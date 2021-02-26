Топ-3 моноблоков для дома и офиса по версии сервиса e-Katalog

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Нужен компьютер с хорошей производительностью, но при этом занимающий не много места? Благодаря инновационным технологиям нет необходимости идти на компромисс: можно выбрать и мощь, и утонченность. Эксперты e-Katalog составили шорт-лист самых популярных моноблоков, на которые стоит обратить внимание в 2021 году.

Apple iMac 27" 5K 2020

Идеальное решение для обработки фото и видео на профессиональном уровне. Модель оснащена мощным процессором Core i5/ Core i7/Core i9 (в зависимости от модификации). Объем оперативной памяти варьируется от 8 ГБ до 128 ГБ. IPS-дисплей диагональю 27 дюймов с разрешением 5120 × 2880 воспроизводит красочное и детализированное изображение.

Лайфхак! Чтобы купить моноблок Apple максимально выгодно, можно посетить прайс-агрегатор e-Katalog и сравнить цены на понравившуюся модель в разных интернет-магазинах.

Artline Overlord RTX M98

Моноблок оснащен 32-дюймовым дисплеем, изготовленным по технологии VA. Может похвастаться хорошей детализацией и ярким изображением. В аппаратную конфигурацию входит процессор Core i7, видеокарта GeForce RTX 2070 SUPE и 16–32 ГБ оперативной памяти. Предусмотрен традиционный жесткий диск и SSD-накопитель объемом 2000 ГБ и 480 ГБ.

Asus Vivo AiO V272UA

Модель с 27-дюймовым IPS-дисплеем (1920 × 1080) оптимально подходит для решения большинства повседневных задач. На борту — процессор Core i5 или Core i7 восьмого поколения, 4–16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель объемом 256–1000 ГБ. Видеокарта интегрированная — UHD Graphics 620. Возможностей графического процессора вполне хватит для просмотра фильмов в высоком разрешении, несложной обработки фотографий и казуальных компьютерных игр.

Моноблок — отличный выбор для тех, кому нужен производительный рабочий инструмент, не занимающий много места на столе. Выбирайте диагональ экрана и мощность «железа», которые соответствуют вашим потребностям.