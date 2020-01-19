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19 января,
2020
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В Ессентуки, Кисловодск и Геленджик: как льготникам в Томске получить путевку на курорт

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

В Томске можно получить бесплатную путевку в санаторий через Фонд социального страхования. В 2019 году этой социальной услугой в Томской области воспользовались больше 1100 человек. 

В Ессентуки, Кисловодск и Геленджик: как льготникам в Томске получить путевку на курорт
Фото: Юлия Фаллер

По закону путевки могут получить льготники: люди с инвалидностью I, II, III групп, ветераны боевых действий, дети-инвалиды и т. д. Полный список смотрите здесь.

Люди с инвалидностью I группы и дети-инвалиды имеют право на получение второй бесплатной путевки для сопровождающего. 

Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться с заявлением в томское отделение фонда соцстрахования вместе со справкой на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у. Такую справку выдает лечащий врач, она действует в течение года. 

В Ессентуки, Кисловодск и Геленджик: как льготникам в Томске получить путевку на курорт
Фото: Юлия Фаллер

В фонде вам присвоят очередь на путевку. На сайте можно отследить свой номер, введя в поле номер страхового свидетельства.

Ежегодно льготникам в Томске предлагают получать путевки в санаторий на территории России или отказаться от них в пользу денежной компенсации.


«К этому выбору необходимо подходить осознанно, — говорят представители фонда. — Лечение в санатории и бесплатный проезд к месту и обратно наряду с лекарственным обеспечением входят в набор социальных услуг».


Проезд до санатория и обратно осуществляется бесплатно на поезде, самолете эконом-класса или автобусе.

Путевки выдают на срок от 18 дней. Для детей-инвалидов – 21 день, для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.


Страховой фонд заключает соглашение с санаториями в России, которые прошли по конкурентной процедуре на сайте госзакупок. 


В 2019 году на санаторно-курортное лечение льготников в Томской области выделили почти 33 млн рублей. В том числе на оплату проезда к месту лечения и обратно – 2,2 млн рублей. 


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