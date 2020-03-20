Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях

Для тех, кому надоели обои в цветочек, полоску или рюшечку, сеть магазинов «ОбоиНА» предлагает придумать собственный дизайн стен. Например, в модном сегодня скандинавском стиле. Его характерная черта — простота, лаконичность и пастельные тона. Добавить акцент в интерьер можно, выделив одну стену рисунком. Здесь вступает в силу предложение от «Обоины»: приобретаете в магазинах сети обои любых текстур базовых цветов — получаете бесплатно печать на них одного из предложенных рисунков.

Акцент может быть любого цвета: под оранжевый диван или под зеленый ковер. Занимать фотообои могут все пространство стены, а, может, определенное «пустое» место. Рисунок наносится акцентной печатью: не со 100% заливкой цветом, а почти контурами, но любого размера. Печать происходит латексными чернилами, которые не пахнут. Изображение получается яркое и, что немаловажно, моющееся.





Рисунки наносят в собственной мастерской по печати фотообоев, постеров и модульных картин «NewTON». Заказы принимаются и отдаются во всех магазинах. Срок исполнения: два рабочих дня.