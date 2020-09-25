Томской преподавательнице отказывали в выплате на покупку квартиры, так как она вышла замуж

В прокуратуру Первомайского района обратилась преподавательница местного филиала томского колледжа с заявлением о нарушении ее социальных прав. Прокуратура провела проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что администрация Первомайского района приняла решение об исключении молодой преподавательницы из списка участников государственной программы, предусматривающей выделение средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.





«Это решение орган местного самоуправления мотивировал изменением статуса молодого педагога в связи с ее вступлением в брак, предложив повторно обратиться за социальной выплатой уже в качестве молодой семьи. Прокурор района предъявил в суд исковое заявление о возложении на районную администрацию обязанности восстановить молодого специалиста в числе участников государственной программы в прежней очередности, поскольку закон не признает изменение состава семьи основанием для исключения из списка участников программы», — говорится в сообщении.





Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Преподавательнице предоставили соцвыплату, которая позволила ей купить трехкомнатную благоустроенную квартиру в районном центре.