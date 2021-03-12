Добрые новости
12 марта,
2021
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Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Как «разбудить» свой организм после долгой зимы и восстановиться после коронавируса? Больше гуляйте на свежем воздухе. Ходьбу врачи сейчас в первую очередь рекомендуют тем, кто перенес заболевание. Это один из самых щадящих способов восстановления организма и «входа» в нормальную жизнь. 

Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!

Гулять лучше подальше от оживленных дорог. В идеале по хвойному лесу. Воздух там богат натуральными растительными фитонцидами, которые улучшают работу сердца и нервной системы, стабилизируют давление, способствуют укреплению иммунитета и помогают восстанавливать ткани органов дыхания. Найти «лес» можно прямо в городе – в комплексе отдыха «Академия».

Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!

По территории комплекса проходит три тропы здоровья. По ним можно просто пройтись или заняться скандинавской ходьбой. Маршруты длиной в три километра пролегают по сосновому бору Академгородка и лесной территории в сторону Степановки и обратно. За состоянием лесных дорожек следят сотрудники комплекса: чистят, разравнивают после снегопадов зимой и дождей летом. Вход на тропу здоровья для всех свободный.

Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!

Для тех, кто любит более активный отдых, рядом с «Академией» есть прокат лыж и велосипедов. А на территории комплекса можно провести семейные старты, дружеские соревнования или весело отдохнуть коллективом.


После прогулки всегда приятно погреться в русской бане и попариться березовым веником. Можно даже пригласить банщика, который сделает это профессионально. А после окунуться в прохладную купель или чан с горячей водой под открытым небом. 

Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!
Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!
Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!
Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!
Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!
Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!
Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!

Отдохнуть можно в теплой беседке с печью на березовых дровах или гостиничных номерах там же, на территории комплекса.

Ударь скандинавской ходьбой по коронавирусу!

В «Академии» часто проходят праздники под открытым небом. Ближайший — Масленица, в воскресенье, 14 марта. Томичей приглашают вместе проводить зиму, сжечь чучело Масленицы и поесть горячих блинов. В программе праздника – пляски, хороводы, игры и соревнования от детско-юношеских клубов города.


Проводите время весело и с пользой для здоровья.

Комплекс отдыха «Академия» 

Бронь беседок, бани и гостиницы по телефону: 32-23-07

Адрес: Академгородок,  ул. Королева, 34

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