В Ессентуки, Кисловодск и Геленджик: как льготникам в Томске получить путевку на курорт

В Томске можно получить бесплатную путевку в санаторий через Фонд социального страхования . В 2019 году этой социальной услугой в Томской области воспользовались больше 1100 человек.

Люди с инвалидностью I группы и дети-инвалиды имеют право на получение второй бесплатной путевки для сопровождающего.

По закону путевки могут получить льготники: люди с инвалидностью I, II, III групп, ветераны боевых действий, дети-инвалиды и т. д. Полный список смотрите здесь .

Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться с заявлением в томское отделение фонда соцстрахования вместе со справкой на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у. Такую справку выдает лечащий врач, она действует в течение года.

В фонде вам присвоят очередь на путевку. На сайте можно отследить свой номер, введя в поле номер страхового свидетельства.

Ежегодно льготникам в Томске предлагают получать путевки в санаторий на территории России или отказаться от них в пользу денежной компенсации.





«К этому выбору необходимо подходить осознанно, — говорят представители фонда. — Лечение в санатории и бесплатный проезд к месту и обратно наряду с лекарственным обеспечением входят в набор социальных услуг».





Проезд до санатория и обратно осуществляется бесплатно на поезде, самолете эконом-класса или автобусе.

Путевки выдают на срок от 18 дней. Для детей-инвалидов – 21 день, для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.





Страховой фонд заключает соглашение с санаториями в России, которые прошли по конкурентной процедуре на сайте госзакупок.





В 2019 году на санаторно-курортное лечение льготников в Томской области выделили почти 33 млн рублей. В том числе на оплату проезда к месту лечения и обратно – 2,2 млн рублей.





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