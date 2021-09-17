Новый учебный год — время пробовать новое и думать, чем дополнительно занять ребенка. Как вариант — спорт. Но как выбрать секцию так, чтобы тренировки были в удовольствие и стали приятной частью жизни вашего чада?



Во-первых, помните, что любое занятие спортом – это нагрузка на организм. Поэтому для начала нужно пройти с ребенком медицинское обследование и узнать, что сможет выдержать его тело. Особенно, если у ребёнка есть заболевания. Врач расскажет не только про противопоказания, но и посоветует, на какой вид спорта лучше обратить внимание. Например, детям, у которых есть проблемы с позвоночником не рекомендуют ходить на борьбу, но аккуратная растяжка может пойти на пользу.



Во-вторых, оцените, насколько ваш ребенок физически подготовлен. Помогут специальные тесты на выносливость, гибкость, ловкость, быстроту и силу. Выявите его сильные и слабые стороны, понаблюдайте, что ребенку дается проще.

