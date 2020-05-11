«Учитель для России»: как присоединиться к программе

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Жителей регионов Сибири приглашают принять участие в программе «Учитель для России». Это шанс для тех, кто хочет работать в школе, но не имеет профильного образования. Сейчас ведется активный набор кандидатов, которые 1 сентября 2020 года выйдут работать в школы Новосибирской области. Заявки в программу принимаются до 24 мая.

Суть программы «Учитель для России»

«Учитель для России» — общественный проект, цель которого — обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из разных регионов России. Программа существует с 2015 года и нацелена на создание сообщества талантливых специалистов, которые способны дать импульс для обновления и развития российской системы образования.

Мы стремимся помочь школам, которые работают в так называемом «сложном социальном контексте» и нуждаются в новых учителях. В основном такие школы расположены в малых городах и поселках, в рабочих районах и на окраинах больших городов. Таким школам сложно привлечь мотивированных учителей, а ресурсы для переобучения и повышения квалификации собственного педагогического состава очень ограничены, — говорит Алена Маркович, сооснователь программы.

Кто может стать учителем

Профессионалы с законченным высшим образованием любой специальности или со средним профессиональным педагогическим образованием. Возраст и опыт работы в школе значения не имеют. Главное — чтобы потенциальный учитель любил и глубоко знал предмет, который он собирается преподавать.

Самое главное — мотивация к участию и совпадение с ценностной рамкой программы. Необходимо, чтобы учитель в каждом ребенке видел личность, чтобы не ставил себя в позицию «над» и верил в потенциал каждого ребенка, старался найти подход к каждому, — подчеркивает Алена Маркович.

Помимо стандартных школьных предметов, в «Учителе для России» открыты вакансии педагога-организатора, психолога, тьютора и учителя начальных классов.

Образовательная программа

Чтобы стать участником, кандидаты проходят несколько ступеней отбора и пятинедельный образовательный интенсив. Одновременно с работой в школе участники программы проходят обучение по программе в НИУ ВШЭ, а это значит, что через два года выпускник программы будет иметь и опыт работы, и диплом о профпереподготовке. Все тренинги и консультации будущие учителя получают бесплатно. Более того, на второй год программы участник разрабатывает собственный социальный проект и может получить грант на его развитие. Также программа предполагает стипендию в размере 20 тысяч рублей, которая прибавляется к зарплате молодого учителя, и 15 тысяч на аренду жилья в случае переезда.

Где будут работать выпускники

Первым регионом Сибири, где реализуется проект, стала Новосибирская область. 1 сентября 2020 года в школы г. Искитим, Исктимского и Черепановского районов Новосибирской области выйдут 30 учителей – участников программы «Учитель для России».

Образование сегодня — это актив, который либо дает человеку возможность выбирать и создавать желаемую жизнь, либо, наоборот, эту свободу выбора забирает. Мы видим своей задачей сделать так, чтобы путь в жизни каждого ребенка не был ограничен тем, где ему повезло родиться, — говорит Алена Маркович.