Тренировки — для каждого:
добро пожаловать в «Energy Sport&Spa»
Если вашему ребенку некуда девать энергию, а вам самим хочется сделать свой образ жизни более активным, решение — спорт. Но что выбрать и куда идти? Добро пожаловать в «Energy Sport&Spa». Здесь каждый найдет что-то для себя. Футбол, художественная гимнастика и боевые искусства — для детей. Командные спортивные игры, йога, фитнес и аэробика — для родителей. А после тренировки можно расслабиться в сауне и бассейне прямо на базе дома спорта и здоровья.
Как понять, на какую секцию отдать ребенка?
Новый учебный год — время пробовать новое и думать, чем дополнительно занять ребенка. Как вариант — спорт. Но как выбрать секцию так, чтобы тренировки были в удовольствие и стали приятной частью жизни вашего чада?
Во-первых, помните, что любое занятие спортом – это нагрузка на организм. Поэтому для начала нужно пройти с ребенком медицинское обследование и узнать, что сможет выдержать его тело. Особенно, если у ребёнка есть заболевания. Врач расскажет не только про противопоказания, но и посоветует, на какой вид спорта лучше обратить внимание. Например, детям, у которых есть проблемы с позвоночником не рекомендуют ходить на борьбу, но аккуратная растяжка может пойти на пользу.
Во-вторых, оцените, насколько ваш ребенок физически подготовлен. Помогут специальные тесты на выносливость, гибкость, ловкость, быстроту и силу. Выявите его сильные и слабые стороны, понаблюдайте, что ребенку дается проще.
Во-первых, помните, что любое занятие спортом – это нагрузка на организм. Поэтому для начала нужно пройти с ребенком медицинское обследование и узнать, что сможет выдержать его тело. Особенно, если у ребёнка есть заболевания. Врач расскажет не только про противопоказания, но и посоветует, на какой вид спорта лучше обратить внимание. Например, детям, у которых есть проблемы с позвоночником не рекомендуют ходить на борьбу, но аккуратная растяжка может пойти на пользу.
Во-вторых, оцените, насколько ваш ребенок физически подготовлен. Помогут специальные тесты на выносливость, гибкость, ловкость, быстроту и силу. Выявите его сильные и слабые стороны, понаблюдайте, что ребенку дается проще.
В-третьих, спросите, чего вообще хочет ваше чадо. Это первоочередно и важно. Так как нередко через ребенка родители пытаются реализовать свои детские мечты. Если вы хотели стать борцом или гимнасткой, это не значит, что ими должны стать ваши дети. Но ребенок сам может и не знать, чего он хочет. В таком случае — сводите его на открытые занятия в разные секции. Пусть посмотрит или даже сразу попробует позаниматься, чтобы найти свое.
В четвертых, соотнесите расписание занятий с личным расписанием ребёнка. Оцените нагрузку в школе и убедитесь, что спорт никак не скажется на общеобразовательном процессе.Так как для достижения результатов во многих видах спорта необходимы частые и интенсивные тренировки.
В четвертых, соотнесите расписание занятий с личным расписанием ребёнка. Оцените нагрузку в школе и убедитесь, что спорт никак не скажется на общеобразовательном процессе.Так как для достижения результатов во многих видах спорта необходимы частые и интенсивные тренировки.
Как вырастить своего Роналду?
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В клуб джиу-джитсу «Барс» принимаются дети с 4 лет, а также все желающие взрослые. Тренер секции имеет высшее педагогическое образование, является победителем и призером всероссийских и международных турниров, победитель Чемпионата Мира в Абу-Даби в 2019 году. А воспитанники клуба побеждают на городских и межрегиональных турнирах.
В клуб джиу-джитсу «Барс» принимаются дети с 4 лет, а также все желающие взрослые. Тренер секции имеет высшее педагогическое образование, является победителем и призером всероссийских и международных турниров, победитель Чемпионата Мира в Абу-Даби в 2019 году. А воспитанники клуба побеждают на городских и межрегиональных турнирах.
Также на базе «Energy Sport&Spa» проводятся тренировки по тхэквондо для спортсменов от 4 до 18 лет и по самбо — для детей от 5 до 10 лет. Получить более подробную информацию вы можете на ресепшене дома спорта или по телефону через администратора +7 (3822) 25-66-88.
Грация, ленты и мячи
Художественная гимнастика — это не только спорт, но еще и искусство. Тренировки помогают воспитать моральные и волевые качества у ребенка и делают его выносливее, гибче и подвижнее. Поэтому если вашей дочке от 3 до 7 лет и у нее есть способности и желание, «Energy Sport&Spa» приглашает ее на секцию художественной гимнастики. А также — на занятия ДЮСШ №15 на базе дома спорта.
Кроме того, открыт набор в ДЮСШ №2 по волейболу. Как известно, регулярные активные тренировки значительно быстрее развивают у ребенка физические качества — координацию, выносливость, скорость — и умение играть в команде. Он осваивает технику игры, учится чувствовать командный дух и радость от совместных побед.
А что для родителей?
Для взрослых в «Energy Sport&Spa» открыт спортивный зал для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Есть пространство для настольного тенниса. А также открыта запись в женские группы фитнеса, аэробики и йоги. Приятный бонус: после каждой тренировки в вашем распоряжении сауна, которая включает в себя финскую парную, бассейн и хамам.
А если вы тренер или владеете спортивной организацией, дом спорта и здоровья «Energy Sport&Spa» приглашает вас к сотрудничеству и предлагает аренду своих залов. О расписании, ценах и деталях уточняйте у администратора.
Дом спорта и здоровья «Energy Sport&Spa»
Томск, улица Новгородская, 22
телефон: +7 (3822) 25-66-88
почта: domsporta@tempire.tomsk.ru
Томск, улица Новгородская, 22
телефон: +7 (3822) 25-66-88
почта: domsporta@tempire.tomsk.ru
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