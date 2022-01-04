ТОП-5 грузинских блюд, которые обязательно нужно попробовать. Доставка из ресторана

Если вы устали готовить, а на пороге гости или просто хочется порадовать семью в новогодние выходные чем-то вкусненьким, закажите традиционные блюда грузинской кухни и, не выходя из дома, совершите гастрономическое путешествие в Грузию. Местная кухня считается одной из самых древних и разнообразных кухонь мира.

– Особенность грузинской кухни в том, что все готовится из натуральных продуктов. В основе – мясо, овощи, соусы и пряности. Добиться гармоничного вкуса блюд можно лишь умело обращаясь со всеми этими составляющими. В нашем ресторане работают шеф-повара из Грузии, которые с особенностями национальной кухни знакомы не понаслышке. Аскар Рыжкин, бренд-шеф ресторана «Старый замок»

Хачапури

Хачапури – гордость традиционной грузинской кухни. Поклонники знаменитых сырных лепешек есть во многих странах мира. Однако, поваров, которые умеют их правильно готовить, надо еще поискать. Хиты меню ресторана «Старый замок» – хачапури по-мегрельски и по-аджарски. Тесто в хачапури по-мегрельски немного плотнее, зато и сыра в два раза больше: в начинке — имеретинский, а сверху — поджаренный сулугуни. Обычно эту лепешку заказывают на компанию, потому что ее можно поделить на 6-8 частей. Если же вы хотите что-то только для себя – попробуйте хачапури по-аджарски или как еще называют – аджарскую лодочку. Внутри нее также два вида сыра, а перед подачей сверху добавляют еще сырое яйцо и чуть-чуть сливочного масла. Кусочки хлебного края отламывают, макают в начинку и наслаждаются послевкусием.

Шашлыки

Шашлык сегодня стал уже интернациональным блюдом, однако корни его идут из Грузии. Именно местные повара по наследству передают друг другу секреты приготовления маринадов и правильного сочетания специй для того, чтобы наиболее выгодно оттенить вкус мяса и сделать его сочным. Если после этих слов у вас побежали слюнки, звоните в «Старый замок» и заказывайте кебабы или шашлыки из свинины, баранины, говядины. Как и полагается, готовятся они на открытом огне без лишних добавок – только мясо в секретном маринаде и специи.

Хинкали

Хинкали называют королем грузинской кухни. Если вы до сих пор думали, что это те же пельмени, но крупнее, – ошибались. При правильном приготовлении хинкали гораздо сочнее. Считается, что блюдо качественно приготовлено, если узелки из теста не менее чем на 50% заполнены бульоном. А само тесто должно быть очень тонким, но в то же время упругим. В ресторане «Старый замок» можно попробовать хинкали с мясом разных видов. А для вегетарианцев – хинкали с сыром - тоже очень сытные.

Бадриджани

Один из любимых овощей в грузинской кухне – баклажаны. Если вы солидарны с жителями горной страны, то обязательно попробуйте бадриджани – известную закуску из баклажанов и орехов. Благодаря добавлению грузинских приправ и зелени, блюдо получается пряным, ароматным и очень вкусным. Еще один вариант закуски для новогоднего стола – рулетики из баклажана с сыром. Их, кстати, тоже можно заказать в ресторане.

Сациви