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25 сентября,
2020
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Томской преподавательнице отказывали в выплате на покупку квартиры, так как она вышла замуж

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В прокуратуру Первомайского района обратилась преподавательница местного филиала томского колледжа с заявлением о нарушении ее социальных прав. Прокуратура провела проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

Томской преподавательнице отказывали в выплате на покупку квартиры, так как она вышла замуж

Выяснилось, что администрация Первомайского района приняла решение об исключении молодой преподавательницы из списка участников государственной программы, предусматривающей выделение средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.


«Это решение орган местного самоуправления мотивировал изменением статуса молодого педагога в связи с ее вступлением в брак, предложив повторно обратиться за социальной выплатой уже в качестве молодой семьи. Прокурор района предъявил в суд исковое заявление о возложении на районную администрацию обязанности восстановить молодого специалиста в числе участников государственной программы в прежней очередности, поскольку закон не признает изменение состава семьи основанием для исключения из списка участников программы», — говорится в сообщении.


Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Преподавательнице предоставили соцвыплату, которая позволила ей купить трехкомнатную благоустроенную квартиру в районном центре.

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