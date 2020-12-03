В Одноклассниках появились мини-приложения с полезными сервисами

Пользователи Одноклассников теперь могут прямо из мобильного приложения соцсети, например, заказывать еду, вызывать такси и искать работу, а разработчики мини-приложений — размещать их сразу на двух платформах, получая дополнительный трафик и заработок. Новые сервисы реализованы на платформе VK Mini Apps. Это новый шаг в развитии экосистемных продуктов Mail.ru Group.

Интеграция платформы мини-приложений в ОК — важный этап в развитии синергии продуктов Mail.ru Group, — считает руководитель проектов и мобильного направления социальной сети Одноклассники Сергей Ставский. — Новые сервисы сделают пользовательский опыт в ОК более разнообразным. В соцсети теперь можно не только обмениваться эмоциями и контентом с друзьями, но и получать полезные услуги. Кроме того, разработчики приложений и бренды смогут значительно увеличить свою аудиторию. В конечном итоге от подобных интеграций в выигрыше остаются все: пользователи, разработчики приложений и обе социальные сети, Одноклассники и ВКонтакте.

На первом этапе в ОК появились следующие сервисы:





с помощью мини-приложения такси от Ситимобил можно вызвать машину в более чем 70 городах, где представлен сервис. Пользователям будут доступны все стандартные тарифы, а также возможность выбрать подходящий способ оплаты и применить промокод на скидку;





мини-приложение от Delivery Club позволяет заказывать продукты или готовую еду из более чем 30 тысяч заведений, с выбором ресторана помогут категории, отзывы и обозначенный уровень цен;





благодаря сервису «ОК Работа» от Worki пользователи соцсети могут быстро составить резюме и найти работу рядом с домом. Мини-приложение автоматически добавит в анкету имя, фамилию, номер телефона и фотографию из профиля, подскажет, какие еще данные нужно указать, а затем подберет вакансии с учетом персональных интересов и геолокации кандидата.





с мини-приложениями о курсах валют и прогнозе погоды у вас всегда под рукой будет свежая информация.





Все сервисы представлены в разделе «Приложения» в ОК. Он уже доступен на Android и в ближайшее время появится на iOS. Скачивать дополнительные программы на телефон не нужно: все возможности сервисов есть прямо в соцсети.





Разработчики могут разместить свой сервис в ОК бесплатно. Для этого достаточно пройти модерацию. Подать заявку можно в настройках мини-приложения. При этом не важно, кто создал проект — независимая команда или представители бизнеса.