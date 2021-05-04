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04 мая,
2021
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ТОП-10 правил ухода за зубами

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Лечить зубы и десны как можно реже, любоваться красивой улыбкой и забыть о боли. Звучит как несбыточная мечта, но на самом деле это реально! Стоматологи клиники Космодент рассказывают о десяти главных правилах по уходу за зубами.

Выбираем зубную щетку

Головка щетки по длине должна в два раза превышать длину зуба, иметь качественную щетину и решать индивидуальные проблемы. Для чувствительных зубов и десен рекомендуют выбирать мягкую щетину, для любителей кофе и табака — жесткую, универсальная — средняя. Желательно предварительно проконсультироваться со стоматологом.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Выбираем подходящую пасту

В уходе за полостью рта и зубами пасты играют огромную роль. Они различаются по типу действия, составу и степени абразивности. Для каждого члена семьи эти показатели могут различаться. Для эмали, склонной к пигментации, требуется большая степень абразивности. А для чувствительных зубов — повышенное содержание фтора и кальция.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Зубная нить — это важно

Для правильного ухода за зубами флосс незаменим! Нить очищает боковые поверхности эмали, куда не достаёт щётка. Именно в этих местах зачастую скапливаются бактерии, которые впоследствии вызывают кариес. Первое время будет казаться, что использование нити занимает слишком много времени, но постепенно вы привыкнете.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Завершаем чистку ополаскивателем

После использования щётки и флосса нужно прополоскать полость рта. Ополаскиватель поможет очистить все недоступные участки, а также обеззаразит полость рта и предотвратит развитие бактерий. Чтобы результат был ощутим, это средство стоит выбирать по рекомендации стоматолога.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Соблюдаем технику

Врачи рекомендуют придерживаться универсальной техники чистки. Сначала очистите внешнюю поверхность зубов смахивающими движениями от десны к режущему краю, затем внутреннюю. Далее переходите к жевательной поверхности, языку и мягким тканям полости рта. Если сомневаетесь, что поняли правильно, можно обратиться к стоматологу с вопросом, как правильно ухаживать за зубами.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Время и режим чистки

Чистить зубы необходимо два раза в день — утром и вечером. Бактерии начинают образовывать плотный налет в полости рта уже через 4 часа после еды. Если лечь спать, предварительно не почистив зубы, начнется формирование кариеса. Все этапы чистки занимают 7-10 минут.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Осмотры стоматолога

Одно из важнейших правил в уходе за зубами! Профилактика не будет результативной без регулярных визитов к стоматологу — не реже 2-х раз в год. Врач сможет выявить кариес и другие заболевания на ранней стадии и свести лечение к минимуму.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Профессиональная гигиена полости рта

Со временем в полости рта накапливаются бактерии, которые образуют налёт и зубной камень. Их нельзя удалить в домашних условиях, для этого врач-стоматолог использует ультразвук или систему Air Flow, а также проводит реминерализацию эмали для её укрепления.


Пройти процедуру профгигиены можно даже бесплатно, приняв участие в акции, которую клиника «Космодент» анонсировала на своей странице в Инстаграм. Результаты будут опубликованы уже 30 апреля.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Контролируем рацион

Правильное питание — тоже часть гигиены. Уход за зубами предполагает ограничение употребления красящих напитков (чая, кофе, вина), продуктов (свеклы), простых углеводов (выпечка, десерты) и сахара. В приоритете фрукты, овощи, орехи, сложные углеводы.

ТОП-10 правил ухода за зубами

Избавление от вредных привычек

Речь идет о курении, привычке грызть ногти и другие посторонние предметы, осознанном скрежетании зубами и других манипуляциях, которые вредят зубам и дёснам.


Стоматологи клиники «Космодент» в Томске на первичном приёме также рассказывают, как ухаживать за зубами и помогают с выбором гигиенических средств.

Контакты

Телефон: +7 (3822) 48-44-48

Сайт клиники: https://cosmodent.su/


Адрес: г. Томск, Иркутский тракт, д. 5


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● Пн-Пт с 9.00 до 20.00

● Сб с 10.00 до 18.00

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