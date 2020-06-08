Томский адвокат Егор Белянко: «До 70% мелкого и среднего бизнеса может обанкротиться»

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В начале апреля томские предприниматели встали перед выбором — что делать со своим бизнесом в ситуации распространения коронавируса. Вести деятельность во многих сферах было запрещено. Но от обязанностей — по выплате зарплат, уплате налогов — владельцев предприятий никто не освобождал. Спустя два месяца томский адвокат и управляющий партнер юридической компании «Белянко и партнеры» Егор Белянко прокомментировал, какие тактики по спасению бизнеса во время пандемии показали себя наиболее успешными. Приводим его комментарий целиком.

Фото: предоставлено компанией "Белянко и партнеры"

«Правила игры» в борьбе за выживание

— В ситуации, когда работать нельзя, а финансовые обязательства по отношению к сотрудникам, партнерам и государстве выполнять нужно, что делать дальше, каждый предприниматель должен был решить сам. Решения принимались разные: кто-то выбрал стратегию сохранять штат, выплачивать зарплату, аренду и другие издержки, получать кредиты и другие меры поддержки. Кто-то выбрал путь закрыться и «переждать» это время. Были те, кто остался посередине, сохранив деятельность, но изменив формат и сократив издержки. Сегодня мы видим первые результаты принятых решений.

Закрыться не значит сдаться!

— Один из наших Клиентов владеет ресторанным и досуговым бизнесом. В первую неделю ограничительных мер мы совместно оценили все за и против, и он принял решение закрыть все направления. Мы сократили весь персонал и выполнили ряд других мер по максимальной «заморозке» затрат. В итоге по прошествии двух месяцев, даже с учетом всех этих мероприятий, а также того, что в данном случае предприниматель не имел затрат по кредитам и аренде, размер его обязательств почти вдвое превысил сумму имеющихся средств. Это — задолженность перед поставщиками, компенсационные выплаты сотрудникам и т. п. То есть, даже закрывшись в первую неделю и не неся затрат, мы получили существенную брешь в бюджете компании. Но в данном случае, мы зафиксировали убыток, и он больше не увеличивается. Когда ограничения будут сняты, мы будем готовы к тому, чтобы начать работать, так как принятое решение позволит нам сохранить ресурсы.

По оценкам представителей делового сообщества, до 70% мелкого и среднего бизнеса обанкротится

— Причем, отсрочка банкротства, на мой взгляд, не помогает, а лишь усугубляет ситуацию: кредиты, аренда, зарплата – задолженность растет каждый день и в какой-то момент весь этот долговой вал просто похоронит конкретных предпринимателей, а не спасет их для будущего посткризисного развития.

«Кто быстро упадет, тот быстрее поднимется»

— У меня есть один очень показательный пример, который я вынес из кризиса 2008 года. Я работал тогда юристом в крупной продовольственной компании. И когда началась общая паника в бизнес-сообществе, собственник был хладнокровен. Я задал ему тогда вопрос: «Уважаемый руководитель, какой у нас план?». «Егор, план — быстро упасть. Потому что совершенно непонятно, когда отрасль возобновит работу, когда мы вернемся к текущим оборотам… Мы не можем терять время и деньги». Компания тогда закрылась. Персоналу выплатили заработную плату и распустили. Но именно это позволило собственнику сохранить ресурсы и первым вернуться на рынок, когда ситуация стабилизировалась. Это хороший пример того, что важно вовремя остановиться.

Рынок изменится

— Структура потребления меняется. Во многих сферах, которые уже смогли открыться мы видим, что клиентский поток существенно снизился, в среднем до 50%. Это говорит о том, что, планируя восстановления своей компании, вы должны понять уже сейчас, что будет делать ваш бизнес при различных сценариях развития событий.

Нет правильных решений

— Я не говорю, что закрыться — это единственное верное решение. В данной ситуации только собственник знает, как будет лучше для его бизнеса. Главное принять решение не эмоционально, а взвешенно, и учитывая, что мир уже стал другим.

Рост неизбежен, но до него нужно дожить

— Если четкого экономического плана нет, как и вразумительных перспектив, то я думаю не стоит увеличивать долги — лучше остановиться. Сохраните ресурсы. Рост неизбежен, и у вас есть время к нему подготовиться!

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