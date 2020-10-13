Томичек приглашают на онлайн-беседу с маммологом-онкологом

14 октября во всем мире отмечается День борьбы с раком груди. По этому случаю в среду в инстаграм-канале Томского областного онкодиспансера пройдет прямой эфир с врачом-маммологом Иваном Игнатовичем. Он – постоянный участник встреч проекта «Розовая лента», который занимается профилактикой рака груди, а также помощью в реабилитации женщин с этим диагнозом.