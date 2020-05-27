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27 мая,
2020
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ТОП-3 аудиокурсов английского для начинающих с нуля

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Аудиокурсы – это новый шаг в самообразовании, ведь теперь, чтобы сформировать полезные навыки, вовсе не обязательно корпеть над книгами. Стоите в пробке? Включайте наушники и выбирайте аудиокурс. Выдалась свободная минутка на работе? Проведите время с пользой, изучив аудиоурок, скажем, по английскому языку. Да, все верно, даже заговорить на новом наречии можно, просто выбрав для себя подходящий аудиокурс. Но вот с последним часто возникают проблемы.


Во многих случаях инициативные новички ошибаются с подбором конкретного решения и смотрят в сторону бесполезных уроков. Однако сегодня мы это исправим. Далее приведена тройка, пожалуй, лучших звуковых курсов для познания английского. Смотрим.

ТОП-3 аудиокурсов английского для начинающих с нуля

«Effortless English» Hoge


Система изучения английского от известного преподавателя построена на познании потоковой речи носителей языка. Единожды поговорив с американцем, не имея реальной диалоговой практики, вы поразитесь количеству сокращений, аббревиатур и самой манере речи.


Англоязычные граждане говорят чрезвычайно быстро. Понимать все обилие слов поможет именно этот аудиокурс. Множество записей диалогов, монологов и других интересных пособий позволит с головой окунуться в мир настоящего английского.


Найти пособия из этого курса вы можете на замечательном сайте BistroEnglish, который как раз-таки и создан для подбора самоучителя по английскому. Выбирайте и дерзайте. Приятного изучения.

Английский за 4 недели. 2 в 1


Оксана Долинка, известная преподавательница английского, сертифицированная Кембриджем, любезно делится собственной методикой изучения языка. Популярнейшее пособие, которое позволит быстро заговорить и научиться слушать как американцев, так и британцев, теперь доступно прямо в вашем смартфоне.


Включаем наушники и посвящаем изучению буквально 30-60 минут в день, чтобы в кратчайшие сроки продвинуться в познании самого популярного языка. Старайтесь неуклонно следовать рабочим рекомендациям из пособия.


Да, совсем скучную тему, которая, на первый взгляд, кажется ненужной, хочется пропустить, но с этим соблазном следует бороться. Только обстоятельный и постепенный подход к познанию поможет в кратчайшие сроки овладеть языковым инструментом.

«English» Michel Thomas


Культовая фигура в мире преподавания, Michel Thomas, до сих пор жива на страницах учебных пособий. Многие бизнесмены, политики и другие серьезные фигуры изучают английский именно по системе MichelThomas.


И вы ничем не хуже, так что скорее скачивайте пособия, чтобы наслаждаться собственными знаниями, сформированными просто и понятно, через аудиодорожки. Опять-таки, мы рекомендуем не нарушать последовательность проведения занятий, но даже точечно освежить школьную базу знаний с помощью пособия English можно.


Изучайте приведенные аудиокурсы или выберите что-то свое, чтобы найти идеальное звуковое пособие. 


Партнерский материал

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