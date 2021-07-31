«Ты что делаешь, идиот?», или Как я чуть не стал жертвой спецоперации телефонных мошенников

Никогда не думал, что могу стать жертвой телефонных мошенников (наверное, эта самоуверенность и сыграла злую шутку). За последние годы в качестве редактора участвовал в подготовке сюжетов, программ и ток-шоу на данную тему. Много раз мы озвучивали простые вещи: «если вам звонят якобы из банка – отключитесь и перезвоните сами», «не называйте свои персональные данные» и т.д. И все–таки... Я пишу этот текст, потому что считаю, что жертвами реально могут стать многие. Методики телефонных мошенников постоянно совершенствуются.

Денис Бевз (справа), журналист

Возможно, свою роль сыграло то, что пару недель назад я оформил крупную покупку в интернет-магазине. Поступил звонок из банка (сейчас уже сомневаюсь, из банка ли), и оператор спросила, действительно ли я совершаю покупку и не надо ли заблокировать платеж. Я ответил: да, это реальный платеж. И вот через две недели – похожий звонок. Мне задали вопрос, не я ли сейчас беру потребительский кредит. Я ответил, что нет. Мне сказали, что сейчас со мной свяжутся из службы безопасности банка, а на мой телефон придет СМС с номера 900 (номер Сбербанка). И мне действительно пришло СМС с номера 900 – именно в тот чат, где ранее были другие СМС от Сбербанка. После этого с номера +7 (977) 463-13-54 со мной связался «специалист службы безопасности Центробанка Медведев Никита Сергеевич». Сообщил, что сейчас отправил мне «официальный документ» о выявленном факте мошенничества. Этот документ действительно пришел мне на WhatsApp. После чего сообщил, что со мной свяжутся из правоохранительных органов.

Очередной позвонивший спросил, отобразился ли у меня номер его телефона, и предложил забить этот номер в поисковик и убедиться, кому он принадлежит. Номер принадлежал управлению федеральной службы безопасности по Томской области. Звонивший «офицер ФСБ» сказал, что идут оперативно-розыскные мероприятия, и он обязан предупредить меня об уголовной ответственности по статье 310 УК РФ за разглашение тайны следствия, а также по статье 294 УК РФ - воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. После этого мне выслали «инструкцию», по которой я должен был действовать.

Суть «оперативно-розыскных мероприятий» сводилась к тому, что сотрудники правоохранительных органов совместно со службой безопасности Центробанка вышли на криминальную сеть, в которую входят сотрудники банков, правоохранительных органов. Злоумышленники под видом потребительских кредитов снимают деньги с лицевых счетов клиентов. Именно это в данный момент якобы происходит с моим лицевым счетом. И есть шанс поймать преступников в момент совершения преступления. Но действовать надо оперативно, «спецоперацию» необходимо провести в течении часа. Мне нужно снять деньги со своего счета и перевести их на специальную ячейку. Как только мошенники попытаются снять деньги с этой ячейки, они будут пойманы с поличным. Мне вновь выслали «официальный документ» о создании специальной сейфовой ячейки.

Важный момент! После того как мне сообщили, что я должен снять и перевести деньги, со мной на связи непрерывно находился «сотрудник службы безопасности Центробанка». Он говорил непрерывно. Предупредил, что если я сброшу его звонок, буду отвечать по статье 294 УК РФ. И я действительно снял деньги. И я действительно загрузил первую партию купюр в банкомат, чтобы перевести их на «специальную» ячейку. Но купюры оказались номиналом в две тысячи рублей, и банкомат их не принял, а выплюнул обратно.

Я думаю, что именно в этот момент «нейролингвистическое программирование» мошенников дало сбой. «Сотрудник» службы безопасности на какой-то момент замешкался, а мне в голову пришла элементарная мысль: «Ты что делаешь, идиот?» После этого меня прессовали еще около часа, угрожая уголовной ответственностью и т.д. Но я уже начинал «отходить». Я сбросил звонок, связался со своим товарищем, служившим в правоохранительных органах. Он сказал мне однозначно: «Пятьсот процентов, что это мошенники». Это стало окончательным отрезвляющим душем.

Сейчас, анализируя события, я не могу понять, как купился на эту историю. Но я на нее купился. Из всего случившегося я сделал несколько выводов: - Если вам звонят из банка, надо как можно быстрее прервать разговор и перезвонить в банк самому, чем дольше вы разговариваете, тем больше шансов «увязнуть», попасть под влияние и начать совершать неадекватные поступки. - Любой документ с любой печатью вам подготовят в считанные секунды. - Звонок или СМС могут поступить с любого «официального» номера. При нынешних технологиях подделываются любые номера. - Вместе с коллегами мы не раз предупреждали: если у вас спрашивают персональные данные, значит, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками: так вот, персональные данные никто не спрашивал, этот критерий в данном случае не сработал. - И «офицер ФСБ», и «сотрудник службы безопасности» профессионально владели терминологией (как журналист я много лет освещал деятельность правоохранительных органов и знаком с особенностями их речи). Их голоса были хорошо поставлены, фразы грамотно построены, я бы даже сказал, выверены. Не возникало даже тени сомнения в профессиональной принадлежности звонивших. - Методики телефонного мошенничества стремительно развиваются, и никто не знает, с чем мы столкнемся завтра.

Автор: с сайта fincult.info ЦБ России

ОТ РЕДАКЦИИ. По статистике, за первый квартал 2021 года граждане под влиянием социальной инженерии добровольно отдали деньги мошенникам в 56% случаев хищений. Мы попросили прокомментировать ситуацию, в которую попал наш коллега, сотрудников томского отделения Центрального Банка России. Они подготовили ряд рекомендаций из специализированного проекта ЦБ — сайта «Финансовая культура»: 1. Мошенники очень часто представляются теми, от кого люди не ждут подвоха: сотрудниками банков, правоохранительных органов, прокуратуры, налоговой службы и других официальных организаций. Для убедительности потенциальным жертвам присылают качественно изготовленные копии «постановлений», «указаний», «судебных решений», «исполнительных листов» и даже паспортов или служебных удостоверений.

ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ? 1. Если вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000. 2. Если вам звонят от имени какого-либо ведомства, позвоните туда и уточните информацию. 3. Если вы получили тревожный звонок от «сотрудника банка», не спешите выполнять его инструкции. Положите трубку и перезвоните в банк сами по номеру, указанному на обороте карты или на его официальном сайте. Не перезванивайте обратным звонком, наберите номер сами вручную.

2. Важно всегда обращать внимание на содержание «официальных» документов и писем, которые вам присылают в почту или в мессенджеры — мошенники часто пишут их с большим количеством ошибок и перевирают названия (в случае нашего коллеги, к примеру, имеется ошибка в названии организации «Специалист Службы Безопасности Центра Банка» — прим.ред). И тем более, никогда не стоит переходить по ссылкам из таких писем и не скачивать вложения из них. Есть риск заразить компьютер вирусом, который позволит мошенникам его контролировать.

Автор: с сайта fincult.info ЦБ России

3. Мошенники используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего, при этом на телефоне человека отражается официальный номер организации. Прежде чем выйти на контакт, социальные инженеры стараются узнать о потенциальной жертве как можно больше. Они выясняют данные человека, чаще всего — с помощью фишинговых сайтов. Или покупают готовые информационные базы с персональными данными, которые утекли в сеть. Нередко люди и сами публикуют в соцсетях номера телефонов, электронные адреса и даже выкладывают фотографии своих банковских карт. Этой информации недостаточно, чтобы сразу украсть деньги. Но вполне хватит для того, чтобы начать разговор и усыпить бдительность. Когда махинаторы обращаются к людям по имени и отчеству, сами называют номер карты или другие конфиденциальные данные, кажется, что они действительно представляют знакомую организацию или человека.

Совет здесь один — даже если информация звучит очень правдоподобно, лучше перестраховаться и позвонить в организацию самому, чтобы общаться точно с его сотрудником, а не с преступником.

4. Аферисты предлагают человеку самостоятельно перевести сбережения на «резервный счет» через онлайн- или мобильный банк и даже через банкомат. Но затем оказывается, что этот «безопасный счет» принадлежит преступникам. И если клиент банка сам отправит на него деньги, вернуть их будет невозможно. На самом деле не существует никаких специальных счетов, на которых прячут деньги от мошенников!

Если человек нарушит правила безопасности и сам выдаст конфиденциальную информацию мошенникам, банк не возместит ему потери. Останется только обращаться в полицию.

ПЯТЬ ПРИМЕТ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ДЕЛО С МОШЕННИКАМИ