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Пандемия, протесты и экономические потрясения 2020 года заставляют тревожиться любого человека. Люди переживают за работу, семью и здоровье. Переживать и тревожиться – это нормально, главное, не дать перерасти эмоции в болезнь. Что такое тревожность и как с ней справиться? Об этом мы поговорили с клиническим психологом Анной Фоминцевой.

Фото: pexels.com

— Что такое тревожность? Какие ее симптомы?

— В психологии разделяют тревогу и тревожность. Тревога — это эмоция, а тревожность — это индивидуальная психологическая характеристика человека. Если мы говорим про тревожного человека, то это человек, который часто испытывает тревогу. Как может проявляться тревога? Повышение сердцебиения, повышение потоотделения, учащенное дыхание вплоть до приступов удушья и тремор в конечностях.

Если говорить про мыслительный процесс, то человеку кажется, что сейчас произойдет что-то ужасное и непоправимое, с чем он не сможет справиться. Каждый из нас так или иначе сталкивался с тревожной ситуацией. У всех случались важные события в жизни, и каждый понимает, как это у него проявляется. Как правило, тревогу проще всего заметить по телу: напряжение, беспокойство, или наоборот, сильная вялость вплоть до того, что человек не может себя поднять.

— Сбивчивое дыхание и тремор — похоже на паническую атаку. Есть разница между тревожностью и панической атакой?

— Паническая атака развивается на базе тревоги. Появляется какая-то мысль, что меня сейчас что-то тревожит. В организм выбрасывается адреналин, организм еще больше активизируется, нам становится еще страшнее. В этом состоянии и случается паническая атака. Симптомы похожи на тревожность, но они в несколько раз усилены. Сбивается дыхание до того, что я не могу дышать. Совсем. Руки трясутся так, что я не могу ничего держать. Становится настолько страшно, что кажется, что я сейчас умру. Упаду в обморок. Так и по кругу все это повторяется. Я чего-то боюсь, выбрасывается адреналин, мне становится страшнее, и потом меня отпускает. И я расслабляюсь. Потому что паническая атака не длится вечно, как правило, от пяти до семи минут.

Доходит до того, что сейчас люди начали бояться своих панических атак. Вообще, сейчас панические атаки — частый запрос в терапии.

Фото: взято из личного аккаунта Анны Фоминцевой

— А нельзя ли считать тревожность эволюционным преимуществом? Человек тоньше чувствует ситуацию, соломки подстелит вовремя. Другими словами, не является ли тревожность просто производной развитого инстинкта самосохранения?

— Вообще, тревожиться — это нормально. Если мы испытываем тревогу, это не значит, что с нами что-то не так. И что надо бежать к психологу или психотерапевту. И тревога действительно помогает нам защищаться, когда мы не знаем, что случится. Или случится что-то неприятное. Если смотреть эволюционно, то тревога действительно помогает нам выживать. Я иду по темной улице, вижу компанию гопников перед собой, и я начинаю тревожиться. Потому что это напрямую угрожает моей жизни. Поэтому да, если вы чувствуете тревогу, это не значит, что с вами что-то не так.

— А насколько тревожность зависит от окружающей жизни? Или просто есть люди с разным мировосприятием? Одни на ровном месте тревожатся, а у других вся жизнь наперекосяк, а он все равно будет спокоен как танк?

— Тревожность связана со многими факторами, в том числе и с биологическими, физиологическими. И с темпераментом. Тревожность может быть ситуативной. А может быть и личностной характеристикой. Если смотреть исследования, которые проводят в разных странах по поводу депрессии, тревожности и тревожных расстройств, то часто это коррелируется общим показателем благополучия в стране. Экономическим, политическим, социальным. В той же Швеции, например, очень низкий уровень тревожности. Там высокий показатель уровня жизни, хорошая система здравоохранения, но там тоже есть люди, у которых есть тревожные расстройства и которые личностно-тревожные. Но социальная ситуация в этой стране лучше располагает к тому, чтобы учиться с этим справляться.

— Можно ли справиться с тревожностью без похода к специалисту? И при каких моментах нужно уже обращаться к врачу?

— Как я говорила, испытывать тревогу — это нормально. Но если у вас необоснованные приступы тревоги вплоть до панических атак, то лучше обратиться к специалисту. И это может быть вариантом психиатрического диагноза, либо психологические панические атаки, и специалист уже поможет с этим разобраться. Если это происходит очень долго и мешает жить, например, социофобия, когда ты не можешь выходить в мир, взаимодействовать с людьми. И тебе хорошо. А выйдешь на улицу и тебе плохо, то тоже лучше обратиться к специалисту.

Можно ходить к психологам, которые учат разным техникам, как избежать панических атак. Существуют различные техники дыхания. Есть приложения, например, «Антипаника», где можно прочитать о том, что такое паническая атака, и где есть успокаивающий голос, который говорит тебе: все в порядке, тебе сейчас ничего не угрожает и так далее. Можно завести дневник, где можно записывать, что вас тревожит. Это позволит самостоятельно разобраться, что делать, или можно обратиться к психологу, который поможет понять причины.

Самый простой способ справиться с тревожностью — использовать дыхательные техники. Проще всего сделать глубокий медленный вдох и еще более долгий медленный выдох. На раз-два-три сделать вдох, задержать дыхание, считая до шести, выдохнуть. В интернете достаточно много этих техник, дыхание по квадрату, диафрагмовое дыхание, дыхание в пакет. Еще можно «заземляться». Ощутить, на чем вы сидите. Вот кресло, какое оно тактильное, пересчитать предметы, которые вы видите перед собой, потрогать себя, пообнимать. Есть еще такая техника «безопасное место», когда вы закрываете глаза и представляете реальное или воображаемое место, в котором вы, возможно, никогда не были, но вам там спокойно и безопасно. Вы знаете, что когда вы в этом месте, вам ничего не угрожает. Вы закрываете глаза, медленно дышите и находитесь там столько, сколько вам необходимо. Иногда предлагают нарисовать тревогу. Отделить ее от себя, посмотреть со стороны. Что эта тревога уже не во мне, а на бумажке нарисована.

Фото: pexels.com

— Эпидемия ковида повысила тревожность? Есть ли статистика?

— Про статистику сложно говорить. Она есть, но не всех людей опрашивают. И, как правило, те слои населения, которые действительно пострадали от эпидемии ковида, не участвуют во всех этих прекрасных опросах. Мы знаем, что сфера общепита сильно пострадала, но вряд ли к ним приходят ребята из Росстата и спрашивают: а что по тревожности? И как вы там, когда месяцами сидели без работы? И не знали, чем кормить свою семью.

Очевидно, что тревожность возросла, потому что жизнь очень сильно поменялась. Люди лишились работы, у них изменился уровень заработка. Была статистика, что увеличилось количество разводов. У людей стали заканчиваться долгосрочные отношения. И в целом ситуация неопределенности вызывает тревогу. Ты не знаешь, что будет завтра. Смогу ли я когда-нибудь полететь в отпуск и так далее. Людям страшно менять работу. Да, мне плохо и я бы поменяла работу, если бы не ситуация с ковидом. Но я переживаю, что если я сейчас уволюсь, я никогда ничего не найду, потому что таких вакансий нет. Мои клиенты из Европы переживали за своих родителей, которые остались в России. Переживали из-за уровня медицины, не знали, смогут ли те обратиться за помощью или нет, смогут ли купить продукты или лекарства. Одна моя клиентка переживала из-за того, что не может приехать в Россию к больной раком бабушке. Другие тревожились из-за того, что во время самоизоляции лишились личного пространства, вынуждены долгое время проводить со своими мужьями, женами, партнерами и детьми. — Насчет неточной статистики, проводились ли исследования, как много людей подвержены тревожности?

— Если говорить про тревожность как личную особенность, то очень много людей. И сложно провести такое исследование, так как нужно опросить каждого человека на планете про уровень его личностной и ситуативной тревожности. Потому что все мы так или иначе тревожимся в жизни. Если говорить про диагноз, то это зависит от стран. В России психиатры говорят, что реже ставят тревожные расстройства, чем в Европе или США. Согласно статистике, в США 17% населения страдают различными формами тревожных расстройств. У нас меньше. Но это связано в том числе и с культурой обращения к специалистам. В России часто неврологи могут выписывать препараты для тревожных расстройств. И не отправлять к психиатру для постановки диагноза. Либо человек приходит с физическими симптомами, которые говорят про тревожность, потоотделение или тремор, к терапевту, а тот говорит: пей чай с мятой, и все будет нормально. Волнуешься, не волнуйся. И не отправляют за дальнейшей диагностикой. И вообще, когда у нас говорят, что тебе надо сходить к психиатру, это страшно. Люди считают, что потом они не смогут найти работу и жить нормально. На самом деле такой практики нет. И не так просто человека принудительно госпитализировать.

— А только физические симптомы — это повод идти к врачу?

— Не только. Когда произошла неопасная ситуация, а я ее воспринимаю как опасную. Не обязательно к психиатру идти. Можно и к клиническому психологу за диагнозом обратиться. Который скажет, с вами все в порядке или нет.

— Бывает ли медикаментозное лечение тревожности? Или просто достаточно поговорить?

— Если это тревожное расстройство, то психиатр назначает медикаментозную терапию. Если говорить про психотерапию, то есть разные направления. Это могут быть и разговоры, и телесное ориентирование, и психодрама. Но если это расстройство и оно мешает жить, то надо сначала снизить уровень тревожности, чтобы можно было разговаривать с другим человеком. Психиатры, как правило, назначают антидепрессанты. У меня есть клиенты с депрессивное-тревожным расстройством, принимают медицинскую терапию, а ко мне ходят за разговорной терапией.

Фото: pexels.com

— Что делать? Дыхательные практики или перестать читать новости?

— Снижение количества информации действительно помогает. Потому что когда ты весь сидишь в этом информационном процессе, то у тебя не остается времени на свою жизнь. Я знаю кейсы коллег, где их клиенты увольнялись с работы, чтобы следить за политическими новостями. Потому что они не могли жить своей жизнью. Можно уделять по 10 минут в день для чтения новостей, федеральных или региональных. Хорошо бы поисследовать себя и понять, повышают ли новости мой уровень тревожности. Чем больше читаем, тем становится тяжелее. Поэтому надо минимизировать чтение новостей или просить близких не разговаривать с вами на эту тему. Какое-то время назад я решила сократить чтение новостей, но ко мне приходят клиенты, которые эти новости рассказывают. И я поняла, что хотя и отключила уведомления на телефоне, я все равно знаю.

Если тревога сильная, то можно попробовать поговорить с близкими, родителями, партнерами, друзьями. С теми, кто вас поддержит и ваши переживания не обесценит. И да, дышать. Да, это сложно, потому что мы не можем повлиять и продолжаем жить в неопределенности. Вот, Навального посадили, а что дальше делать? И люди все равно выходят на митинги и протесты. Но тревожности от этого меньше не стало.

— Сейчас, в условиях пандемии, не все могут в реальности встретиться и поговорить с человеком, который находится в состоянии излишней тревожности. Как понять, может быть, по постам, поведению в соцсетях, что человеку нужна помощь? И корректно ее предложить?

— Спросить у человека — самый простой способ. И он, может быть, вам ответит. В целом, если вы замечаете, что ваш близкий раньше не был включен в политическую повестку, а сейчас наш активно форсить новости и писать посты, то это уже может быть сигналом к тому, что с ним что-то происходит. Особенно если раньше он не было гражданско-активным человеком. И спрашивать, потому что про личностную тревожность иногда сложно догадаться. Предлагать свою помощь: поговорить, посидеть рядом, подышать. Как отправить? Ну, другого человека нельзя принудительно отправить к специалисту, если, конечно, мы не говорим про детей, которых родители за руку приводят к психологу. Можно поделиться своими переживаниями, сказать, что похоже, что тебя что-то волнует. Похоже, что ты сильно тревожишься, я за тебя переживаю. Как тебе кажется, может, стоит обратиться к специалисту. Не стоит говорить человеку, что с тобой что-то не так, ты какой-то ненормальный, иди к врачу. Можно поделиться какими-то положительными примерами похода к психологу и им помогли. Сейчас есть различные сервисы, которые помогают подбирать качественных специалистов. И это тоже снижает уровень тревоги. И ему можно предложить этот сервис. Не заставлять, так как это его дело, а говорить, что человек вам небезразличен и вам важно, что с ним происходит.