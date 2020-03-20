Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях

Для тех, кому надоели обои в цветочек, полоску или рюшечку, сеть магазинов «ОбоиНА» предлагает придумать собственный дизайн стен. Например, в модном сегодня скандинавском стиле. Его характерная черта — простота, лаконичность и пастельные тона. Добавить акцент в интерьер можно, выделив одну стену рисунком. Здесь вступает в силу предложение от «Обоины»: приобретаете в магазинах сети обои любых текстур базовых цветов — получаете бесплатно печать на них одного из предложенных рисунков.
Акцент может быть любого цвета: под оранжевый диван или под зеленый ковер. Занимать фотообои могут все пространство стены, а, может, определенное «пустое» место. Рисунок наносится акцентной печатью: не со 100% заливкой цветом, а почти контурами, но любого размера. Печать происходит латексными чернилами, которые не пахнут. Изображение получается яркое и, что немаловажно, моющееся.
Рисунки наносят в собственной мастерской по печати фотообоев, постеров и модульных картин «NewTON». Заказы принимаются и отдаются во всех магазинах. Срок исполнения: два рабочих дня.
Отличительная черта магазинов «ОбоиНА» — цены. Они в 1,5-2 раза ниже средних рыночных. Это объясняется тем, что основа ассортимента — остатки фабричных обоев. Это тот же качественный товар, но маленькие партии, которые не берут крупные магазины отделочных материалов. В «Обоине» представлено большинство производителей в своем сегменте: «Erismann», «OVK», «Палитра», «Аспект. Ру», «Индустрия» и даже корейские образцы.
Акция по бесплатной акцентной печати рисунков на обоях приурочена к двухлетию магазина. Действует до 31 марта.
Все вопросы по телефону: 8(38-22) 32-05-87.
Адреса магазинов:
Иркутский, 61 стр.2 (Октябрьский рынок)
пр. Комсомольский, 54 (Фрунзенский рынок)
Северск, ул. Солнечная, 2\5
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