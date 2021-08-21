Томичи могут отдать ненужные вещи на гаражную распродажу

28 августа в Томске пройдет традиционная гаражная распродажа . Если у вас есть ненужные вещи в хорошем состоянии или новые, которые не пригодятся, можете передать их организаторам. Вещи будут выставлены в качестве лотов. Вся выручка пойдет на помощь бездомным животным.

Организаторам можно принести:

- украшения и аксессуары (бижутерию, платки и шарфы, очки, пояса и ремни, сумки, браслеты, кулоны, серьги и так далее);

- косметику (новую, либо б/у, но то, что можно гигиенично использовать - духи, лаки для ногтей, средства для волос и тому подобное);

- все для дома и уюта (фоторамки, свечи, посуда, пазлы, настольные игры, предметы интерьера, декоративные вазы, плечики, вешалки, шкатулки для хранения и так далее);

- канцелярию (товары для творчества, новые блокноты, ручки, карандаши, пеналы, фотоальбомы и другие канцелярские принадлежности);

- одежду.



!!! Все товары должны быть новыми или в хорошем состоянии (чистыми и не требующими ремонта)!!!

Вещи принимают в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа с 14:00 до 18:00 часов по адресу: пр. Ленина, 166, БЦ «Лидер», офис 20.

Гаражная распродажа пройдет 28 августа с 13:00 до 20:00 часов во дворе Make Love Pizza на пр. Ленина 85а.