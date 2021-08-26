Томские школьники могут присоединиться к благотворительной акции 1 сентября

Суть акции проста: класс 1 сентября дарит учителю один большой букет, а сэкономленные деньги переводит в Фонд помощи больным детям имени Алены Петровой.

Сделать 1 сентября не только праздничным днем, но и добрым предлагает томичам Фонд имени Алены Петровой. В преддверии Дня знаний организация традиционно проводит благотворительную акцию «Дети - цветы жизни».

Вы можете в этот день помочь детям, которые из-за тяжелой болезни не смогут пойти в школу, - говорится в сообщении на сайте Фонда. - В этом году, как никогда, мы все с вами прочувствовали, как сложно жить в изоляции, как тревожно на сердце за своих близких. А наши подопечные в этой тревоге изоляции длительное время. Детям нужна ваша помощь, и она не завянет как многочисленные цветы в вазах после праздника. Ваша помощь поможет детям выздороветь, восстановиться после болезни и побежать в школу!

Всем участвующим в акции детям Фонд дарит шарики с логотипом, открытку для учителя и наклейки на тетради, а классу - благодарственное письмо.

К акции уже присоединились 67 классов из 30-ти томских школ. 1753 ученика выйдут на линейку с шариками Фонда.

Сэкономленные средства можно перевести через сайт Фонда. Заявку для участия можно оставить по телефону до 30 августа: 8-905-990-32-29 или 8 (3822) 22-72-92.