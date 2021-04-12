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12 апреля,
2021
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В России упростили процедуру оформления гаражей и земельных участков

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Многие томичи долгие годы не могут оформить свои гаражи и земельные участки в собственность, поскольку для этого необходим большой комплект документов, а иногда и судебная процедура. Простыми словами о «гаражной амнистии» рассказывает специалист Правового центра «ABC» Валентин Селиверстов.

В России упростили процедуру оформления гаражей и земельных участков

С принятием нового закона у жителей появилась возможность узаконить свои права на недвижимость в упрощенном порядке. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию и подтвердить, что гараж был построен до 2004 года включительно, а также предоставить документы, которые хотя бы косвенно подтверждают, что гражданин или гаражный кооператив владели земельным участком (гаражом) на законных основаниях. 


Узаконив свои строения и землю, жители смогут беспрепятственно распоряжаться своим имуществом и уберегут его от рисков утраты в связи с изменением правового режима территории и возможных притязаний со стороны третьих лиц. 


За более подробной БЕСПЛАТНОЙ консультацией либо оказанием услуг по оформлению недвижимости «под ключ» можно обратиться в Правовой центр «ABC», специалисты которого уже более 10 лет оказывают услуги в данной сфере. 


Предусмотрена система работы без предоплаты «на результат». 


Правовой центр «ABC». Проспект 1905 года, 14/1 «Новый Гум», 5-й этаж, офисы 6, 13;
Тел. +7 901 618 20 11; Тел./факс. 8 (3822) 51-60-33.  


Подробную информацию можно узнать на сайте, а также в социальных сетях — ВКонтакте или Инстаграме.

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