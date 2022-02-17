В поисках тишины. Что нужно знать о звукоизоляции

Больше миллиарда людей во всем мире страдают от шумового загрязнения, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Конечно, слышать соседский телевизор или топающих людей не очень приятно, но проблема не только в комфорте. Дело в том, что, например, для появления сердечно-сосудистых заболеваний достаточно, чтобы ночью шум в квартире был на уровне 50 дБ или выше — такой шум стоит на улице с неинтенсивным движением. ВОЗ отмечает, что в результате постоянного воздействия шума жизнь сокращается на 10–12 лет. Эта проблема может быть даже опаснее курения.
По санитарным правилам уровень фонового шума в квартире не должен превышать днем — 40 децибел, ночью — 30 децибел. Максимальный уровень непостоянного шума — 55 децибел в дневное время и 45 децибел в ночное. Для примера обычный разговор — равен 45 децибелам. Плач ребенка составляет около 70 децибел.
«В современном мире очень актуальна проблема шумов. И создать комфортное помещение важно и дома, и на работе. Сейчас часто встречается, что в многоквартирных домах первые этажи отданы под магазины, офисы. В многоквартирных домах располагаются детские сады, школа танцев, кружки, секции. А это шум занятий, топот. К нам, например, обращаются с жалобами даже на звук продуктовых тележек с магазинов», — говорит ведущий специалист компании «Лидер Комфорт» Елена Красняник.
Обычно для звукоизоляции применяются каменная (минеральная) вата, вспененные полимеры, рулонные изоляторы. Выбор материала зависит от задачи — чтобы вы не слышали соседей или чтобы они не слышали вас. Разные материалы с разной плотностью и составом на разных частотах работают по-разному, поэтому лучше доверить их подбор специалистам.
«Звукоизоляционная система подбирается индивидуально, исходя из требований, площади помещения и бюджета. В Томске у нас есть постоянно поддерживаемый материалами склад. Есть возможность комплектации материалами для самостоятельных работ, без монтажа», — отмечает Елена.
«Работы выполняются в оговоренные сроки. К примеру, звукоизоляция потолка 15 «квадратов» займет три рабочих дня. Законы соблюдаем: в «час тишины» работы не ведутся. Работаем по договору, гарантия — 12 месяцев», — улыбаясь, говорит Елена.
Компания «Лидер Комфорт» является дилером таких заводов по производству изоляционных материалов, как «Барклайн» и SoundGuard и использует для работ материалы этих марок с последующей обшивкой гипсокартоном. Материалы создаются из экологических компонентов, что подтверждается сертификатами соответствия ГОСТ, пожарной безопасности и протоколами испытаний.
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