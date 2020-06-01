У каких соискателей больше шансов найти работу в кризис
Насколько вырастет безработица, что происходит с зарплатами и вакансиями в Томске и какие навыки понадобятся соискателям летом 2020 года, чтобы найти работу.
Безработица растет ‒ с 1 апреля 2020 года около двух миллионов россиян остались без работы.
В Томской области с начала года служба занятости зарегистрировала 11 600 безработных ‒ из них больше половины (6500 человек) уволены в апреле. И это только официальные цифры ‒ реальная безработица еще больше.
Эксперты сходятся во мнении, что уровень безработицы продолжит расти. Например, аналитики BCG прогнозируют, что в сфере услуг потеряют работу 11-16 % сотрудников, в торговле ‒ 7-10 %, а в строительстве, промышленности и недвижимости ‒ 5-10 % работников.
Но какой бы мрачной ни казалась ситуация ‒ работа в Томске все-таки есть. ГородРабот.ру выяснил, какие специалисты нужны в городе, какие зарплаты предлагают томичам и какие навыки освоить, чтобы повысить свои шансы на трудоустройство.
Что происходит на рынке труда в Томске ‒ вакансии и зарплаты
Система поиска вакансий ГородРабот.ру собирает предложения со 150 крупнейших сайтов ‒ hh.ru, superjob, rabota.ru, yandex, zarplata.ru, Труд.всем. Прямо сейчас в Томске ‒ около 8000 вакансий.
В среднем томские работодатели предлагают зарплату 36 000 рублей.
Больше всего вакансий ‒ для врачей, менеджеров, водителей такси и грузовиков, инженеров, продавцов, машинистов спецтехники, менеджеров по продажам и программистов.
Почти в половине вакансий предлагают зарплату от 15 000 до 40 000 рублей. В каждом пятом объявлении указана зарплата «по договоренности».
Кстати, ГородРабот.ру советует ‒ если зарплату хотят обговорить на собеседовании, подготовься к разговору. Просмотри похожие вакансии и наш раздел «Статистика зарплат» ‒ поймешь, на какую сумму можешь рассчитывать.
За опыт более 5 лет и уникальные навыки смело можешь прибавлять себе 10-15 %.
А если хочешь впечатлить работодателя ‒ повышай свою ценность.
Каких сотрудников ищут томские работодатели летом 2020 года
В кризис все стремятся сэкономить. В том числе и на зарплатах сотрудников. Поэтому советуем освоить навык, который поможет тебе выполнять сходные задачи.
От этого выиграют обе стороны ‒ работодатель сможет нанять одного человека вместо двух, а ты ‒ требовать увеличения зарплаты.
Осваивай новый софт, или азы программирования, или основы ведения переговоров, или маркетинг ‒ в зависимости от специальности. Если параллельно сможешь консультировать заказчиков или вести социальные сети компании ‒ это большой плюс в глазах работодателя.
Для офисных работников преимуществом будет возможность работать из дома. Увы, нам предсказывают новую волну эпидемии осенью ‒ лучше подготовиться заранее и дать понять, что для тебя переход на удаленку не проблема.
Навыками будущего называют «гибкие навыки» ‒ это умение понять собеседника, договариваться и находить компромисс, готовность принимать решения и самое главное ‒ нести ответственность, работать в команде.
Новый необходимый навык ‒ грамотно выстраивать «удаленную» коммуникацию с коллегами в мессенджерах.
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