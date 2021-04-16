В пяти минутах от Лагерного сада: где арендовать домик на природе

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Весна наконец-то вступила в свои права. Солнце греет, снег тает, и особенно сейчас хочется быть ближе к природе и наблюдать за ее пробуждением. Если у вас такие же мысли, предлагаем вместе отправиться в небольшое путешествие.

Пять минут на автомобиле от Лагерного сада — и вы оказываетесь совсем в другой реальности. Лес, свежий воздух, рядом река, уютные домики с панорамными окнами и открытой террасой, откуда открываются шикарные виды. Это уютное местечко называется «Hygge». И оно полностью соответствует своему названию. В скандинавских странах понятие «Хюгге» символизирует уют, комфорт и благополучие.

Летом здесь отдыхают на террасах, загорают на шезлонгах и устраивают развлечения на свежем воздухе, зимой катаются на горке с выкатом на реку. В межсезонье в беседки приезжают, чтобы полюбоваться сменой времен года и насладиться общением с близкими и друзьями. В любую погоду в домиках тепло, беседки отапливаются. В некоторых можно разжечь камин и любоваться живым огнем.

Вам понравится в «Hygge», если:

Мечтаете об отпуске, но он еще не скоро

Если отдых нужен здесь и сейчас, выходные в беседке на природе – то, что надо. Впрочем, чтобы открылось второе дыхание, может быть достаточно и одного вечера в хорошей компании.

Не любите долгие сборы и дорогу

Беседки «Hygge» располагаются в пяти минутах езды от Лагерного сада. Если у вас нет автомобиля, можно доехать на такси. В среднем поездка из центра города выходит около 150 рублей.

Устали от квартиры, нет своей дачи, а снимать коттедж дорого

Аренда беседки довольно демократична. Это важно для тех, кто не располагает большим бюджетом. Кроме того, время отдыха исчисляется не днями и сутками. Домик у реки можно взять всего на пару-тройку часов: от 800 рублей за час. Приятный бонус: в будни с понедельника по четверг при заказе четырех часов пятый час в подарок.

У вас намечается важное событие

Гости проводят здесь дни рождения и небольшие корпоративы, устраивают посиделки с друзьями и пикники на берегу реки. Мангал, решетки, посуда и все необходимое уже на месте.

Тот, кто хочет устроить романтическое свидание и встретить рассвет у реки, может арендовать беседку на ночь. Заезд — с 18 до 20 часов, выезд – до 14 часов следующего дня.

Ищете красивые локации для фотосессии

Многие едут в «Hygge» ради шикарных фотографий. Нежные интерьеры в стиле Scandi с характерным обилием света и воздуха позволяют получить теплые и оригинальные снимки.

К вам в гости собираются друзья с детьми

Проведите вместе время в «Hygge». Здесь по-домашнему чисто. В беседках разуваются. Досуг для детей можно устроить и на свежем воздухе. У каждого домика есть лужайка. Территория обрабатывается от клещей.