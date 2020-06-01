У каких соискателей больше шансов найти работу в кризис

Насколько вырастет безработица, что происходит с зарплатами и вакансиями в Томске и какие навыки понадобятся соискателям летом 2020 года, чтобы найти работу.

Безработица растет ‒ с 1 апреля 2020 года около двух миллионов россиян остались без работы.





В Томской области с начала года служба занятости зарегистрировала 11 600 безработных ‒ из них больше половины (6500 человек) уволены в апреле. И это только официальные цифры ‒ реальная безработица еще больше.





Эксперты сходятся во мнении, что уровень безработицы продолжит расти. Например, аналитики BCG прогнозируют, что в сфере услуг потеряют работу 11-16 % сотрудников, в торговле ‒ 7-10 %, а в строительстве, промышленности и недвижимости ‒ 5-10 % работников.





Но какой бы мрачной ни казалась ситуация ‒ работа в Томске все-таки есть. ГородРабот.ру выяснил, какие специалисты нужны в городе, какие зарплаты предлагают томичам и какие навыки освоить, чтобы повысить свои шансы на трудоустройство.