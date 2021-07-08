В какие игры играть на мобильном в июле? Топ-приложений

С приходом лета у многих наступил долгожданный отпуск, у других осталась позади сессия, третьи же продолжают жить в привычном ритме, однако желают немного отдыха и релакса. Поможет в этом индустрия развлечений и новые игры для платформ iOS и Android. Лучшими, по мнению экспертов, а также по отзывам и оценкам пользователей, в июне стали: · Infinitode 2 – Infinite Tower Defence · 12 Trojan Mysteries · Simon’s Cat – Story Time · Huntdown

Infinitode 2 — Infinite Tower Defence (Бесконечная защита башни)

Увлекательная игра в жанре «Защита башни» была создана для мобильных платформ iOS и Android. Вас ждет множество увлекательных уровней, на каждом из которых следует выполнить определенное задание, для которого понадобится смекалка и тактические приемы. Игра бесплатная, а получать различные бонусы можно за просмотр рекламы.

12 Trojan Mysteries (12 Троянских Тайн)

Пазл с невероятно реалистичной графикой и увлекательным сюжетом. Можно играть через мобильный браузер, загрузив игру с портала. Троянская война является одним из наиболее значимых исторических событий, которое описывал Гомера в своей Илиаде, а современникам о ней рассказывал фильм Троя, где главную роль играл Брэд Питт. 12 Trojan Mysteries предлагает разгадать тайны древних, найдя 12 тайных символов. Для этого необходимо собирать карточки в определенных последовательностях. Таблица с ними встроена прямо в интерфейс игры.

Simon’s Cat — Story Time (Кот Саймона — Время увлекательных историй)

Первый релиз игры вышел еще несколько месяцев тому назад. Популярность же к ней пришла только сейчас, после выхода обновления с расширением и добавлением уровней, а также запуском ежедневного турнира для игроков. В игре простое и интуитивно понятное управление, интересный игровой сюжет и яркая графика. Вместе с котами Саймона вам необходимо преодолевать различные препятствия и решать головоломки, сложность которых возрастает с каждым уровнем.

Huntdown (Выслеживание)

Игра уже достаточно хорошо известна своими версиями для ПК, первые из которых появились еще два десятилетия назад. Теперь же вышла версия для мобильных платформ, которая сразу стала невероятно популярной. Яркая графика и весьма необычный сюжет, который представляет собой смесь 2D-платформера и стрелялки с элементами киберпанка. Полная адаптация управления под тачскрины, множество настроек, отличная управляемость и захватывающая сюжетная линия.