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13 октября,
2020
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Томичек приглашают на онлайн-беседу с маммологом-онкологом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

14 октября во всем мире отмечается День борьбы с раком груди. По этому случаю в среду в инстаграм-канале Томского областного онкодиспансера пройдет прямой эфир с врачом-маммологом Иваном Игнатовичем. Он – постоянный участник встреч проекта «Розовая лента», который занимается профилактикой рака груди, а также помощью в реабилитации женщин с этим диагнозом.

Томичек приглашают на онлайн-беседу с маммологом-онкологом
Фото: с официальной страницы Томского онкодиспансера vkontakte

Прямой эфир пройдет 14 октября с 14:00 до 15:00. Врач-онколог в режиме онлайн ответит на вопросы о профилактике, симптомах, возможностях лечения рака молочной железы и последующем восстановлении.

Задать свой вопрос доктору можно заранее, отправив его до 18:00 вторника личным сообщением к официальным страницам онкодиспансера ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме или по электронной почте pr@tomonco.ru.

Присоединяйтесь к эфиру в инстаграм-канале онкодиспансера и берегите себя.

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