В России упростили процедуру оформления гаражей и земельных участков

Многие томичи долгие годы не могут оформить свои гаражи и земельные участки в собственность, поскольку для этого необходим большой комплект документов, а иногда и судебная процедура. Простыми словами о «гаражной амнистии» рассказывает специалист Правового центра «ABC» Валентин Селиверстов.

С принятием нового закона у жителей появилась возможность узаконить свои права на недвижимость в упрощенном порядке. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию и подтвердить, что гараж был построен до 2004 года включительно, а также предоставить документы, которые хотя бы косвенно подтверждают, что гражданин или гаражный кооператив владели земельным участком (гаражом) на законных основаниях.



Узаконив свои строения и землю, жители смогут беспрепятственно распоряжаться своим имуществом и уберегут его от рисков утраты в связи с изменением правового режима территории и возможных притязаний со стороны третьих лиц.



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