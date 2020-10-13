Томичек приглашают на онлайн-беседу с маммологом-онкологом

14 октября во всем мире отмечается День борьбы с раком груди. По этому случаю в среду в инстаграм-канале Томского областного онкодиспансера пройдет прямой эфир с врачом-маммологом Иваном Игнатовичем. Он – постоянный участник встреч проекта «Розовая лента», который занимается профилактикой рака груди, а также помощью в реабилитации женщин с этим диагнозом.
Прямой эфир пройдет 14 октября с 14:00 до 15:00. Врач-онколог в режиме онлайн ответит на вопросы о профилактике, симптомах, возможностях лечения рака молочной железы и последующем восстановлении.
Задать свой вопрос доктору можно заранее, отправив его до 18:00 вторника личным сообщением к официальным страницам онкодиспансера ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме или по электронной почте pr@tomonco.ru.
Присоединяйтесь к эфиру в инстаграм-канале онкодиспансера и берегите себя.