру – спектакль «Щелкунчик и кошки».

В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
Фото: с официальной страницы "Театра кошек Куклачева" ВКонтакте
В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
Фото: с официальной страницы "Театра кошек Куклачева" ВКонтакте

Это будет драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и кошечки. Много кошечек. Впервые в постановке по сказке Гофмана на музыку Петра Чайковского все главные роли исполняют хвостатые артисты. 

В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
Фото: с официальной страницы "Театра кошек Куклачева" ВКонтакте
В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
Фото: с официальной страницы "Театра кошек Куклачева" ВКонтакте

Вы побываете в доме советника Штальбаума, в котором встретятся Маша и Щелкунчик. Увидите захватывающий бой Мышиного короля и кошек. Они же приведут вас в сладкий город Конфитюрбург, – рассказывает Владимир Куклачев. – В истории искусства такого сочетания жанров и стольких трюков еще никогда не было. Я и мой продюсер поставили перед собой цель сделать спектакль, интересный для всех членов семьи. Надеюсь, нам это удалось.

Поставил историю Валерий Меркулов – опытный режиссер из Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац. В спектакле вместе с кошками играют профессиональные артисты, обладатели не одного «Золотого клоуна» – награды Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.


Самое мимимишное шоу марта пройдет во время школьных каникул в концертном зале Центра культуры ТГУ, 21 марта. Начало – в 12:00 и в 15:00.  Дети до трех лет – на руки без билета (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении).

Места продажи билетов:


– касса Центра культуры ТГУ (пр. Ленина, 36)
– Театр драмы (пл. Ленина, 4)
– ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б)
– ТЦ «СмайлCity» (ул. Учебная, 48)
– ТК «ЛЕНТА» (пр. Мира, 30)
– касса Дворца зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126)

– интернет 

Справки по телефонам: 710-900, 52-98-97. 

В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
В Томск едут хвостатые гастролеры: «Щелкунчик» от «Театра кошек Куклачева»
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