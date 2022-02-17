В поисках тишины. Что нужно знать о звукоизоляции

Больше миллиарда людей во всем мире страдают от шумового загрязнения, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Конечно, слышать соседский телевизор или топающих людей не очень приятно, но проблема не только в комфорте. Дело в том, что, например, для появления сердечно-сосудистых заболеваний достаточно, чтобы ночью шум в квартире был на уровне 50 дБ или выше — такой шум стоит на улице с неинтенсивным движением. ВОЗ отмечает, что в результате постоянного воздействия шума жизнь сокращается на 10–12 лет. Эта проблема может быть даже опаснее курения.



По санитарным правилам уровень фонового шума в квартире не должен превышать днем — 40 децибел, ночью — 30 децибел. Максимальный уровень непостоянного шума — 55 децибел в дневное время и 45 децибел в ночное. Для примера обычный разговор — равен 45 децибелам. Плач ребенка составляет около 70 децибел.

«В современном мире очень актуальна проблема шумов. И создать комфортное помещение важно и дома, и на работе. Сейчас часто встречается, что в многоквартирных домах первые этажи отданы под магазины, офисы. В многоквартирных домах располагаются детские сады, школа танцев, кружки, секции. А это шум занятий, топот. К нам, например, обращаются с жалобами даже на звук продуктовых тележек с магазинов», — говорит ведущий специалист компании «Лидер Комфорт» Елена Красняник.