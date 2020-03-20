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20 марта,
2020
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Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Для тех, кому надоели обои в цветочек, полоску или рюшечку, сеть магазинов «ОбоиНА» предлагает придумать собственный дизайн стен. Например, в модном сегодня скандинавском стиле. Его характерная черта — простота, лаконичность и пастельные тона. Добавить акцент в интерьер можно, выделив одну стену рисунком. Здесь вступает в силу предложение от «Обоины»: приобретаете в магазинах сети обои любых текстур базовых цветов — получаете бесплатно печать на них одного из предложенных рисунков.

Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях

Акцент может быть любого цвета: под оранжевый диван или под зеленый ковер. Занимать фотообои могут все пространство стены, а, может, определенное «пустое» место. Рисунок наносится акцентной печатью: не со 100% заливкой цветом, а почти контурами, но любого размера. Печать происходит латексными чернилами, которые не пахнут. Изображение получается яркое и, что немаловажно, моющееся.


Рисунки наносят в собственной мастерской по печати фотообоев, постеров и модульных картин «NewTON». Заказы принимаются и отдаются во всех магазинах. Срок исполнения: два рабочих дня.  

Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях
Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях
Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях
Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях

Отличительная черта магазинов «ОбоиНА» — цены. Они в 1,5-2 раза ниже средних рыночных. Это объясняется тем, что основа ассортимента — остатки фабричных обоев. Это тот же качественный товар, но маленькие партии, которые не берут крупные магазины отделочных материалов. В «Обоине» представлено большинство производителей в своем сегменте: «Erismann», «OVK», «Палитра», «Аспект. Ру», «Индустрия» и даже корейские образцы.


Акция по бесплатной акцентной печати рисунков на обоях приурочена к двухлетию магазина. Действует до 31 марта.


Все вопросы по телефону: 8(38-22) 32-05-87.

Томичи могут бесплатно напечатать рисунок на обоях

Адреса магазинов:

Иркутский, 61 стр.2 (Октябрьский рынок)

пр. Комсомольский, 54 (Фрунзенский рынок)

Северск, ул. Солнечная, 2\5

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