ТОП-10 правил ухода за зубами

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Лечить зубы и десны как можно реже, любоваться красивой улыбкой и забыть о боли. Звучит как несбыточная мечта, но на самом деле это реально! Стоматологи клиники Космодент рассказывают о десяти главных правилах по уходу за зубами.

Выбираем зубную щетку

Головка щетки по длине должна в два раза превышать длину зуба, иметь качественную щетину и решать индивидуальные проблемы. Для чувствительных зубов и десен рекомендуют выбирать мягкую щетину, для любителей кофе и табака — жесткую, универсальная — средняя. Желательно предварительно проконсультироваться со стоматологом.

Выбираем подходящую пасту

В уходе за полостью рта и зубами пасты играют огромную роль. Они различаются по типу действия, составу и степени абразивности. Для каждого члена семьи эти показатели могут различаться. Для эмали, склонной к пигментации, требуется большая степень абразивности. А для чувствительных зубов — повышенное содержание фтора и кальция.

Зубная нить — это важно

Для правильного ухода за зубами флосс незаменим! Нить очищает боковые поверхности эмали, куда не достаёт щётка. Именно в этих местах зачастую скапливаются бактерии, которые впоследствии вызывают кариес. Первое время будет казаться, что использование нити занимает слишком много времени, но постепенно вы привыкнете.



Завершаем чистку ополаскивателем

После использования щётки и флосса нужно прополоскать полость рта. Ополаскиватель поможет очистить все недоступные участки, а также обеззаразит полость рта и предотвратит развитие бактерий. Чтобы результат был ощутим, это средство стоит выбирать по рекомендации стоматолога.



Соблюдаем технику

Врачи рекомендуют придерживаться универсальной техники чистки. Сначала очистите внешнюю поверхность зубов смахивающими движениями от десны к режущему краю, затем внутреннюю. Далее переходите к жевательной поверхности, языку и мягким тканям полости рта. Если сомневаетесь, что поняли правильно, можно обратиться к стоматологу с вопросом, как правильно ухаживать за зубами.



Время и режим чистки

Чистить зубы необходимо два раза в день — утром и вечером. Бактерии начинают образовывать плотный налет в полости рта уже через 4 часа после еды. Если лечь спать, предварительно не почистив зубы, начнется формирование кариеса. Все этапы чистки занимают 7-10 минут.



Осмотры стоматолога

Одно из важнейших правил в уходе за зубами! Профилактика не будет результативной без регулярных визитов к стоматологу — не реже 2-х раз в год. Врач сможет выявить кариес и другие заболевания на ранней стадии и свести лечение к минимуму.



Профессиональная гигиена полости рта

Со временем в полости рта накапливаются бактерии, которые образуют налёт и зубной камень. Их нельзя удалить в домашних условиях, для этого врач-стоматолог использует ультразвук или систему Air Flow, а также проводит реминерализацию эмали для её укрепления.

Пройти процедуру профгигиены можно даже бесплатно, приняв участие в акции, которую клиника «Космодент» анонсировала на своей странице в Инстаграм. Результаты будут опубликованы уже 30 апреля.

Контролируем рацион

Правильное питание — тоже часть гигиены. Уход за зубами предполагает ограничение употребления красящих напитков (чая, кофе, вина), продуктов (свеклы), простых углеводов (выпечка, десерты) и сахара. В приоритете фрукты, овощи, орехи, сложные углеводы.



Избавление от вредных привычек

Речь идет о курении, привычке грызть ногти и другие посторонние предметы, осознанном скрежетании зубами и других манипуляциях, которые вредят зубам и дёснам.

Стоматологи клиники «Космодент» в Томске на первичном приёме также рассказывают, как ухаживать за зубами и помогают с выбором гигиенических средств.



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