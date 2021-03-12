Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!

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Как «разбудить» свой организм после долгой зимы и восстановиться после коронавируса? Больше гуляйте на свежем воздухе. Ходьбу врачи сейчас в первую очередь рекомендуют тем, кто перенес заболевание. Это один из самых щадящих способов восстановления организма и «входа» в нормальную жизнь.

Гулять лучше подальше от оживленных дорог. В идеале по хвойному лесу. Воздух там богат натуральными растительными фитонцидами, которые улучшают работу сердца и нервной системы, стабилизируют давление, способствуют укреплению иммунитета и помогают восстанавливать ткани органов дыхания. Найти «лес» можно прямо в городе – в комплексе отдыха «Академия».

По территории комплекса проходит три тропы здоровья. По ним можно просто пройтись или заняться скандинавской ходьбой. Маршруты длиной в три километра пролегают по сосновому бору Академгородка и лесной территории в сторону Степановки и обратно. За состоянием лесных дорожек следят сотрудники комплекса: чистят, разравнивают после снегопадов зимой и дождей летом. Вход на тропу здоровья для всех свободный.

Для тех, кто любит более активный отдых, рядом с «Академией» есть прокат лыж и велосипедов. А на территории комплекса можно провести семейные старты, дружеские соревнования или весело отдохнуть коллективом.

После прогулки всегда приятно погреться в русской бане и попариться березовым веником. Можно даже пригласить банщика, который сделает это профессионально. А после окунуться в прохладную купель или чан с горячей водой под открытым небом.

Отдохнуть можно в теплой беседке с печью на березовых дровах или гостиничных номерах там же, на территории комплекса.

В «Академии» часто проходят праздники под открытым небом. Ближайший — Масленица, в воскресенье, 14 марта. Томичей приглашают вместе проводить зиму, сжечь чучело Масленицы и поесть горячих блинов. В программе праздника – пляски, хороводы, игры и соревнования от детско-юношеских клубов города.

Проводите время весело и с пользой для здоровья.