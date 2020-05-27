ТОП-3 аудиокурсов английского для начинающих с нуля

Полезно

Аудиокурсы – это новый шаг в самообразовании, ведь теперь, чтобы сформировать полезные навыки, вовсе не обязательно корпеть над книгами. Стоите в пробке? Включайте наушники и выбирайте аудиокурс. Выдалась свободная минутка на работе? Проведите время с пользой, изучив аудиоурок, скажем, по английскому языку. Да, все верно, даже заговорить на новом наречии можно, просто выбрав для себя подходящий аудиокурс. Но вот с последним часто возникают проблемы.

Во многих случаях инициативные новички ошибаются с подбором конкретного решения и смотрят в сторону бесполезных уроков. Однако сегодня мы это исправим. Далее приведена тройка, пожалуй, лучших звуковых курсов для познания английского. Смотрим.

«Effortless English» Hoge

Система изучения английского от известного преподавателя построена на познании потоковой речи носителей языка. Единожды поговорив с американцем, не имея реальной диалоговой практики, вы поразитесь количеству сокращений, аббревиатур и самой манере речи.

Англоязычные граждане говорят чрезвычайно быстро. Понимать все обилие слов поможет именно этот аудиокурс. Множество записей диалогов, монологов и других интересных пособий позволит с головой окунуться в мир настоящего английского.

Найти пособия из этого курса вы можете на замечательном сайте BistroEnglish, который как раз-таки и создан для подбора самоучителя по английскому. Выбирайте и дерзайте. Приятного изучения.

Английский за 4 недели. 2 в 1

Оксана Долинка, известная преподавательница английского, сертифицированная Кембриджем, любезно делится собственной методикой изучения языка. Популярнейшее пособие, которое позволит быстро заговорить и научиться слушать как американцев, так и британцев, теперь доступно прямо в вашем смартфоне.

Включаем наушники и посвящаем изучению буквально 30-60 минут в день, чтобы в кратчайшие сроки продвинуться в познании самого популярного языка. Старайтесь неуклонно следовать рабочим рекомендациям из пособия.

Да, совсем скучную тему, которая, на первый взгляд, кажется ненужной, хочется пропустить, но с этим соблазном следует бороться. Только обстоятельный и постепенный подход к познанию поможет в кратчайшие сроки овладеть языковым инструментом.